有沒有人跟你說過，就算你買了機票仍有可能無法登機？

當你購買機票時，大概就是期待保證坐上機位到目的地。但有沒有人跟你說過，就算你買了機票仍有可能會無法登機？

根據美國運輸部交通統計局的數據顯示，2016年就有47萬名乘客，被美國大型航空公司拒絕登機，也就是說就算你買了機票也不絕對保證你一定能搭得上該航班，絕大部分的原因是「超賣」。

雖然超賣是合法的，但發生在你身上可是巨大的痛苦。今天我們會來討論為什麼航空公司會超賣，以及你又可以對此做些什麼事情。

什麼是超賣？

當航空公司某一航班銷售出超過該航班容納量時，就被稱之為超賣。所以當Ａ航空公司只能搭載200位乘客，而它賣出了230張機票，就是超賣。

之所以這麼做，是因為航空公司為了補上沒有出現的乘客。無論這些乘客是因為睡過頭到不了、最後一刻才決定不搭乘、還是因故遲到的關係，航空公司想在起飛前把這些機位銷售出去都非常困難，所以才會多賣。但如果全部乘客都出現，航空公司就不得不把某些客人請出該航班中，也就是「拒絕登機」。

我們可以從下面圖表得知，從1990年到2017年，每一年都有數十萬乘客被拒絕登機，雖然航空控制進步讓拒絕登機的數量逐步遞減，但在2017年被美國大型航空公司拒絕登機的乘客，仍然有高達36萬人。

如果你遇到超賣的班機不讓你登機，你擁有什麼權利？還是航空公司擁有所有的控制權力呢？

美國運輸部要求航空公司遵守的步驟是，首先在任意地挑選乘客下機前，航空公司必須優先詢問是否有自願放棄該航班機位的乘客。有些不需要那麼急迫到達目的地的乘客，會由航空公司重新安排到原目的地的航班，也可能獲得一些補償。而無論乘客是自願或非自願，美國運輸部都要求航空公司要為乘客提供以下選擇：

優先盡快重新安排目的地航班

重新安排在旅客未來更方便日期的航班

進行沒有搭乘的航班退款

當你自願放棄機位時會發生什麼事情？由於你幫助航空公司避免麻煩，因此航空公司通常除了幫你重新安排航班外，可能還會提供機場免稅店優惠券、里程數贈送，來感謝你自願放棄機位，有時可能會用現金的方式提供。無論是哪種，都會先從較低的數字開始喊起，但其實你可以擁有的更多。

以達美航空（Delta Airline）這則新聞＜Delta will now pay up to $9,950 to overbooked passengers, but don’t count on cash＞來說，他們對超賣的乘客自願放棄機位，會提供9995美金的賠償作為彌補，這是非常好的措施。但在這措施的背後是9995美金不是現金，也就是說，你未來使用9995美金必須繼續在達美航空上使用才行。無論是購買未來達美航空機票、里程數、免稅品等都可以，就是沒有現金。

當然，雖然看起來很不錯，但這不是每一個航空公司都有的高補償措施。而且，就算你想跟航空公司喊到那麼高的對價金額，你隔壁的乘客很可能會優先接受比較低的對價金額，所以你不一定可以獲得。因此，我們建議你在接受之前，還是先了解這些問題比較好：

下一航班什麼時候起飛？飛行時間與航線？

能不能確保下一航班一定有座位，而不是要變成候補？

航班優惠券的使用期限到何時？

兌換里程數有沒有使用期限或其他限制？

在等待下個航班期間，會不會提供食物、住宿、交通等？

如果你是非自願放棄機位，會發生什麼事情？

當沒有足夠自願者放棄機位時，航空公司就會開始拒絕乘客登機。如果你的航空公司選擇放棄機位的乘客是你，航空公司必須向你說明為什麼選擇你而不是其他人。雖然非自願放棄機位會承受巨大的痛苦，但請不要絕望，你還有一個機會：拒絕登機賠償。

非自願放棄機位的乘客，可能在美國法律上有權利獲得賠償，這就是為什麼你必須了解你的權利的原因。通常賠償的金額會根據以下3個原因設定：

你購買的票價 因拒絕登機而延誤抵達目的地的時間 美國境內或國際航線

相較於美國，歐盟對於航空乘客權利保護較為嚴謹

根據歐盟法規EC 261/2004規定，取決於以下條件來決定有沒有權利獲得賠償，或賠償的金額高低，最高可至600歐元：

航線是歐盟境內、從非歐盟飛至歐盟、歐盟飛至非歐盟，或非歐盟飛至非歐盟 是不是歐盟國家的航空公司 飛行距離

一般來說，最高有機會獲得250～600歐元賠償金。當然金額會因不同原因調整，甚至是減半。雖然如此，但獲得賠償金仍然是相當不容易的，畢竟航空公司不會很愉悅地支付你這筆金額。

讓airConcur幫助你獲得賠償：在你遇到這些痛苦時，你應該盡快回到你的生活平衡，由於索賠過程冗長，很容易遇到航空公司拒絕，都會讓你心情失落，甚至氣憤。因此讓我們協助你跟航空公司協商索賠，只需要兩分鐘讓我們知道你的航班資料，我們進行分析之後，便會與您聯繫與執行，所有一切都交給我們。當你遇到美國航空公司拒絕你登機，又求償無門，請與我們聯繫，我們儘最大努力幫您獲取賠償：提交航空拒絕登機申訴。

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航