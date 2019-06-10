看漫威電影學行銷：為什麼要大費周章給演員假劇本？

文：邱閔渝Marc

跟漫威學行銷

在薩諾斯打了響指後，整個宇宙的人消了一半。他認為這個宇宙需要平衡。

這是史上第一次超級電影用反派當主角，並且讓反派有自己的理念，你看到他的情感，他不僅僅是一個壞蛋，正因為他做的事情有道理。如果更嚴謹地說，他只是為了理想而戰，雙方人馬都有各自的立場罷了。

電影上映的隔天，YouTube上紛紛出現各種影評。評論劇中要角的各個行為，並且從片中的蛛絲馬跡找下一集反敗為勝的關鍵，畢竟戴上無限手套的他是全宇宙最強的。

一個月過後，YouTuber從評論電影轉成預測下一集的劇情，而身為漫威迷的我開始一個影片又一個影片的看，希望早一點知道可能的結果。

與此同時，在第三集快結束時出現了驚奇超人的Logo，大家都猜測可能是她拯救了宇宙。接著5月的時候出了驚奇隊長的預告片。

厲害的是，為了讓這部電影出現。早在2008年的時候就開始埋下伏筆，前後共經歷了18部電影，才有辦法走到《復仇者聯盟三》。

並且在《復仇者聯盟三》上映之前，開始了各種預告活動，他們讓所有演員都不知道劇情的發展，也就是說每個人手上都是假劇本。據說當時只有奇異博士看過真正的劇本。

但奇異博士本人說，就算知道劇本也沒有用，因為整個劇情會依照民意不斷修改，如果觀眾猜對了，就修改劇本。也就是說，這部電影是你我還有導演一起共同創造的。

怪不得能引起全球影迷的注意。

就這樣，在《復仇者聯盟四》還沒有上映的時候，我已經買單了。

如果你沒看過這部電影，聽我描述這件事的時候可能會一頭霧水，但是這是我見過真實世界可以用來形容行銷最完美的例子了。所以如果你問什麼是行銷，這絕對是最佳的例子了。

來，讓我們來看看漫威怎麼讓我們一步步為這件事著迷，甚至陷入瘋狂。

首先在電影還沒上映前，他們先放出消息，不斷地告訴所有人：現在沒有人知道真正的結局，因為怕劇情外洩，所以每個演員手上的劇本都是假的。並且說小蜘蛛人是個大嘴巴，為了避免他洩漏劇情，他還被下了封口令。

此時全世界最八卦的娛樂圈，便不斷地繞這這件事情轉。

實際上誰知道結局真的有那麼重要嗎？

我不認為。

但是看著眾明星，還有全世界的人都在猜測真正的結局是什麼，這件事就已經夠有趣了，不是嗎？

更何況，人們每天的生活不是平淡，就是充滿各種壓力，這可以為大家帶來娛樂有什麼不好呢？所以這就是當時新聞的首選了。

從這裡我們可以學到什麼呢？

行銷的第一步！──引起「對的人」的注意。

引起「對的人」的注意

這裡我要特別強調，是「對的人」。因為看這些影片的人當中，一定會有些人覺得眾演員被下封口令，三緘其口很好玩。但如果只是一個喜歡談話性節目的人看到，他可能只是享受大家討論結局的這個橋段，除此之外因為他不是英雄迷，不會看電影就是不會看。

但是此時又發生了另一個可能。這些原本不是英雄迷的人，因這個事件英雄意識被喚醒了，跑去電影院看了電影後，從此也變成漫威迷。這是一個影響的過程，喚醒一個人的產品意識，但是這個技巧比較深，不屬於這本書的範圍，所以我們不在這裡討論，此時你要專注的是，如何讓你能夠在星巴克自在的工作，之後才是喚醒更多人需要你的產品意識。

而在電影上映之後，薩諾斯最終彈起的響指又引起了所有人的注意。接著整個網路英雄族群都在談論這件事，就這樣不斷地告訴你可能怎麼發展，厲害的是，過去這是電影公司的工作，可是現在卻變成是粉絲的工作。

最終《復仇者聯盟四》上映時，一定又是全球票房冠軍了。

你有沒有發現從頭到尾我都沒有提到什麼？

是的！我沒有提到賣票。因為人們被引起興趣後，緊接著被不斷地灌輸各種知識，甚至被教育了整個電影的來龍去脈。在這個時候我們都已經買單了。

這個不斷灌輸的過程，我們把它稱之為E.B.M（Education Based Marketing）。是以教育為基礎的行銷。

這就是行銷。

注意：教育跟行銷是兩碼子事，不信的話你可以去看YouTube上有一堆教學影片，但真正賺到錢的沒幾個。因為他們都在教育，沒有真正在做行銷。當然該怎麼執行，在你看完本書後，你將得到一個很清晰的答案。

彼得．杜拉克說：當你行銷做對了，銷售就是多餘。從電影你可以見證到這件事。

現在我把整個過程的流程圖整理給你看──

找到目標族群 引起興趣 轉換意識（EBM） 建立信任感 購買

以上這個例子是電影的操作手法，對你我來說稍嫌複雜了點。好消息是──如果你的目標只是跟我一樣，過上自己想要的生活，有更多的時間陪伴家人，甚至是邊走邊玩。你不需要做到複雜，接下來我會用一個簡單又可複製的流程讓你知道怎麼辦到。

是的，只要你夠努力這是可以複製的！

想要知道如何在銷售前，就讓客戶決定買單嗎？實際上，只要方法對了，銷售就會是多餘的喔。來吧！讓我真人為你解說！請點選這邊的連結。

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作者：邱閔渝Marc

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航