《獸醫的超日常》：我該承認誤宰了他們的寶貴公雞，還是推給狐狸？

文：強納森・克蘭斯頓（Jonathan Cranston）

雞

「凡事首重耐心。得到一隻雞的辦法是孵蛋，而不是把蛋打破。」 ——美國幽默作家阿諾德・亨利・格拉索（Arnold H. Glasow）

理論上，人和人之間第一次見面時，我們只有七秒鐘的機會留下第一印象。有鑒於只有一次機會塑造這個自我形象，我們自然希望對方日後回想起雙方的初遇時，內心能夠洋溢著溫暖與情誼。無論出於什麼原因，如果我們失敗了，日後就要花很多的時間和努力，才能改變別人一開始對我們的觀感。身為獸醫，大家把動物交付給我們，不管是野生的或家裡養的，也不管是寵物或家畜，我們務必從一開始就展現出負責、內行、親切的專業形象。

然而，無論我們多努力，難免總有事與願違的時候。小女孩的倉鼠在你小心翼翼拿起牠時咬你一口，馬兒趁你打開馬廄時衝了出去，一下車你的腳就慘遭農夫的狗襲擊，衛星導航把你誤導到山谷另一邊的農場…… 落入諸如此類的窘境時，你通常就硬著頭皮應付過去，結束之後或是鬆一口氣，或是連忙逃回車上加速駛離。然而，也有些時候，整個看診或出診的過程拖了又拖，你就必須堅強起來，挺過人生中最尷尬的時刻。

睿智的獸醫界前輩常對我說，農場主人的眼裡容不下笨蛋。當你處理的是他們的牲口，事關他們的生計，他們為什麼要包容你？ 獸醫界普遍的共識是你只有一次機會。如果做得好，贏得農場主人的歡心，那麼你就會受到慷慨的款待：一大塊牛肉、一籃子雞蛋、一整箱蘋果、自家烤的司康、到府看診完後共進午餐或早餐，甚至邀你假日一同打獵。然而，如果事情不順利，那你就等著被罵得狗血淋頭。農場上的牧羊犬會恭送你出去，一路對著你的腳跟狂叫。從此以後，每當這位農場主人要請獸醫出診時，你都會在預約登記簿上看到「誰都可以，就是不要強納森」的註記。

「強納森，我幫你排了星期一早上八點半去霍華德先生那邊做結核病篩檢。」潔琪週五下班前對我說：「有一整群牛都要檢驗，所以總共四百隻左右。你之前應該沒去過，但他那裡還滿好找的。他是個和藹可親的大好人，要是他喜歡你的話。但他也滿有個性的，要是他不喜歡你的話。我相信你們處得來的。」

這是每週五的例行公事，潔琪會事先讓我們知道星期一早上預約出診的排程，屆時我們或者直接從家裡出發，或者提早到醫院來整理要帶去的東西。牛結核病之盛行使得我們被相關檢驗工作淹沒，每位獸醫每週都至少有一場大型檢驗要做，我那一場通常是在星期一。這是一件非常乏味的工作，但往往能提供一個與新客戶見見面、打好關係的機會，你也可以藉機了解他們農場的狀況。入行兩年之後，我對結核病篩檢已是熟極而流。所以，雖然對新的一週來說，這是一個無聊的開始，但我不需要在週末做任何功課，那個週末我也不用待命。於是乎，整個週末我都沒有多想這件事，直到星期天晚上，我才算了算次日一早過去那裡要花多久時間。

潔琪認為到農場要二十分鐘，而且跟往常一樣，她詳細說明了路怎麼走。然而，這是我首度造訪這座農場，為了確保不要遲到，我決定早上八點從醫院出發。我在七點四十五分到醫院拿我的裝備和文件，確定萬事俱備，就上路了。

一如往常，潔琪的指示準確無比，我一路順暢無誤地來到農場。既然還有時間，我決定在農場前面的路肩暫停，把握見面前的十分鐘，再整理一下。所有器材都準備就緒，我心滿意足地把車開出去，往前開了兩百公尺，來到山毛櫸農場（Beech Farm）大門口的柏油路，再繼續沿著車道從木樁和鐵絲打造的圍籬之間開過去。車道大約將近一百公尺長，娟姍牛在兩旁的草地上吃草。車道兩側種了十二棵六公尺高的利蘭氏柏樹，一側各有六棵。現代化的紅磚房矗立在車道盡頭，利蘭氏柏樹大概是種來保護隱私之用。

