守護媒體獨立是公民應盡的義務，德國「全民付費」製播公共節目

在德國不管家中有沒有收音機和電視，現在因為科技的進步，每個人多有手機可以上網找到各種節目，所以政府規定每個人、家庭或公司都要繳交收看或收聽公共媒體的費用，是公民的承擔，無關個人家中是否有收看與收聽的電視與收音機或使用；所以不說是費用而是承擔，是因成就獨立媒體是大家的責任。

過去在沒有手機的時代，每個家庭沒有電視或收音機者可以免交這項費用，所以會有稽查人員來看，家中是否有這些電氣用品。現在的科技已經無法限制是否有電視或收音機，人人可以透過網路的時代，德國法律也與時俱進，以戶籍為單位，只要個人與家庭有戶籍登記，都必須繳費。目前規定一個月承擔費用是17.5歐元。公司行號也是要承擔，根據公司員工多寡來承擔費用。

德國雖然是民主的國家，每個公民也都有選票，但是對於獨立的收視與收聽權利，憲法還是做出規範。媒體是民眾的主要知識來源，肩負傳播的任務，所以守護媒體也是公民應該盡的義務。德國過去一向都有收Rundfunkbeitrag無線電電視與廣播費用。在2016年廣播費用有將近80億歐元的收入，支付22個電視台及67個電台及網路平台，有超過2.5萬人在這公共媒體的產業工作，監管私人媒體產業的機構，其人事也是由龐大的收式與收聽人付費。

德國在海外的宣傳媒體德國之聲（DW）的財務，則是由國家的稅收支出，而非由公民繳交的收視與收聽費用支付，也許是考慮到國外的節目，主流民眾在國外，國內公民收看也收聽不到之故吧。

憲法法官的解釋

對於這筆大家都要付出的收看與收聽費用，其實歷年來有很多人抱怨。在1994年的德國憲法法院的解釋文中提到，這筆公共廣播電視費用必須要全民支付，目的是要它們有一個非倚賴國家財源支出，並且確保穩定而獨立的財務收入。經過八次的爭論與提出解釋，在最近的2016年提出解釋，若有人擁有第二或第三的住處，只需要繳交一次費用，而不必繳兩倍或三倍的費用。

這筆收入有90％是來自私人付出，僅有10％是公司或機構支付。可見德國憲法法院對於傳播公共節目的製作，認為必須獨立，也必須擁有獨立製作的本質，所以全民有共同承擔費用的責任。憲法法院在說明中更確切的指出，全民承擔費用而使之獨立製作的目的，是要他們所製播的節目沒有市場營收的壓力，要真相可以毫不被扭曲的被呈現，更不能以駭人聽聞的聳動突顯節目，務必讓多元而專業的意見呈現（ohne den Druck zu Marktgewinnen die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen, das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu stellen und professionell die Vielfalt der Meinungen abzubilden）。

這樣的說明，非常清楚地指出，公共傳播媒體就是不能為了經濟因素而受影響，不能為五斗米折腰，因為它是全民的費用，必須獨立專業，不為商業機制所影響。因為閱聽人有權利得到獨立的資訊，才能有獨立的判斷基礎。

晚上八點之後沒有廣告

因為全民支付的廣電費用，德國最大的兩家公共電視台ARD及ZDF在晚上八點以後是不能有任何廣告的。它們在工作日的廣告時間每天的廣告播出也不准超過20分鐘。即使是私人的電視台播出，廣告也不能超出播出時間的五分之一。私人電視台，也必須遵守30分鐘以上影片播出只能置入一次廣告，20分鐘的短片或輕鬆的紀錄片可以容許20分鐘一次來中斷節目，置入廣告。這些規定雖然繁瑣，其用意都是在維護視聽人的權益。

收視率不能左右節目品質

德國因為這樣要求公民承擔，也就有一個電視頻道是專給3到13歲兒童看的頻道KIKA，其中有專門針對兒童製作的新聞節目可以看，淺顯易懂，必要時也有背景說明，讓兒童也能關心國內外的大事。另外也有多元深入探討社會議題的節目，而非脫口秀似地政論。一個紀錄片或對議題的探討，常可以長達兩三個小時，沒有置入廣告，雖然冗長，卻也發人深省，這是商業走向的媒體根本做不到的事。在德國常常可以看到開發中國家的報導與國際議題的紀錄片，大家喜不喜歡看是一回事，但卻讓公民有求知的選擇，也拓展公民的視野，目的就是要努力維護獨立傳播訊息的原意。

如同德國從收視與收播者強迫收費作為製播公共媒體的事情，在台灣可能很難想見。但在德國卻是讓每個公民都清楚獨立媒體的「可貴」，每個社會公民都有守護媒體獨立的義務。目前因為每個人或家庭都付費的關係，各地公民也漸有要求公共媒體完全不能置入廣告的聲浪，或要求嚴格限縮廣告。在付費者最大的機制下，公民對媒體的管控與影響也逐漸加大。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航