蔡英文與香港插畫家合作悼念六四，外交部呼籲「讓中國人民自由」

今（4）日是中國「六四事件」30週年，台灣不少政治人物都在臉書發文悼念。總統蔡英文與香港插畫家合作，強調「自由就像空氣，只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」高雄市長韓國瑜則表示，兩岸「同為炎黃子孫」，認為台灣從威權到民主的過程可以作為中國借鏡。朱立倫則以抒情的口吻寫道：「希望在我們這一代，能看到這段歷史記憶，終得安頓。」此外，我國外交部也在今天凌晨大動作將Twitter封面照片換成「6489」，並發文寫道：「讓中國人民自由吧。」

蔡英文與香港畫家合作：自由就像空氣，窒息時，才會察覺到它的存在

蔡英文今日在臉書發文，表示，「全世界的焦點，都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕。」他表示，「證明了『一國兩制』下的香港，『一國』正不斷侵蝕「兩制」。這個現象，也凸顯了民主和威權兩種制度，並不可能共存在一個國家內部。」

最後，蔡英文表示，「今年六四，我要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油。也請你們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要我當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。」

此外，特別請了知名畫家「爵爵&貓叔」畫插圖，並在插圖上寫道，「自由就像空氣，只會在窒息時，才會察覺到它的存在。勿忘六四。」另外，蔡英文也與「爵爵&貓叔」合作，畫插畫說明香港的自由、民主與資源，如何被中國蠶食。其中貓叔正是香港籍的畫家。

外交部更換封面照片為「6489」，貼文寫「讓中國人民自由吧」

而我國外交部甚至今天凌晨，在對國外的主要溝通窗口Twitter上，直接將封面圖片換成嚴肅的、黑底紅字的「6489」，代表六四事件發生的日期「64」及年份1989年。外交部也發布英文貼文，寫道「承認錯誤、道歉並永不再傷害人民，讓中國人民自由吧。」文末是外交部長吳釗燮的英文署名「JW」。

韓國瑜：「同為炎黃子孫，台灣經驗可以作為卓參」

而高雄市長韓國瑜今天透過高雄市政府新聞line群組，發布對中國大陸六四事件30週年的4點看法，全文如下：

「30年前的六四是歷史悲劇。過去30年大陸的經濟發展讓人刮目相看，我們也期待面對過去歷史的不幸，大家都能記取歷史教訓，不能再重蹈歷史的覆轍。

兩岸在六四之後，在政治上採取不同的發展道路。由於歷經長期的隔閡，欠缺相互理解。當前兩岸主要差異在於制度和生活方式。

我們期待中國大陸執政當局，不僅要有智慧處理過去歷史的傷痛，也能前瞻開展一個符合大多數大陸民眾期待的政治體制改革。

作為同是炎黃子孫的台灣，早年也歷經過歷史的傷痛，也從威權體制蛻變成長為民主政治，這個過程和經驗不僅可以提供給所有的華人社會卓參。面對民主的深化，未來我們不只要繼續推動台灣的民主發展，也希望台灣民主蛻變的過程與信念也可提供中國大陸在經濟改革開放取得巨大成果之後，進一步邁開政治改革開放的步伐的參考與借鏡。」

朱立倫提白色恐怖、野百合學運，說台灣跟中國大陸「不一樣」

朱立倫則在臉書發表800多字的貼文，強調台灣跟中國大陸「不一樣」。

他說，他3年前曾因為發文悼念六四被批評，批評者認為應該「向前看」。但他說，「歷史無法永遠遮蔽，面對才是正途。」他也提到台灣的白色恐怖說，「面對這種傷痕歷史，台灣多走過幾步路。國民政府來台初期造就的二二八，延續國共內戰下的白色恐怖，也曾造成大規模人權迫害。去面對很艱難，但我們仍一步步走來。」

他說，另一種批評則則主張「六四是中國的事，跟台灣無關」。但他說，六四帶來的衝擊，牽動著1989年底柏林圍牆抗爭、1990年台灣三月學運。「其實六四從來不只是中國大陸的事，更是牽動到全球歷史的一個重要事件；輕忽六四，也輕忽了台灣一頁歷史。」他更說，不久前，六四30週年研討會在台北召開，「主辦單位說，這個會議只能在台灣辦——其凸顯出今日台灣的自由民主開放，對於全球華文世界的特殊價值。」

最後朱立倫說，「希望在我們這一代，能看到這段歷史記憶，終得安頓。」

賴清德批評中國培養台灣「代理人」，王金平呼籲「芒果感」不要那麼重

前行政院長賴清德在臉書發文，除了細數六四的血腥鎮壓及中國威權統治，他也強調，必須關注中國對台灣的分化與統站。「除了過往軍事恫嚇和外交打壓，更利用民主社會保障個人自由的弱點，透過傳統與社群媒體製造、散佈『假訊息』，培養『代理人』為北京傳聲筒，資助部分團體來製造社會混亂和分裂，終極目的就是要併吞台灣，統一台灣。」

賴清德更藉此抒發政見表示，「如果有機會在明年擔任台灣總統，我主張強化立法來防堵外國勢力的併吞與滲透；我會加強國安情報與國土安全效能，遏止北京統戰分化與滲透攻擊；我會結合包括中國與香港的民主力量，以及全球民主社群的夥伴，推動更多民主價值的教育與拓展民主的結盟。」

王金平也在臉書發文，其中一段提到六四，表示：「六四30週年，這個日子不該被遺忘。未來我當選總統，會在就職前到中國大陸訪問，大家平心靜氣坐下來，共同尋求解決兩岸僵局的機會，守護台灣的自由民主價值。

王金平更用時下流行語，呼籲大家「『芒果感』（指「亡國感」）不要這麼重，心平氣和才能和氣生財，拚經濟前還有很多課題必須務實解決。」

核稿編輯：羊正鈺