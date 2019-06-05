《82年生的金智英》書評：韓國女性習以為常的性別歧視日常

文：沈宛臻

由韓國作家趙南柱於2016年出版的小說《82年生的金智英》，一推出即造成轟動，甚至成為百萬暢銷小說之一，真人版電影也預計於下半年上映。不同於其他暢銷書，裡面沒有華麗的冒險，也沒有高潮迭起的劇情，只有平淡敘述主角金智英34年的人生而已，但為何它能促成廣大迴響呢？答案很簡單，只因為它道出了社會上許多人的心聲，並引起韓國女性強烈的共鳴。

金智英，對韓國人來說是再平凡不過的名字，如同台灣的怡君、雅婷一樣，雖然普通，但同時也代表了社會上普遍的女性。而書中她所遭遇的性別歧視也很日常，在現實生活中每天隨時上演，無論是在學校、職場，抑或是家庭。只是主角不一定是她，可能是社會上任何一位女性，可能是你身邊的女性親友、也有可能是在看此篇文章的妳，當然，也可能包括我自己，只是我們並不知道罷了。

早在18世紀後期就有女性主義運動的發起，但男女權利不均的問題其實可以遠遠追溯至更早以前。最為著名的莫過於中世紀獵殺女巫的事件了，當時對於女巫的汙名化，導致許多無辜的女性無端被燒死，當時是蓬勃發展的文藝復興時代，卻仍然有如此不人道的政治迫害。可見無論社會風氣或文化如何開放，男女之間的不平等始終存在。

放眼現代，即使女權議題得以伸張、引起關注，甚至能夠改善制度上的不公平並獲得保障，但父權社會的觀念思想仍然盛行。拿最近的時事作為例子好了，平成時代邁入尾聲，日本新任天皇德仁的即位象徵新世代的開啟，明明是個舉國歡騰的事情，但在他的繼承儀式上卻不見任何女性皇室成員，和他結縭26年的新皇后雅子也不能出席。《舊皇室典範》規定皇位只能由男性繼承，雖然這些都是百年歷史的傳統，但也多少能看出女性皇室成員在家族中的地位。不僅日本，同屬東北亞的韓國也有同樣的問題發生。根據世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱 WEF）去年發表的《全球性別差距報告》，韓國得了0.657分（最高分為1，最低分為0），雖然看起來很高，但這數據在亞洲地區是後段班，對比其高度發展的經濟及蓬勃的文化，如此事實不禁讓人感到失望。

明明有這麼多的不公平，為什麼這些問題至今都還沒獲得解答呢？制度也許可以藉由外在力量來改善，但觀念卻很難改變。從小我們接受的傳統就告訴我們：「女孩就應該這樣，女孩不應該怎樣……」即使課本有教導我們正確的性別觀念，但有些事實卻不是如此，漸漸地麻木了我們的潛意識，將一些不合理的行為合理化，甚至視為理所當然。如同書中舉的例子：為什麼男生的座位號在女生前面？為什麼男生的身分證字號是1開頭，女生卻是2呢？自己求學時也遇到類似情形，每次參加朝會，男生總是排在前面，有些女生明明個子比較矮小，卻還是要排在男生後面。

之前的我從來沒想過這些問題，但這本書猶如當頭棒喝，看完後才讓我驚覺這些我曾經認為理所當然的事情。其實很多事情不合乎常理，可是卻又不敢發聲，只能默默忍受，甚至反而檢討自己。書中的金智英就曾在路上遭陌生人跟蹤，但他的爸爸卻怪她「為什麼這麼晚回家？」、「為什麼裙子要穿這麼短？」、為什麼、為什麼……，那又為什麼不能呢？只因為她是女生。雖然女生要懂得保護自己，但為何連自由的權利都要被限制呢？

近年女權意識抬頭，加上言論自由的開放，讓許多女性相關議題逐漸浮上檯面並且被探討。國際社會上也有許多相關運動或都讓人看到女權的進步，但如此進步也激化了兩性對立，甚至因此衍生出一股「仇女風氣」。2014年南韓著名的「媽蟲事件」便是其中一例，不只亂貼標籤，還有許多貶低女性的詞彙氾濫。不僅如此，更有藝人公開表示看過這本書後，遭到激進男粉絲焚燒周邊，這些都是厭女行為的表現。

本書的發行剛好搭上前幾年的#METOO運動，那我們要如何正視並從根本上解決問題呢？我認為，除了外在制度或規矩的改變，女性對自我也要有新的認知，並重視自己的尊嚴。面對不對等的外在環境更要勇於表達自己的心聲，此外，無論是哪種性別，除了己方，更要多多站在異性方的立場來思考。很多時候彼此所承受的社會壓力和期許不同，如果彼此都能給予空間和時間去理解、尊重，或許就能找出平衡的方法和解答。我始終相信良好的傾聽一定能促成善意的討論空間，並在你來我往的對談中達成共贏目標。

因為傳統文化觀念、男女生理結構天生的差異，想要真正全方位實現男女平等，相信還有漫漫長路要走，但女性議題不能就此止步。期許將來電影的上映能讓社會更關注這項議題，並帶來更多的討論，讓所有的「應該、不應該」不再存在，並一起共創一個擁有和諧關係的社會。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航