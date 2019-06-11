心臟衰竭患者為什麼應該每天量體重？

心臟是一個幫浦，持續不地的收縮，將血液送往全身。當心臟發生問題時，就好像幫浦的零件壞掉，心臟就無力了。王德和診所主治醫師王德和舉例說明，用最簡單的方式想像，心臟就類似我們用手在捏一顆水球，當手指無力的時候就無法去捏水球，心臟就無法推動血液到全身。

因為心肌變長、變薄，心臟擴大又無力，所以心臟衰竭又被稱作「疲球心」。

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王德和醫師表示，從日常生活可以約略評估心臟衰竭的嚴重度，爬兩層樓會喘為「輕度」，爬一層樓會喘為「中度」，坐著會喘就是「重度」。走路活動就會喘，代表血液供應不太夠，下肢會有點水腫，晚上睡不好一直起來尿尿，這些都有可能是心臟衰竭的表現，如果有觀察到這些表現就應該就醫檢查。

心臟衰竭的藥物選擇大概有哪些？

面對心臟衰竭患者時，醫師會先找出心臟衰竭的原因，然後針對原因來選擇治療方式。

王德和醫師舉例道，「假使病患的血壓非常高，瞬間的高血壓也會產生心臟衰竭，所以只要把血壓控制好心臟衰竭就會改善。假使導致心臟衰竭的原因是心律不整，心臟亂跳，跳到最後亂掉，心肌就不知道怎麼收縮，我們就需要去改善心律不整，心臟變穩定心臟衰竭就會改善。醫師的任務就是要判斷病患是什麼原因，再根據原因去解決，心臟大部分就可以回到比較好的狀態。」

控制高血壓的部分，經常會使用「乙型交感神經組斷劑」，它是可以治療血壓跟預防病人猝死非常重要的藥物。

另外，「血管張力素轉換抑制劑」、「血管張力素受體阻斷劑」，這兩個有關血管張力素的抑制劑，為目前全世界公認心臟衰竭延長壽命的藥物，同時又可以降低血壓，是一舉兩得的藥物。

「利尿劑」是用來改善患者的喘，王德和醫師解釋道，心臟像幫浦一樣把肺部的含氧血打到全身，當幫浦無力的時候，肺部容易積水，就是大家常聽到肺積水，使用利尿劑能改善肺積水，以免影響氣體交換。我們常提醒心臟衰竭患者不能喝太多水，就是不希望肺部積水。利尿劑對病人來說是重要的症狀治療，但不是根本，並非使用利尿劑心臟就會變好，而是讓病人比較不喘。

「毛地黃」能增強心肌收縮力，急性期可以使用，平常不會使用。王德和醫師舉例道，一匹馬已經很累了，毛地黃就像是鞭子繼續抽打馬，這樣反而會讓心臟消耗得更快，毛地黃可以讓病人症狀改善減少住院率，可是反而會增加患者死亡率，是需要謹慎使用的藥物，通常只要症狀改善心臟科醫生就會停藥。

「強心劑」與毛地黃是類似的，強心劑是點滴式的，假如病患因心臟衰竭住院，會短時間會使用強心劑，同樣的道理所有強心劑只會改善症狀，但是死亡率會增加，不可以長期使用。

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心臟衰竭的侵入性治療有哪些？

王德和醫師再次強調，治療心臟衰竭要先找出心臟衰竭的原因，針對根本治療才有機會改善。部分心臟衰竭的原因可以採取侵入性治療，心臟跳太慢就植入心臟調節器、瓣膜不好就做瓣膜置換、心律不整可以用電燒手術，這些都有助於改善心臟衰竭。

心臟衰竭患者居家照護的重點有哪些？

「很多人不知道心臓衰竭的嚴重性，它是一個5年有50％死亡率的疾病，而不是像高血壓或糖尿病不會有立即危險，不該掉以輕心。」王德和醫師道，「家人要知道病人是什麼原因造成心臟衰竭，必須按時服藥、每天量血壓。心臟衰竭患者最重要的居家照護就是每天要量體重，因為心臟衰竭病人不會變胖，只要體重增加一公斤，大約就是1000毫升的水，一般只要增加2000毫升，病人就會半夜掛急診，經常得插管且使用呼吸器。」

掌握體重非常重要，觀察病人吃進的東西跟排出來有沒有達到平衡，量到一個讓病人不會喘也不會虛弱的體重，這就是最適合的體重。很多家屬會詢問，心臟衰竭患者要限水，到底一天可以喝多少？其實只要回去每天量體重，並維持最適合自己的體重就對，沒有單一標準，而是要找對最適合自己的體重。王德和醫師提醒道，心臟衰竭患者一般而言只會瘦不會胖，若變胖大概就是積水。很多家屬不曉得患者是心臟衰竭，經常要患者多喝水，很容易造成問題。

王德和醫師強調，「水」的定義是「吃進去的飯、菜、湯全部都算是水」。由於患者沒辦法像在住院那樣吃的飯菜都拿去秤重，所以會在醫院讓病人量一個適當體重，回家就盡量維持。每天早上還沒吃東西時要量體重，維持在加減2公斤的範圍內，不可以超過2公斤，最好可以控制在1公斤上下。

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鹽分攝取一定要控制，因為吃太鹹患者就會多喝水，吃越鹹就越口渴，而喝進太多的水。王德和醫師道，有個很重要但大家常忽略的就是「糖」，因為糖會影響鹽份的吸收，吃越甜的東西也會口渴越厲害。現在全世界都日益重視糖對健康的危害，至於心臟衰竭患者不只限水跟鹽巴，糖也要一併控管。最好不要吃醬油，因為醬油是又鹹又甜。

菸對人體的危害是全面性的，從動脈硬化到肺部纖維化、心肌血流的灌注皆有負面影響。王德和醫師強調：「菸當然一定要戒，這是無可置疑的。」

心臟衰竭的患者最好天天運動，同樣是心臟衰竭的病人有運動跟沒運動來比較，死亡率就差很多。醫師會教導病人自主運動，也要避免摔倒，病人在蹲下或站起身時動作都不可以太快，因為心臟輸出量較低容易產生頭暈、急性低血壓，所以要防止跌倒，造成二度傷害。

患者在家每天的血壓、心跳、體重都要完整記錄，回診時拿給醫師看，醫師就可以根據數據調整。

服藥的順從度非常關鍵，許多患者在覺得比較舒服後都會自行減藥。「真的有臨床案例，在經過治療後心臟收縮力從30幾分回到60幾分，但是卻自行停藥，幾個月後便又回到30幾分，非常可惜。」王德和醫師道，「病情控制穩定時，更要好好和醫師配合，千萬不要輕易停藥。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航