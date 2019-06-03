大學學費「自由化」才能好好辦學？高教工會：台灣學費高居全球24名

最近是每年教育部審核各校調漲學雜費的日子。長風基金會日前舉行「高教鬆綁」論壇，前建中校長陳偉泓提出「能否不再限制大學要收多少學費？」他認為這樣大學才有資源去做變革。不過，高教工會青年行動委員會今（3）日開記者會指出，「誰說台灣大學學費太便宜？全球大學學費排行榜中，台灣高居第14名。」

陳偉泓曾任建中校長，最近三年在越南丁善理紀念中學擔任教學總監，他說，現在越南很多學歷都是國外大學，因為有很多國外大學在越南設分校，在越南就可以唸到國外學歷，國際化程度遠超過想像，學費也都不便宜，一學期就要超過10萬元，比台灣貴很多，但越南人均所得僅有4000美金，台灣人有2萬多美金，為何越南可以負擔較高學費，台灣卻無法？「因為越南政府在學費上是開放的，但台灣的大學學費卻一直被限制住，不管是師資、還是一些學程專案，都需要有更多經費來支持，在台灣就沒辦法做到。」

「高教鬆綁」論壇中的與談人、曾任政治大學校長的前教育部長吳思華則指出，高教不是義務教育，本來就很有大自主、彈性的空間，「但學費這件事，不是學校不願意，而是社會沒有共識。」吳思華提到，2014年剛擔任部長就曾提出關於高教學費自由化的議題，被社會與論砲轟了好幾個星期。

高教工會青年行動委員會今天在記者會表示，全球人均GDP前100名國家的一學年大學學士生學雜費中，只看「名目」學雜費的話，台灣為2951美元，高居第24名，其中全球平均為1966美元，中位數857美元。（各國列表）

如果進一步參考OECD官方每年《教育概覽》的比較方式，依購買力平價（purchasing power parity）換算一學年平均學雜費後，台灣國立大學學雜費為3946美元、私校學雜費為7389美元，平均學雜費則為6218美元，是所有國家中的第14高。全球的平均為3055美元、中位數為1774美元。（各國列表）

其中，一學年學雜費在1000美元以下的國家有41個，佔43.6%。3000美元以下的國家共62個（佔66.0%），已接近7成。高教工會青年行動委員會認為，大多數國家的學生都能以遠低於台灣的學雜費，享有高等教育，而常被拿出來跟台灣比較的美國（1萬2428美元，第5名）、日本（7733美元，第7名）、南韓（7556美元，第9名）的高學費，其實是少數國家。

Photo Credit: 高教工會青年行動委員會

教育部高等教育司今天回應，任何國家的高等教育都有其發展脈絡和歷程，每個國家的稅賦負擔也都不同，學費高低不宜直接用數字比較，教育部討論學雜費也不會用單一面向決定學校是否可調學雜費，而是會針對各校財務狀況、辦學績效、弱勢學生照顧等各面向進行綜整考量。

前教育部長吳思華日前也指出，大學該不該成為「免費的教育」，在歐洲和美國是兩種不一樣的系統，在歐洲就是大學免費，這是事實，很多人反對高學費都是基於這個理由，但歐洲唸大學的比例只有25%，這是大家很少提到的，台灣則是幾乎100%唸大學，「在台灣，要先能重新定位高教，如果只是一樣的產品，是很難說服社會大眾拿出高學費的。」

至於，未來如果要做到「學費自由化」，吳思華提到至少要有一個配套就是「無限貸款」，也就是說，當學生的收入沒有達到一定比例，是不必還錢的，利息由教育部貼。吳思華也指出，教育部評估過是可以負擔的，這樣的做法也是澳洲和英國在改制學費自由化時提出的配套措施，「就是在保證學生『有學習的權利』，可以透過借錢，如果畢業後工作不順利，最後的貸款就是由國家吸收，如果收入達到一定比例以上，就會在税裡面扣回去。」

2018年行政院通過「放寬就學貸款還款條件」，貸款人不論經濟條件，最多可申請4年「只繳息期」，期間只繳息不用還本金，並放寬緩繳門檻，預計50萬人以上受惠，該年9月1日起實施。也放寬「緩繳期」條件，原本規定是月薪未達新台幣3萬元，未來放寬為3.5萬元。

而前行政院長江宜樺日前也回應，有關高教學費鬆綁的議題，社會上討論多半會由弱勢的角度來切入，因為一但學校調整了，就會怕有些家庭無法負擔，「但我個人其實是贊成學費鬆綁的」。

「如果未來有一天，不要再讓國家來決定大學學費只能收多少，那麼馬上要處理的問題就是，學生要怎麼付得起那筆學費，目前看到的國外案例，不管是英美、還是歐洲的，有兩個配套機制一定要同時推，一個就是獎學金，另一個就是學生的低利或免息貸款。」江宜樺說道。

江宜樺進一步解釋，獎學金是要給那些認真唸書，而且學術能力表現很好的人，這種學生不管家庭背景好不好，都應該可以拿到獎學金的鼓勵。而所謂的獎學金也不是目前台灣各校5000到1萬元的水平，而是一旦給你獎學金就是可以完全抵消學雜費，例如是一年7萬美金左右，這樣的獎學金的效果才會夠強，而且學校本身可以透過學費、校務基金可以編列足夠多的獎學金，例如同屆進來可以有40%的學生是可以拿到獎學金，有全額、也有的半額，這是一種減輕負擔的方式，同時也鼓勵優秀者。

另外一種，對於沒有優秀到可以拿到獎學金的學生，就要跟銀行團去協商貸款，因為一定會有的家庭負擔不起，但還是需要高教的養成和文憑，在社會還無法突破文憑迷思之前，就該透過比較低利息的貸款，讓學生可以安心的念完大學學業，可能是3年、5年或是10年後再開始還，但這一樣牽涉到要有社會資源，例如要能夠說服銀行願意協助，或是還有其他更好的辦法。

不過，高教工會青年行動委員會有不同想法，認為根本因素是政府對於高教的資源挹注不足，根據教育部統計，台灣政府高教經費占GDP比率僅0.68%，遠低於OECD國家的平均值1.32%，「如果政府願意提高對高教資源的挹注，根本用不著鬆綁在全世界已屬高昂的學費，甚至可能調降學費，減輕青年負擔」，也建議「課徵資本利得稅，大幅提高高教經費以提升教育品質。」

「反教育商品化聯盟」成員謝毅弘認為，學生不僅要負擔學費，還有住宿費、交通費等開支，壓力沈重，而大學畢業後想要找一份月薪3萬元以上的工作，至少都要大學學歷，導致每個人為了求職，都必須上大學，大學已經是「準義務教育」的狀態。

參考資料：

核稿編輯：楊士範