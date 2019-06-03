《通靈少女》和《愛的麵包魂》的神靈碰撞：台灣影視作品中的宮廟男女

文：王冠人（影評人）

一、愛情還是麵包，神仙還是凡人

「你跟我求婚，就只用廟裡的蠟燭喔？」

《愛的麵包魂》片頭不久，在麵包店的屋頂，糕餅（陳漢典）踩著三太子的步伐，從set好「I ❤ U」的蠟燭陣，展開一場失敗的求婚，搞得曉萍（陳妍希飾）不歡而散。與其說，糕餅與曉萍的弟弟預謀串通卻延遲的煙火壞了事，不如說糕餅自己的急性子和「一輩子在這邊做麵包」的理直氣壯，一股腦的逼婚，才真是破壞浪漫、灰頭土臉。畢竟此時，曉萍仍在內心猶豫著何去何從：夾在母親的出國夢想、布萊德的才貌、家人的舊情之間，因而影片的泰半時間，無法戴上婚戒，只能暫時當成項鍊，在胸前懸宕搖擺。

糕餅如此孩子氣、長不大的男孩性格，延續到之後那場阿弟仔路燈下告白的戲。糕餅拿起大聲公，像投射了自己的焦慮不安與怒氣，改而進逼女警答應與阿弟仔「交往」。活脫脫是那個腳踩風火輪加速前進的哪吒，一個會開口碎碎念的三太子。別說拯救麵包的靈魂了，此時他連青梅竹馬的心情都搞不定啊。

「大家都這麼說你還在猶豫喔，你們女生為什麼要不要都不講清楚啊。」

相較之下，《通靈少女》的16歲少女小真，彷彿才擁有人人稱羨的靈魂的兵器，能夠「通往」失落的肉身，安頓倖存者。

女歌手找她想跟逝去的女友和解，孤獨的少年小凱得擺脫糾纏與離異的父母重新牽起手，凶惡教官吐露自己對自殺女老師的柔軟感情，議員上門求診艱困選情和妻子病情。威力所及，還包括長輩們的危機：金老師（有如小真父親）的宮廟財務危機，甚至信天主的阿樂媽媽，也來相求，想知道兒子在那邊過得好不好。

親生父母不在身邊，阿嬤的靈體隱身旁觀，而小真象徵意義上的父母角色，似乎總是不符期望，總是延誤、拖延了他的現實生活與校園情誼，這共同的處境，使得她與阿樂很快便能相知相惜。小真屢屢翹課遲到，缺席排戲與約會，多次被金老師召回，只為了信徒的情感或功利需求。仙姑／香媽／九天玄女的職責，覆蓋、推擠了世俗的發展，甚至引發生命的遠逝，重現了羅密歐與茱麗葉的宿命。

二、男與女，新與舊，本尊與變身，原創與新詮，現實與夢幻

「請問三太子，我和曉萍咁有機會？」糕餅也一度在吉安宮問事，儀式卻被闖入照相的布萊德意外打斷。「曉萍的尪是三太子！」，經過轉譯，反而使得糕餅丈二摸不著金剛。 究竟丈夫的身份為何，暫時留下了懸疑。在電視版《麵包魂》中，阿弟仔向剛住進來的布萊德開玩笑地解釋、錯譯，「三太子就是台灣的God啦」。

身份的追尋和錯置，縈繞著《通靈》和《麵包魂》兩部作品，以及各自的較早版本。在公視人生劇展版《愛的麵包魂》，糕餅拿了布萊德的紅酒喝，卻在夢中化身三太子，拿著烤盤，搗亂摧毀了布萊德特地做給小男孩的波士頓派。酒醒後面對眾人的質問，糕餅反覆問著，「這真的是我做的嗎？」，不敢相信眼前的現實慘狀。

原來，小男孩的媽媽為了更好的教育機會，只得離開新北市的四腳堂，去台北念書，布萊德想用波士頓派把男孩留下。同時，平日跳著八家將的糕餅，固守著麵包事業，不只面臨便利商店對傳統麵包店的經濟挑戰，也必須抵擋、排拒著「英倫男子」對「台式」愛情的入侵與介入，幻想著以拿手的蛋黃酥扳回一城；最終，甚至連全套三太子服裝還來不及請下來，便快步衝出，拯救愛情；內裡是那件用紅字寫著「台北」兩字的宮廟白衫，欲攔住「往台北方向」的布萊德和曉萍。

Photo Credit：福斯

「你能力強，你什麼地方都可以去，我呢，我能夠去哪裡啊！？」「我只有曉萍一個人，我什麼都沒有！你來跟我搶什麼！」片尾，三人同框，同樣都留在了台灣。愉快的一天又開始，曉萍爸／村長廣播，要村民賭一賭，誰會在這場他看不懂的「年輕人的愛情」中勝出⋯⋯

《通靈少女》中，身份的對比，乃至於身份的遷徙／替換／易位，也十分有趣。首先，小真和戲劇社學姊的較勁和最終的和解，一路從校園表白日的台式紅龜粿pk西式餅乾，茱麗葉一角試戲時的不同演繹（學姊唯美版pk小真搖滾版），以至最後觀眾散場卻反而是正式演出，由小真演出羅密歐，獻給死去的阿樂／羅密歐。

或者，在第四集，閨蜜黃巧薇為她出了餿主意，在屋頂開壇問事，小真喃喃地怨唸她真是「校園金老師」。無需道袍、兵器和香火，只消運動服與課桌椅，便能移形換位，如同置身宮廟。

Photo Credit：HBO Asia、公視 《通靈少女》劇照

《通靈少女》（以及短片《神算》）雖不像《愛的麵包魂》以歌舞場，巧妙地對比主角現實與夢幻的場景，但透過物件符號去描繪身份的手法，卻同樣充滿細節。譬如，金老師把象徵天命和父親遺願的掛牌交給小真；而意味著親情的「孤獨的隕石」，在阿樂－小真－阿樂父親三人之間傳遞；以及女歌手Alice寫給故友的歌詞，「現在你隨風而走，不曾回來過」，與阿樂即將出事的畫面並置同行，如同量身訂做的主題曲；具有父親兄長地位的金老師和阿宏阿修，取代了師長同學坐在台下，見證了家人的心願與另一種面貌。

《神算》片尾，音樂班學姊在圖書館為學長（吳宏修）慶生，點了蠟燭，戴上項鍊；彼處小真則化身九天玄女，燃起符紙唸符令，為盧小小的議員拍背過火。錯過了慶生的她，隨後在返家的暗巷巧遇學長，終於把早買好的球棒送出。最末，獨自在自家屋頂面對著城市的夜空，在揮著空棒。前方是另一片，有別於過去與現在，尚未成形的未來⋯⋯

可視做彼此呼應的是，《通靈》第六集的結尾，每組人物以合照見證了他們的變化，金老師拿到了EMBA學位，議員和太太就著輪椅在庭院自拍。而小真也獨力踩上當初他和阿樂相會的木椅，跨坐在校園圍牆，望向校外風景。或許，面對未來的氣力，如同改編後的作品，自然加上了更多層、更豐富的含義。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