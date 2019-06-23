冒險 vs. 穩健：人生到了20、30、40歲該如何理財？

文：黃琛為

Photo Credit：懶人經濟學

各位冒險者們，歡迎來到理財絲路新手村，這個新手村的用途是提升你們理財的技能，給你們足夠的財商知識作為裝備，最終讓你們成為在理財上獨當一面的勇士。

在開始遠征前，長老先警告你們，這趟征途旅程漫長，在我們眼前的不是星辰大海，而是滿地韭菜。在眼前，有太多未經訓練的勇士貿然出行，導致在旅途中財商不足，誤入資金盤火山、數位貨幣盤絲洞等危險之地，白繳了許多學費。（延伸閱讀：理專不告訴你的那些事：高風險＝高報酬？）

因此，長老在此強烈建議你，先前往裝備庫領取三大裝備，再踏上征途吧！

在領取裝備前，長老給大家介紹理財絲路新手村的技能系統，主要分為「主動收入」和「被動收入」兩大天賦：

Photo Credit：懶人經濟學

主動收入可以理解為用時間換錢，例如打工、工作、創業等。被動收入可以理解為建立後，不需要花時間也能穩定帶來收入，例如房租、投資、繼承（如果你有「繼承」這項技能，請直接聯繫長老，長老請你喝咖啡）

在我們的遊戲裡，很多人兩種天賦都會互點，但大多數人比較喜歡將技能點在主動收入上，而忽略了被動收入的重要性。

聽長老說了那麼多，來聊聊你吧！讓長老來問問你，說到理財，你會想到什麼呢？

Photo Credit：懶人經濟學

其實這些答案都本末倒置了，有一句話說得很好：凡事預則立，不預則廢。理財也是一樣，我們要先對自己的理財狀況做了解與規劃，再來才涉及具體產品的選擇和投資。表面上看理財投資是在為我們賺取收益，但實則是根據你自身情況，在不同人生階段，有著不同的理財方案。（延伸閱讀：如何計算：你離財富自由還有多遠?）

建立自己的理財目標

長老想問你一個問題：想想5年後的你會做些什麽？過著怎麽樣的生活？那時的自己會和現在有很大的差別嗎?

要知道5年的時間長度，足以對我們的生活帶來天翻地覆的變化，所以開始理財投資的第一步，是根據我們自己的情況，明確財務目標，有了一個清晰的目標，我們才能更有的放矢，讓財務幫助我們的目標達成。

理財絲路的團隊非常用心，根據玩家們行為的大數據，發現大致能將理財對人們的重要性分為4個階段：

Photo Credit：懶人經濟學

階段一：成長。這個階段收入較少，對我們而言更重要的是投資自己，一般不用太擔心生活上的負擔，可以承擔較高風險。

階段二：克制。成家後買房買車、子女教育都是不小的開銷，開銷彈性不大，因此生活壓力會比較大，這個階段需要合理安排支出，尤其要克制自己的支出和激進的投資行為。

階段三：穩健。子女長大後，無論是工作還是家庭支出，壓力都在逐漸減少，為養老做準備，穩健投資的更重要。

階段四：守護。這個階段我們能夠更灑脫的享受生活，守護已有的財富，投資風格相對更保守一些。

簡單地說，年輕時壓力小，可以承擔些投資風險，但隨著年齡的增長，這時穩健保守更重要一些。你現在在哪一個階段呢？你現在更傾向於冒險還是穩健的投資？

之所以談到這些，是因為你的人生階段和偏好會從客觀和主觀兩個方面，約束你接下來在理財投資上的選擇。

而這些約束，首先體現在我們對投資產品要求的3個要素上，具體是哪3個，請前往村莊東邊的裝備庫，領取你的裝備。（延伸閱讀：理財絲路2：投資路上必備的3件裝備）

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航