搶創新、搶速度卻搶不贏市場——品牌企業如何靠「台灣」招牌闖進國際？

試著想像一下，掛號完畢還沒走進醫院診間，手中的智慧穿戴數據已傳到醫師手中，不用開口，門診醫生就已經知道你哪裡不舒服，身體數據成了診斷病情的最佳利器；準備啟程回家，坐上自動駕駛的汽車，搭配智慧交通系統的串連，不用再與紅綠燈乾瞪眼，可以暢行無阻地返家。這些看似只能在科幻片裡實現的場景，經過近年蓬勃發展的物聯網，即將化為現實。

全球著名的管顧公司麥肯錫（McKinsey & Company）估計，2025年物聯網將帶來巨大商機，小從家庭的自動化家務、工廠的營運與設備最佳化，到城市的公共健康與交通運輸，可望創造2000億～1.7兆美元產值，無疑將是未來十年重要潛力市場；此外，全球人口老化議題迫切，再加上自然資源有限、水與空氣污染日益嚴重，人類文明如何有效運用僅存資源，以「物聯網」科技突破各項挑戰，可說是關鍵解方。

全球雲端服務龍頭亞馬遜AWS積極搶物聯網商機，由於看好台灣產業在物聯網世代的發展與需求潛能，今（2019）年更宣布在台北設立大中華區首座AWS IoT Lab物聯網實驗室；此外，AI應用帶動半導體下一波成長，根據資策會的數據顯示， 2019年全球半導體市場規模將達到4,585億美元，顯示以半導體聞名國際的台灣，此刻擁有絕佳機會。

不論是資訊軟體、機械硬體零件或是精密儀器，台灣擁有最密集的半導體上、下游產業聚落，自然在物聯網市場裡扮演重要推進器的角色；然而要前進國際市場建立品牌，對許多擁有堅強實力的中小企業與團隊來說，卻是最為漫長不過的最後一哩路。

邁向全球市場的最強助攻手！4個數字點出「台灣精品獎」接軌國際的關鍵

事實上，台灣卻有一個已耕耘近三十年的國家獎比賽，是許多台灣品牌前進國際的重要推手—— 台灣精品獎，從研發、設計、品質、行銷四大面向進行遴選，評選出台灣產業的表率；在「台灣精品獎」光環的加持下，透過國際貿易局及外貿協會整合國家級行銷資源，以多元方式，涵蓋展覽行銷、運動行銷、品牌體驗、數位互動、媒體廣宣與通路活動等形式，在國際市場享有優良聲譽及大量媒體曝光，一舉接軌全球市場，與世界各類優質品牌一同較勁。

台灣精品行銷對象跨及企業與民眾，可用4個數字體現台灣精品獎的強大助攻力。2018年聚焦9個目標市場的推廣，包括美國、德國、中國大陸及新南向市場（印尼、越南、馬來西亞、印度、菲律賓及泰國），全年辦理107場推廣活動、獲刊報導達6,670篇、全球Facebook粉絲數達284萬、協助476家台灣精品得獎企業進駐通路，能有效協助獲獎台灣品牌拓展海外市場，提升國際能見度，成效廣受台灣精品得獎企業肯定。

Photo Credit: taiwanexcellence.org 台灣精品獎之品牌內涵、選拔項目及運作流程。

以專注在高空節能照明設備的興台光科技為例，其產品即獲得2018年台灣精品獎；該公司積極投入節能照明領域的研發，研發出「光學陶瓷複金屬燈」，可有效減少耗能65%，從台大校園、高雄中鋼，到航太維修場，都可看見興台光科技的蹤影。

興台光科技旗下的研發產品「光學陶瓷燈」，因有效解決LED燈故障率高的發展瓶頸，再加上全球約有50億盞（4米以上）的高空照明設備市場需求，透過參加台灣精品行銷活動的推廣，成功打開國際市場的大門，走進東南亞更是捷報頻傳；從緬甸仰光到泰國曼谷，都可見到他們的蹤跡，興台光科技廠長黃君豪更興奮地指出，得了台灣精品獎「好處多多」，自從得獎後，還可接受到國外媒體的專訪機會，相當可貴。

由此可見，以研發動能、符合市場需求的創意，以及堅強的電子設備特色見長的台灣，將是未來物聯網市場的強勁供應商。而台灣企業若要趕上物聯網浪潮，剩下這段邁向國際的最後一哩路，則可藉由台灣精品獎的加持，挺上國際、和全球產品一同角逐龐大市場的商機。

第28屆台灣精品獎選拔

經濟部國際貿易局廣告