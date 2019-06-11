《日本的洋食》：德國戰俘的「神戶麵包」，如何演變為日本人的第二主食？

文：青木百合子（Aoki Yuriko）

【「麵包」成為日本人的第二主食】

原德國俘虜創造的神戶麵包

二○一七年，日本一個家庭的麵包消費量及消費金額前幾名的城市為：京都市、神戶市、岡山市、大阪市、堺市。其中也包含了橫濱、長崎、函館等開港五大都市。外國人士長年居住的神戶，可說是麵包愛好者的起源之都。談到麵包之都神戶，一定要介紹一九二四年創業的麵包咖啡廳「FREUNDLIEB」。

創業者海因里希・弗羅多利夫是在一九一四年第一次世界大戰爆發時，因為日德戰爭，被送進日本收容所的原德國戰俘。

戰爭結束後，獲得釋放的俘虜當中，有人選擇繼續留在日本，日後甚至成立了食品製造公司。弗羅多利夫在德國時，本來就是麵包師傅，離開名古屋收容所後，就任名古屋「敷島製麵包」（現在的PASCO）的初代技術指導長。他接著獨立創業，在神戶開店。需要等待時間自然發酵的紅磚窯，烤出的德國麵包噴香富嚼勁，如今受到眾多顧客喜愛。目前，「FREUNDLIEB」將一九二九年建造的舊聯合教會改裝成店面，發展為販賣德國麵包糕點的複合式咖啡廳。以神戶市內的「弗羅因堂」為代表，一些日本人曾在弗羅多利夫的店裡當學徒，後來自立門戶開了德國麵包店。弗羅多利夫的德國麵包與知名法國麵包店「東客麵包 DONQ」（一九○五年創業）、「Isuzu Bakery」（一九四六年創業），一同將神戶提升為高水準的麵包之都。

Photo Credit: 健行文化出版 「FREUNDLIEB」的德國香腸麵包。

此外，神戶還有一間初次將年輪蛋糕介紹給日本人的「Juchheim」，也是由原德國俘虜成立的品牌。「敷島製麵包」由弗羅多利夫擔任初代技術指導長，從德國麵包發跡，日後發展為日本白吐司的頂尖品牌。

日本的麵包飲食變遷

將小麥等穀物磨成粉，和水揉成麵團烤的麵包，可排入世界上最古老的食物。事實上，日本如今正面臨麵包過度取代米飯，導致米滯銷的問題。但日本身處以飯食為主的稻作文化圈，在某個時代以前，是不流行吃麵包的。麵包初次傳到日本，始於一五四三年葡萄牙人的船漂流到種子島。傳教士方濟・沙勿略將天主教帶進日本，同時也傳授了麵包的作法，然而當時未能普及便進入鎖國時代，麵包的傳遞就此中斷。

說起來，日語的麵包「pan」即來自葡萄牙語的「pao」。以葡萄牙甜點「Pão（pao） de ló」（海綿蛋糕）為雛形開發出來的長崎蛋糕，即使在葡萄牙傳教士遭到驅逐後仍持續傳承，但此時麵包不曾取代過米飯。就連西洋料理發展為洋食並大眾化的啟蒙階段，白飯（rice）都是日本人不可或缺的主食。

因為軍糧而受到注目的麵包

在上述前提下來到江戶末期，一位日本人開始注意到麵包。當時，出入長崎港的荷蘭人和清朝商人帶來中國與英國發生鴉片戰爭的消息，伊豆國韮山的代官（代替君主或領主處理地方事務的官職）——江川太郎左衛門（江川英龍）見到外國船隻頻繁現身日本近海，非常憂心日本的國防。太郎左衛門仿效長崎出身的洋砲專家師父高島秋帆，學習西洋砲術，同時考慮將攜帶方便、不易腐壞的麵包當作軍糧。他在官邸內打造了荷蘭人的石窯，用小麥粉烤麵包（壓縮麵包），一步步改良味道。如今，太郎左衛門被日本麵包界譽為「日本麵包祖師」。現在，伊豆半島韮山町重現了太郎左衛門的麵包，作為商品販售，不過這種麵包相當堅硬，建議配水或浸泡在湯裡享用。

Photo Credit: 健行文化出版 韮山販賣的「祖師麵包」。

追加情報 江川太郎左衛門（江川英龍） 江川太郎左衛門（一八○一～一八五五）是江戶時代後期的幕臣，也是伊豆韮山的代官，別號「坦庵」。江川家出自清和源氏家系，第六代遇到一一五六年發生的保元之亂，遷至伊豆避難，就此定居韮山。當家代代繼承「太郎左衛門」之名，當中以英龍最有名，既身為文化開明的思想家，又懂得改革技術，是身懷絕技的傳奇人物。現今流傳的英龍肖像，也是他自身的自畫像。 英龍生於幕末時代，當時歐美列強紛紛在亞洲各國拓展殖民地，伊豆半島在佩里黑船來航前，便有外國船隻頻繁造訪。英龍早早便察覺現代「國防」的重要性，不但籌備麵包作為軍糧，還蓋了韮山煉灶爐（已登記為世界遺產）鑄造子彈，在東京灣台場建設砲台加強沿海國防，在戶田村監督第一艘西洋式造船，憂心日本身處的國際立場，執行各項對策。 此外，英龍也對歐美的共和制和民主主義深感興趣，是個關心民政的代官，獲得領地伊豆、駿河、甲斐、武藏和伊豆半島的人民敬重，尊稱為「救世江川大明神」。英龍身為戰前「國防先知」，曾是課本裡的日本英雄，但在第二次世界大戰和平反戰的浪潮下，從教科書裡被刪除。韮山煉灶爐附近，仍留有江川家的宅邸遺跡，展示了麵包窯等文物。

