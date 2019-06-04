這款APP讓人不再忘了喝水！《植物保姆2》讓喝水變好玩

Photo credit:Fourdesire 《植物保姆2》Android版全球上線，同時支援Apple Watch

口渴是身體缺水的一種警訊，你也經常忙碌到忘了喝水嗎？人體水量攝取不足付出代價大，若身體長期處於缺水狀態，不僅可能會嘴乾唇裂、皮膚逐漸失去光澤與彈性，嚴重更可能讓健康提前亮紅燈。尤其是長時間待在冷氣房裡的上班族與學生，不像運動時大量爆汗讓人主動意識到身體需補充水分，反因為不常流汗，更容易遺忘「喝水」對健康極為重要。

提醒每日適度補充水分知易行難，台灣開發團隊Fourdesire將生活習慣養成過程變有趣，透過Playable Design玩心設計，打造趣味互動的喝水習慣養成APP《植物保姆》，從2013年上線至今，已累計超過千萬下載，其中八成的APP使用者來自歐美地區，廣受全球使用者支持。2019年《植物保姆2》在團隊努力下改版問世，除了App Store（iOS）版本之外，Google Play Store（Android）全新版本也於6月4日全球上線。

Photo credit:Fourdesire Fourdesire設計《植物保姆2》以創意互動提醒養成喝水習慣

和可愛植物一起喝水成長，APP客製化照顧你的需求

為協助大家樂於養成喝水習慣，《植物保姆2》回歸健康起點，根據體重和活動量等客製化建議每天所需水分，使用者可選擇植物種子和各種容量的水杯，開始和植物一起養成喝水習慣，並自訂合適的喝水提醒時間，若真忙到忘了補充水分，可愛植物還會顯示快枯萎的缺水信號，把喝水習慣視覺化讓人更有感。

Photo credit:Fourdesire 透過《植物保姆2》遊戲機制養成喝水好習慣

寓「健康」於樂，遊戲升級把喝水變好玩

透過App按時紀錄喝下的每杯水，獲得水分灌溉的植物們藉由遊戲化機制和使用者一同健康成長。《植物保姆2》同時支援Apple Watch，視覺設計細節也用心增添驚喜彩蛋，只要將3種植物放進「溫室」中並使用「陽光」升級，就能獲得超萌的溫室生物，讓人更有動力養成喝水好習慣。

《植物保姆2》也貼心提醒大家在端午節將到之際，除了享用粽子美食，更別忘了多喝水解油膩幫助消化。炎炎夏日，千萬要幫身體補充充足水分，以利維持健康生活和良好體態！

療癒系《植物保姆2》：Google Play Store（Android）、App Store (Apple)