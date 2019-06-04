你所不知的「追劇經濟」—— AI智慧推薦解決劇荒困擾

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生活壓力大，愈來愈多的民眾選擇透過「追劇」作為工作紓壓、社交聯誼的休閒娛樂，根據資策會先前調查，會上網觀看影音內容的人，有高達 75% 都有追劇習慣。

此外，非法網站廣告多、片源亂，為了更有效率地追劇，曾使用影音串流平 台的網友中，更有27%的女性因「版權獨佔」而選擇付費訂閱特定平台，「可因應不同使用情境」、「於不同裝置上同時追劇」也是一大考量主因。

三大類型資訊網站論壇，網友都在這裡找追劇推薦

然而影音平台林立，可選擇的內容太多、不知道該看什麼，更是現代人收看影片時莫名的煩惱，為了在有限的時間內找到心目中的神劇，以下三種網站論壇，是劇荒族們經常出沒尋找推薦的資訊管道：

1. 劇評網站：提供影集大綱介紹、演員資訊，並透過相對客觀評分方式，呈現廣大網友對影片的推薦程度。註冊會員除了可以為影片打分數，用戶也可撰寫長篇心得評論，是許多追劇族避免追劇踩雷時的參考，但也因為非實名認證的評分機制，近年來也遭到不少人質疑公正性；知名網站包含美國網路電影資料庫「IMDb」、中國最大影劇討論網站「豆瓣」，以及蒐集專業影評人口碑的美國影評網站「爛番茄」等。

2. 社群論壇討論區：除封閉式的評分網站，可開放自由發問、討論的社群平台，也是許多追劇族劇荒時尋求推薦的選擇，更可透過交流分享找到追劇的同溫層；然而討論內容多分散，爬文消耗不少時間。常見平台從PTT各大劇板、專注討論陸劇的臉書社團「陸劇討論社」、擁有數十萬粉絲的日韓戲劇推薦粉專等，到Dcard影劇綜藝討論區，都是追劇人找片單時的參考。

3. 追劇排行榜、懶人包：不少劇荒網友們選擇參考各大媒體、部落客依據網路討論度及播放量整理的「追劇排行榜」，或是能快速了解劇情的「懶人包」，一次補足追劇清單。此外，對於有在追陸劇的朋友們來說，「微博熱搜榜」也是非常重要的參考指標，點擊榜單可發現近期新劇資訊、網友熱門討論。

Photo Credit：OVO TV Switch

OVO 全球首創 AI 智慧推薦電視盒，為追劇族提供量身打造專屬內容

追劇族們雖然可透過上述推薦工具，搜尋時下熱播劇集，但加班回家還得花費大把時間搜評價、找心得，判斷這部劇究竟值不值得追；追完了可能才發現，別人的推薦仍舊不是自己最想看的內容，一不小心還是踩雷。

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另外，「OVO TV Switch」也提供包含「自訂我的頻道」功能，讓使用者可以把喜愛的YouTuber網紅影片變成電視上屬於自己的頻道，以及「LINE@ 跨屏收視」，登入就可用手機看電視，無論在家、通勤中都能追劇不間斷，全方位解決追劇族需求。

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