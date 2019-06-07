圖書館品酒、頂樓泡溫泉：百年酒莊改建而成的B2 Boutique Hotel 

文：Zoey Lee、Sylvia Cheng

位於蘇黎世的B2 Boutique Hotel + Spa，在1867年興建時原是一座火車行經的繁榮酒莊，直至1997年才轉型成為精品旅館。一年四季，到此拜訪的旅客總是絡繹不絕，因為B2 Boutique Hotel+Spa不僅是一座擁有「露天溫泉浴」的精品旅館，更是個巨型的「紅酒圖書館」。

可以品酒的復古圖書館

走進這間紅酒圖書館，最讓人震懾的是那藏書高達三萬本、無限挑高的書架。復古造型的書櫃和取書用的木製爬梯，是不是讓人有種《美女與野獸》中貝兒最愛的書店既視感呢？此外，紅酒圖書館內一座座的巨型吊燈更是以「酒架」為靈感設計，特殊的造型為古色古香的閱讀空間增添不少現代感。

這間紅酒圖書館最特別的部分是與「品酒」的結合，B2 Boutique Hotel保留了過去酒莊的傳統，將圖書館打造成能一邊品酒、一邊閱讀的空間，這看似再普通不過的組合，卻是十分難得的體驗。

坐擁蘇黎世美景的山泉水熱浴

瑞士的「Thermal Bath」和所謂的溫泉不太相同，它其實是屬於「山泉水的熱浴」，而B2 Boutique Hotel是蘇黎世的第一間「露天溫泉」，在屋頂泡澡的同時還能俯瞰這座充滿異國情調的城市，是相當頂級的享受。到了傍晚時分，室內和室外的浴池底部都會亮起燈光，讓到訪的旅客能夠一邊享受蘇黎世的夕陽和夜景，一邊能靜坐在一隅、將蘇黎世的美景盡收眼底。

除了紅酒圖書館和露天溫泉這兩個大賣點，B2 Boutique Hotel的客房更以簡約舒適著稱，每個房間的的床邊都設有一個浴缸，讓所有人在白雪皚皚的蘇黎世冬季，都能從早到晚泡在熱水裡，享受充滿瑞士特色的熱浴文化。

B2 Boutique Hotel + Spa

地址：Brandschenkestrasse 152 CH-8002 Zürich

電話：+41 44 567 67 67

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