Photo Credit: 健行文化出版 江川太郎左衛門的麵包食譜（上）與麵包窯（下）。

時代迎向明治中期以後，大日本帝國海軍開始引進麵包。目的並非江戶時代的「便於攜帶」，而是因為維生素缺乏引起的「腳氣病」嚴重蔓延，導致許多海軍弟兄無法操縱戰艦，陷入危機，為求改善軍隊伙食於是引進麵包。海軍麵包又稱「生麵麭」，剛採用時為了徹底廢除米飯，一天三餐都規定吃麵包。然而當時的海軍麵包是配著一大匙砂糖吃，許多海軍弟兄無法把它當作主食，認為比較像點心。這種吃法風評當然不好，後來調整為搭配白米。查閱海軍會計學校採用的「田邊玄平氏式生麵麭」食譜，除了小麥粉之外還混入了馬鈴薯，致力於添加維生素B。

美國的「小麥戰略」

現代日本人習慣以麵包當作主食，最大的原因是第二次世界大戰以後，從美國大量進口小麥。

日本在戰後首當其衝的問題，是受到駐日盟軍總司令GHQ占領，進入食糧短缺時代。主要由日裔美籍人士組成的救濟組織LARA（Licensed Agencies for Relief in Asia，縮寫讀音近「來來」）無償從美國輸入「來來物資」（小麥和脫脂奶粉），對應貧困飢餓的孩童，並將這些物資做成學校營養午餐的麵包和牛奶（脫脂奶粉）。一九五四（昭和二十九）年，日本在《舊金山和平條約》的簽訂下恢復為獨立國家，廢除「來來物資」，美國政府制定《滯銷農產品出口促進法案》（PL480），將美國國內大量滯銷的小麥長期賣到日本，並協助推行多吃麵包政策。這是美國對日本採取的重要「小麥戰略」。

日本方面，當時厚生省、農林省、文部省和營養專家配合宣導：「日本人未來的生活不再只有白飯和味噌湯，要多吃麵包、多喝牛奶，加強攝取肉類和乳製品，仿效歐美人的飲食生活！」並派出餐車實際前往當地指導，配合舉辦鼓勵多攝取油脂的「平底鍋運動」。非但如此，還大肆批評醃漬物和豆腐等日本傳統食物，甚至有學者惡意灌輸錯誤知識：「吃飯腦袋會變差！」後來才知道，這些極端煽動的背後，有美國政府提供資金援助。因為這些政治宣傳，貧困時代許多日本人嚮往歐美豐饒的飲食生活，吃麵包的歐美化飲食習慣迅速擴散。

相關書摘 ►《日本的洋食》：改良自英國海軍的「飯咖哩」，成為日本咖哩的起點

書籍介紹

本文摘錄自《日本的洋食：從洋食解開日本飲食文化之謎》，健行文化出版

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作者：青木百合子（Aoki Yuriko）

譯者：韓宛庭

品嚐洋食的奧妙

咖哩飯、拿坡里義大利麵都是日本料理？那麼，炸豬排飯呢？

牛肉鍋、壽喜燒、長崎蛋糕，甚至是拉麵，

你以為這些都是日本料理，其實全部都是外來食物！

你以為的日本料理不是日本料理？！日本洋食的前世今生讓人大嘆不思議！

日本的和食，登錄在世界文化遺產上，成為精緻、高貴、傳統的美食。

然而，在外國人口中的「日本料理」，可不只有壽司或天婦羅，日本人日常生活中隨處可見、耳熟能詳的食物，例如咖哩飯、蛋包飯、義大利肉醬麵、豬排、丼飯等等，在外國人眼裡，仍屬於日式料理。理由不難想見，它們是誕生於國外的食物，卻在日本發展出不同於原始料理的形式，成為當今日本全國各地的常見菜單。

故事要從日本進入明治時代（一八六八）說起。當時日本吸收了來自歐洲各國和美國的各項文化，飲食文化也是其中之一。在這段過程裡，歐美各地的料理逐漸和日本料理融合，調整為「和洋折衷」的口味。當中有許多料理因為不合日本人口味而消失，但如壽喜燒、蛋包飯和炸豬排飯等，源自葡萄牙的天婦羅、英國傳入的咖哩、法式料理變身的可樂餅，則發展為新的料理，在日本落地生根。不僅如此，從食材、烹調法到器具等，都發展出日本獨有的文化。

嚴格說來，「洋食」指的就是在日本獨自發展而成的西洋風料理，而非純日式料理。它們和現代日本人常吃的傳統日式料理齊頭並進，創造出日本當今的飲食文化。本書從歷史、社會、文化的角度，深度介紹常見各類日式料理。

本書特色

卷首彩色特輯收集了各式各樣的洋食，除了文字描述之外，更增讀者印象。

介紹不同時代、地域的代表洋食，其由來、演變與差異之因。

即使是名稱相同的洋食，但在日本各地卻有不同的組成。在日本各地旅行，想要吃到最道地的當地料理，看這本書就可以找到最對味的食物種類與餐廳。

除了起源、演變與各地特色之外，作者並詳細整理年表，讓人一目了然，且提供各地仍在營業的老舖，讓人可以找到最道地的料理。

Photo Credit: 健行文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九