我駛近這排常綠植物，在開到離農舍約二十公尺的地方時，一群各式各樣的雞正慢吞吞地穿過了車道，大概有二十來隻，品種和個頭大小不一。牠們無視於我的到來，從右邊晃到左邊，如饑似渴地獵食蟲子和土裡的肥美幼蟲，在圍籬前方的草地上啄來啄去、東抓西扒。我自然而然地停下我的五十鈴遊騎兵，讓牠們通過。我的狗兒麥克斯在副駕駛座上狂叫，一個勁兒催促牠們，但短短的距離還是花了牠們大半晌。從駕駛座上看出去，我的視野稍微被擋住了，但最後我看牠們全都走到了我左邊，心無旁騖地撥著泥土找蟲吃。於是，我從樹前開過去，在屋前停下。

我熄掉引擎，下車去穿我的雨鞋和雨衣。繞到後車廂去時，利蘭氏柏樹後面有個東西吸引了我的視線。看起來是一團羽毛，拍打著，抽搐著，滿地翻滾著。我大驚失色，立刻就知道那是什麼。我的記憶瞬間回到小時候，我曾養了三十隻雞，親自負責照料牠們。偶有生了病的雞隻，或不適合食用淘汰掉的公雞，我就按照家父從小教我的辦法，將牠們人道毀滅。然而，有一次，宰了一隻公雞之後，我立刻把牠拿到洗滌室的水槽去拔毛、清內臟，準備冰到冷凍庫。這隻斷了頭的鳥兒卻突然從水槽跳出來，從我頭上跑過去，接著在整間洗滌室裡亂竄，搞得櫥櫃、牆壁和剛洗好的衣服都是雞血。在脊髓的神經網路刺激之下，鳥兒的肌肉產生不受大腦控制的誇張動作。當時家母剛好不在家，我著急地趕在她回家之前收拾殘局。

所以，現在，我的胃裡一陣翻攪，心裡知道得很清楚。這些拍打、抽搐的動作，不是慾火焚身的公雞對某位後宮佳麗的求偶舞，而是死亡邊緣的迴光返照。這隻被霍華德夫婦養得頭好壯壯、毛色豔麗的俊俏公雞，只怕已經回天乏術了。我三步併作兩步，儘量若無其事地趕到奄奄一息的公雞跟前，暗中祈禱奇蹟發生，拜託牠只是昏過去，並且迫切希望不要引起農舍裡任何人的注意。然而，農舍的大窗戶就對著車道，我感覺霍華德夫婦就在他們那溫馨舒適的廚房裡，密切觀察我的一舉一動。

來到公雞跟前，我最恐懼的噩夢成真了。絕對錯不了，這隻一動也不動的鳥兒已經死了，剛被輾過的長脖子上留有明顯的輪胎痕跡，不需要法醫鑑識也能判定死因。我僵立原地，全身痲痹，不敢置信地回想著過去幾分鐘，埋怨自己怎麼不下車來驅趕雞群，就能避免眼前這場悲劇。我低頭看看那隻雞，看出牠是淺色蘇賽克斯雞和馬朗雞的混種，也看出牠是一隻年輕有為、英姿煥發的雄雞，或至少曾經是。我怨牠幹嘛挑中我和我的車來送死。我不是故意的，此事純屬意外，但我難過極了。而且，對接下來五個多小時的到府看診而言，這是全天下最糟糕的開始，何況對方還是一名素未謀面的新客戶。潔琪的話在我耳裡迴盪：「他是個和藹可親的大好人，要是他喜歡你的話。但他也滿有個性的，要是他不喜歡你的話。我相信你們處得來的。」

現在，我可不敢保證我們處得來了。即使我沒有當場就被轟出去，只怕在接下來的一個月，不管到哪一座農場出診，我都要受到沒完沒了的揶揄，因為這件事一定會在星期三晚上的九柱球社聚會傳開來，很多我們的客戶都是社員。毫無疑問，消息會像野火燎原般傳遍全郡和全牧農界……我暗自四下張望一番，沒人從屋裡出來迎接我，沒人看到發生了什麼事。或許他們不在廚房。或許他們根本不在屋子裡。或許他們渾然不覺，連我來了都不知道？ 也或許恰恰相反，他們現在正從其中一扇窗戶往外望，等著看我怎麼反應。

