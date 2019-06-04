【插畫】會做事 vs. 會選舉，睿智的人民會選誰？

湯米

台灣政治人物為了獲取民意，時常做出與常理不符的事。

從種田、當導護、修機車、捧髒水、媽祖托夢、炸雞排、一直到吃草、舔盤子等等，大部分人都認為是可笑的事情，卻常常有很大的效果，花錢請的媒體公關公司也不全都在騙錢。

畢竟如果沒有用，韓國瑜也不會當選。

社會千變萬化而且太過複雜，有心的政客會想辦法為錯綜複雜的問題提供簡單方法，用一句類似「高雄發大財」的話，當作問題的解方，但事情真的那麼簡單嗎？

台灣民主之路得來不易，如果我們不想要作秀的政治人物，就不要在政治人物作秀的時候跟著起舞。 捫心自問，我們真的需要「選舉100分做事0分」的政治人物嗎？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航