史上頭一次！銀髮族與開發團隊攜手共創樂齡產品

高齡化社會來臨，愈來愈多開發者鎖定樂齡族群需求，著手打造相關產品或服務；無奈多數開發者對老後生活的理解有限，也難有機會獲得長者的回饋與建議，徒增量產不確定性。為此史上首次採用「青銀共創」模式的「銀髮智玩共創工作營」於日前起跑，旨在促進樂齡族、開發團隊的面對面交流，攜手創造長者們真正需要的商品。

這個別開生面的「共創工作營」，由經濟部工業局指導，主辦單位包含資策會、物聯網智造基地，並由台灣智慧機器人玩具聯盟、馨生活健康科技聯盟、智樂活樂齡活動社群參與協辦。資策會長期致力策進資通訊科技創新應用，也對樂齡關懷科技著墨甚深，更在工業局指導下，於去年（2018）協助催生物聯網智造基地、台灣智慧機器人玩具聯盟，前者定位 IoT 產品邁向量產的加速站，後者致力驅動智慧玩具的創新發展。而今年（2019）三月甫成立的馨生活健康科技聯盟，則以推動健康科技產業生態圈，建構個人化健康圖譜為目標。

至於智樂活樂齡活動社群，以「健康且樂於接觸科技之長者」為服務對象，透過多元活動讓更多長者走出家門、結交同好，共享快樂熟齡人生。

物聯網智造基地，助樂齡產品加速量產

此次一日「共創工作營」內含討論、創造、提案流程。上午，由 A、B、C、D、E 五組，每組都包含樂齡族群及開發團隊代表，針對行動輔助、銀髮照護、居家協助、陪伴育樂等四大方向，各自進行產品概念的討論分享。

參與各組別的新創團隊，依序為「健美會」（A 組）、「擴思科技＋路加醫學科技」（B 組）、「喜福樂」（C 組）、「第一社會企業」（D 組），及「謬謬團隊」（E 組）。而下午議程以創造為主、提案為輔，由各組凝聚共識，進行提案討論、並確認情境與規格。

圖／關鍵評論網

健美會（A組）提出「萬能機器人」概念，定位為行動不便者的溫暖好友，兼具輪椅、移位功能，有眼睛可識別使用者，有嘴巴能與人交談互動，也有雙臂雙腳可扶持使用者如廁、蹲下或起身，還能協助掛號、訂餐、叫車，偵測。由擴思科技及路加醫學科技（B 組）提出「貼身小幫手」，服務對象涵蓋常忘記是否吃藥的慢性病患、需要運動的人，及需要被照顧卻「無法表達」的人，它透過 Line 提醒長輩運動、用藥、約診、領取處方箋，另結合溫度偵測貼片，藉以自動監測體溫並發出警示。

接著喜福樂（ C 組）提出「陪伴秘書」 App，強調兼具調劑生活、娛樂身心靈、增進體能多重功能，可透過互動遊戲延緩失能失智，提供肌耐力訓練，甚至將長者的生命回顧轉為動畫繪本、傳遞兒孫觀看。第一社會企業（D 組）推出「高端智慧生活輔助全電動輪椅床」，標榜既是輪椅、可變成床，也像是穿載式機器人，幫助無法自己行動的人爬梯、站立、平躺、如廁、收集健康資訊。最後謬謬團隊（ E 組）則以「無齡＋」，一個能以各種載具呈現的全方位服務，可藉由聊天或說故事滿足心靈層面需求，透過遊戲 App 或卡拉 OK 滿足娛樂層面需求，並運用生物能檢測、按摩、感知肌肉健康狀況儀來滿足生理層面需求。

參與共創的開發團隊將有機會獲得經濟部工業局的輔導資源，透過位於臺北、臺中、及高雄的「物聯網智造基地」，取得由國產 IC 開發板、物聯數據平臺構成的可量產雛型開發方案，接受跨界專家服務團協助媒合、諮詢、評估，加上產品 TA挖掘、市場前測、通路佈局等推動服務內容，讓樂齡潛力產品早日達到可量產、於市場成功上架。