我陷入兩難。我是該拎起這隻死雞，還是該把牠留在原地？ 或許我可以掩人耳目，把牠藏到樹叢間，晚上一定會有狐狸來收拾牠。還是我應該把牠拿給霍華德夫婦看，主動招認我不小心宰了他們無疑很寶貴的公雞？ 我知道我「應該」怎麼做，可是我身上的每一個細胞都想逃離犯罪現場。等到一、兩天之後，終於有人注意到少了一隻公雞時，狐狸君自然會被當成罪魁禍首。更何況，想到要摁農舍的門鈴，初次與霍華德夫婦相見，自我介紹說我是新來的獸醫，接著就把慘遭我殺害的家禽交給他們，向他們展示我殘殺牲畜而非拯救生命的高超技能……我實在笑不出來。

躊躇猶豫間，我不由自主彎下身來，撿起那隻公雞。就在此時，我的窘境自動解除了，突然有個聲音從我身後傳來。

「早安，年輕人。你一定是來做結核病篩檢的獸醫。」

我嚇得一骨碌直起身，朝說話的人轉過身去，左手拎著軟趴趴的死雞。像是頑皮的小男孩做壞事被逮個正著，我試圖把死雞藏到我背後。

「是。」我有點難為情地說，苦思著要怎麼解釋我手上的屍首。

「你手裡拿著什麼？」他穿過碎石車道朝我走來，自然而然問了這個問題。

「呃……我恐怕……那個，我……呃……出了點意外，府上的公雞……我從車道上開過去的時候，好像不小心壓到牠了。我真的、真的很抱歉。」我支支吾吾地說著，準備迎接一頓痛罵。

「哦？ 哈，技術可真好啊你！壓到哪隻了？ 我瞧瞧。」他的反應令我既驚又疑，我乖乖聽話，來到霍華德先生面前，把我的意外獵物交給他。霍華德先生打量了這隻鳥兒一下。

「喔，這傢伙啊！你什麼都別擔心，我們養太多了。我老婆成天對著我嘮叨，要我解決掉幾隻。尤其是這隻，她一定很高興能擺脫牠，到處撒野的小王八蛋。牠可能是在攻擊你的輪胎，所以你才會壓到牠。沒事的，你幫了我們一個忙呢。不過，話先說在前頭，你可別跟我們收費啊！」

霍華德先生的反應出乎意料。驚訝之餘，我不太懂他的笑話。

「收你們什麼費？」我不解地詢問道。

「你知道，幫這隻雞安樂死的費用啊。」他說著哈哈大笑起來。

「當然，絕對不會，完全免費服務。」我連忙擠出笑容說。這天上午，乃至於我在本郡的名聲，幸好都沒有因這起意外而毀於一旦，我大大鬆了一口氣。

「所以，你一定是強納森了。我是吉爾斯．霍華德，幸會。」他一邊改變話題，一邊將死雞換到左手，以便空出右手來和我握手。

「幸會，霍華德先生。這隻雞的事情，我要再次致上歉意。我可不想送初次見面的客戶這種見面禮！」我設法學他耍幽默。

「說真的，你不用擔心，這傢伙壞透了，遲早都會發生這種事。我太太一定很高興。而且，我看你是輾過牠的頭和脖子，所以剩下的身體好好的。」他走到屋子的側門，門裡是很大一間洗滌室。「梅勃！」他喊道：「獸醫來了，而且他幫了我們一個大忙。」

一會兒過後，霍華德太太出現了。「早安。」向我打過招呼之後，她接著轉向吉爾斯問道：「你說什麼？」

「我說強納森幫了我們一個大忙，他幫妳解決掉小王八蛋了。」他舉起我的戰利品。「而且他的手法很專業呢，我們的晚餐有著落了。」

「很高興你的苦差事有人代勞！」梅勃笑著說完，轉向我道：「我想你一定是不小心的，但還是謝謝你啊！我都不知道跟吉爾斯講多少次了。這個小王八蛋，老是專挑我沒穿雨鞋的時候，突然不知從哪冒出來，攻擊我的腳踝。為了把牠趕走，我都要隨身帶著掃把到外面。」

吉爾斯在雞脖子上綁上繩子，把牠掛到門邊的衣帽架上，遠離趕在梅勃之前衝出來迎接主人的三隻狗兒。

「開工之前想先來杯咖啡嗎？ 強納森？」他問。

「那再好不過了。謝謝你。」我忙不迭地答應道，心裡還在努力消化過去十分鐘高潮迭起的情緒轉折。跟著他們進入廚房以後，梅勃又突然說：「吉爾斯，我給年輕人煎點培根蛋如何？ 瞧他瘦的，多長點肉才好。我打賭他忙得沒時間好好吃飯。」

