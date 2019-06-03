同婚後的「新戰場」：地方議員推「性平教育」遭威脅，性平法修法將審查

台灣已成為亞洲第一個同婚合法國家，但反對同志的團體除了揚言要進入國會外，也在全台各地透過各種方式企圖修改目前包括「同志教育」的性平教育內容，上週五（31日）國民黨和親民黨共同提案，《性平教育法施行細則》修法從備查改為「審查」，為未來性平教育走向埋下變數。近期在各地議會也發生民意代表因為堅持性平教育而遭到威脅、提告等，希望教育部能積極闢謠，對此教育部表示會再加強溝通。

因應公投結果，教育部修《性平法》

《中央社》報導，去年公民投票第11案「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」同意票超過493萬票的過關門檻。

為實現公投案內容，教育部3月預告「性別平等教育法施行細則第13條修正草案」，將同志教育修正為認識及尊重不同性別特質、性別認同等內涵，並納入性侵害防治教育等課程。

《上報》報導，不過反同婚團體下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩認為，修正草案漠視公投結果，雖然草案中沒有「同志教育」，但「性別認同」、「性傾向」就是教變性議題、同志議題，根本換湯不換藥。

反同團體為避免草案在立法院備查通過，先由國民黨籍立委沈智慧發動連署，遊說立委試圖將草案改送教育文化委員會審查。5月31日立法院院會，出席50人中，贊成改為「審查」的有29人、反對7人、棄權14人，此修法草案也確定送到委員會進行審查。

「備查」即送到立院報備後，政府機關就得全權處理，依法完成法定效力後，陳報主管機關即可，但若經15名以上立委連署、附議或由黨團轉交委員會「審查」，可能就會再修改條文，目前法案應於交付委員會後3個月內完成，得經院會同意後展延1次。通過時間會再往後延。

民間團體「性別平等教育大平台」也在修法草案交付審查後發布聲明，強調本次教育部的修正，正是基於「尊重與實現公投結果」，過程中搜集了多方廣泛的意見，且審慎研議之後才做出的修正，合憲合法，不該因反性平團體及部分立委、黨團之煽動而交付委員會審查，這是浪費社會資源。

時代力量：支持性平遭霸凌，教育部應正視

時代力量今天下午則由立委林昶佐、與台北市議員黃郁芬、基隆市議員陳薇仲、苗栗縣議員曾玟學、雲林縣議員廖郁賢等人在立法院舉行「時代力量守護性平、中央地方遍地開花」記者會，要求教育部正視地方性平教育問題，確保性平教材在各地方真正落實，並加強宣導破除惡意歧視、不實謠言。

時代力量立委林昶佐說，教育部依公投結果修改《性別平等教育法施行細則》，肯定教育部堅守立場，但應加強澄清現在網路上到處流傳的不實內容，林昶佐強調，過去寫成「同志教育」，遭有心人士曲解，說是要把學生變成同志，就是因為這種扭曲導致一名國中生長期被霸凌、被嘲諷是「愛滋病同性戀」最後跳樓自殺，「難道性平教育不重要嗎？」

《NOWnews》 報導，由於時代力量全黨公開力挺同婚，對於各地的議員來說也造成他們在地方的不小壓力，在推動性平上也和其他議員們有不少衝突，雲林縣議員廖郁賢就因位在質詢時公開堅持性平教育，遭其他議員人身攻擊，甚至揚言送紀律委員會和對她提告，廖郁賢在記者會上無奈表示，

連縣長張麗善都說，以後雲林縣就不參與全國公投，這實在太荒謬，如果連地方的官員都不懂事時，我們要成為什麼樣的人？有人跟我說，你支持性平，4年後一定選不上，但如果這樣就害怕，沒有堅持性平教育，未來的孩子要怎麼辦？

苗栗縣議員曾玟學也因推動性平，和國民黨議員鄭聚然交鋒，「他說苗栗純樸，不該有這樣東西，連縣長徐耀昌也說苗栗純樸、沒有同志」，鄭甚至在網路上留言要網友「把屁股洗乾淨，趕快去給人家Ｘ」、「男同志做愛前不用洗屁眼，難怪愛滋病這麼多」。

曾也說，日前苗栗舉辦同志大遊行，卻被其他議員指責辦這種活動以後苗栗會愛滋上身、有毒品、轟趴，他無奈地說「很多議員的性平教育還在原始時代，不只學校，議會要有講師，他們錯誤認知，要透過教育讓他們知道他們說的話會傷害民眾，說話的時候應該想清楚」。

台北市議員黃郁芬則表示，她的選區士林靈糧堂是很大的反同勢力，從競選到當選後，都會遇到家長說希望小孩不要接受性平教育，但黃認為現在的小學生學習性別議題不只在課堂，從生活、網路、電視媒體都會接收到資訊，「就算學校不教，也不會達成家長以為的小朋友就不會接觸到，反而讓小朋友接收片面資訊，這是我們堅持性平教育的原因」。

基隆市議員陳薇仲表示，基隆市議會近來也才在討論，要不當性別教材、同運圖騰這些退出校園，她認為教育目的是希望培養國民有民主法治、多元觀念，希望教育部促進各校老師，帶領學生認識關於自己身體，了解自己、尊重他人。

綜合《ETtoday》和《三立新聞》報導，今天並未出席記者會的高雄市議員黃捷也曾在高雄市議會中，因為要求其他議員說明性平教育中的「不當教材」退出校園提案而遭到飆罵，她與民進黨議員們提出修改版本「性別平等權益保障」監督小組一案，也被國民黨甲級動員退回。

林昶佐說，台灣社會有不同族群、不同文化背景、不同興趣志向的學生，當然也有不同性別光譜，「理解、尊重、支持是非常重要的」，肯定教育部堅守性平教育立場，要求教育部投入資源加強宣導，澄清不實內容。

《中央社》報導，現場也列席記者會的教育部學務特教司長鄭乃文回應，未來會在審查過程中，將修法考量、依據再跟大眾說明；草案預告過程也得到很多支持，把性平教育內涵講得更加清楚，特別也把防制教育放進來，修法非常完整；未來會再加強與各界理性溝通、良性對話，希望性平價值在校園中落實。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範