「好主意，給我也煎一點，我跟他一起吃。我們得有體力做接下來的活兒。」

如此這般，我莫名其妙贏得了他們的歡心，一團和氣的霍華德夫婦對我慷慨有加。這無疑不是我的功勞，而且我寧可不要以輾死一隻雞的方式隆重登場，不管那隻雞有多可惡。然而，本來我以為糟到無以復加的第一印象，實際上卻成了完美的破冰大絕招。大啖培根蛋，暢飲熱咖啡，最後再以新鮮的娟姍牛奶畫下句點，我對他們的善意滿懷感激，相信接下來的結核病篩檢都會按照計畫進行，不會再出別的岔子。

後來也確實一切順利。而過了三天之後，在星期四早上回去讀取檢驗結果時，我又受邀留下來共進午餐。霍華德先生眼裡閃著狡黠的光芒，告訴我說午餐要吃烤雞。烤雞相當美味，但在我心懷感激地大吃特吃之際，我決定不問這位是否就是小王八蛋本人。

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書籍介紹

本文摘錄自《獸醫超日常：犰狳、鬃狼，有時還有綠鬣蜥，《侏羅紀世界：殞落國度》特聘獸醫顧問的跨洲診療紀實》，麥田出版

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作者：強納森・克蘭斯頓（Jonathan Cranston）

譯者：祁怡瑋

高危險、長工時、低時薪，是獸醫不足為外人道的日常。

而獸醫的「超」日常，則是親手診療百種動物，

甚至與珍奇物種來個親密接觸。

《侏儸紀世界：殞落國度》獸醫顧問對動物最深情的告白！

從六歲起，他就認定自己的天職是獸醫

申請大學時，卻被全英國的獸醫學院拒於門外

當他終於穿上醫師袍，走入診間和農場

被動物病患與牠們的主人整得七葷八素，甚至遠渡南非

為野生動物保育貢獻心力──

他知道，這就是他夢寐以求的生活！

從家畜、同伴動物到瀕危物種，從英國鄉間跨足非洲草原，

這是一名以獸醫為天職的男人，與二十種動物，最難以忘懷的相遇。

獸醫是十分具有挑戰性的行業，其辛苦程度不下於人醫，但面對語言不通的動物、充滿期待的飼主，乃至於各種危險的突發狀況，獸醫往往更需要隨機應變的性格、細膩非凡的觀察力，以及極高的抗壓性。

而獸醫也絕不僅僅只是處理動物的問題，更要處理「人」的問題。唯有全心擁抱「溝通」之道，理解動物的天性與需要，才能真正領略人與動物之間那份美好強大的牽絆。為動物工作，能讓最傲慢的人都學會謙卑，而為野生動物工作更是如此。在本書中，強納森・克蘭斯頓以一名摯愛動物之人所能擁有的最大熱情，帶領讀者走進他的診療室，乃至於一般人難以涉足的野生動物保育區，讓我們一窺獸醫這個職業可能面臨的挑戰，以及自然界物種有多麼神奇奧妙，震撼人心。貫穿全書的，是他對獸醫這門專業，以及對整個動物界的關懷。對於喜愛吉米．哈利《大地之歌》、杜瑞爾《希臘三部曲》，勞倫茲《所羅門王的指環》的讀者，本書將喚回他們內心最深沉的感動。

本書特色

曾文宣（泛科學、《國語日報》專欄作家╱台師大生態演化組碩士）◎審訂

作者強納森・克蘭斯頓為電影《侏儸紀公園》系列作《侏儸紀世界：殞落國度》獸醫顧問，從未見過恐龍的他，因為接觸過不下百種動物，擁有極為豐富的診療經驗，故受邀為該部電影中的恐龍場景擔任指導，負責解答片中關於恐龍的各種問題。本書乃是他執業十年以來首次生涯回顧，記錄了他精彩絕倫的獸醫人生中與二十種動物的交手經驗，時而荒謬爆笑，時而驚險萬分，有些段落更讓人忍不住熱淚盈眶。

本書介紹二十種動物，包括犰狳、長頸鹿、天鵝、雪豹、山羊、大象、雞、鬃狼、荷斯登牛、犀牛、驢、貂、大貓熊、豬、綠鬣蜥、鱷魚、袋鼠、斑馬、蜜袋鼯、牛羚。每章章末並收錄該動物的相關知識，從學名、俗名、保育、分布地區、棲地特性、飲食習慣、孕期或孵化期、組織構造、趣味軼事等，不一而足。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九