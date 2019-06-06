「粗槓中年」吳若權：看過太多不可控的事物，愈來愈懂得隨遇而安

文：陳莞欣｜攝影：日日寫真工作室

知名作家吳若權，這幾年多了好幾個不同身分：企管顧問、心理諮商師、靈性療癒的導師、專業的咖啡烘焙師、吧檯手。在此同時，還是照顧中風的母親長達20年的居家照顧者。

「我們都說他不只是斜槓中年，根本是粗槓。」遠流出版公司企劃副理鍾曼靈形容。和吳若權一起工作過的人，往往會佩服他對學習的熱情和自律的能力。「他57歲，我40多歲。我回到家只想躺在沙發上追劇，可是我從沒看過他偷懶。」

所謂「斜槓」，意味著一個人擁有不只一項身分，藉由不同的興趣、專長，獲得更豐富的人生體驗。被稱為「粗槓中年」的吳若權不只樂在學習，還學地非常認真：學心理諮商，就去考中國諮詢師執照；學靈性療癒，讓他拿到一張美國療癒師證照；開始研究咖啡的這兩年，他已經通過世界精品咖啡協會的7項認證。

和吳若權同輩的作家，有些消失，有些產量大減，也有些人轉移寫作的主軸，開始書寫熟齡生活的心情。但吳若權仍對新的事物興致勃勃，並維持一年1、2本書的頻率。

「學習，會串聯起過去的好奇，給中年的生命帶來很多年輕的活力。」吳若權笑說，他並不覺得「斜槓」是個特殊的概念。因為，人本來就不需要被單一的身分框架呀！

懂得自律，永遠不會沒時間學習

持續學習，一直是吳若權過去的勵志書寫常見的主題。曾有讀者質疑：「他可以學這麼多東西，想必是因為他很早下班或者時間很多吧？」

其實，剛好相反。自從20多年前媽媽中風倒下、罹癌以來，吳若權的行程一直很緊湊。每隔1、2天，他必須陪媽媽看醫生、針灸。每日三餐，他盡量回家料理，和媽媽一起吃飯。不管行程多晚，一定趕回家幫媽媽打胰島素。吳媽媽的病況時有變化，每隔3個月，他會親自帶媽媽回醫院追蹤。再忙，都不願假手他人。

在照顧媽媽以外，他還每天晨泳、上健身房，週末固定上書法課。寫作上，他也從不拖稿。「他真的把時間管理做到極致。你不得不佩服他怎麼擠得出時間？」鍾曼靈說。

這種自律的個性，和他的成長歷程有關。吳若權回憶，5歲那年，他因為父親工作因素從台北搬到台中。2個姊姊留在台北念書，父母又忙於工作，常將他拖付給鄰居照顧。寄人籬下的日子，讓他必須學會照顧自己。上了國中，又因課業跟不上被編入放牛班，度過了一段黑暗的青春期。

「上了高中，我不想再過那種被霸凌、看不起的生活了。」吳若權說。高中時期的他非常認真，大學聯考沒有補習就考上政治大學，跌破眾人眼鏡。這段時間的經歷，養成他日後面對人生的態度：「我會自律到不用任何人管我，希望把每件事做到最好。」

更重要的是，媽媽罹癌，讓他更懂無常即日常。把握當下，不該只是嘴巴說說的口號。「媽媽每3個月回診一次，我都很擔心她的病況會有新變化。所以有想做的事，我不會等，我要在她回診前完成。」吳若權說。

他也愈來愈清楚人生的優先順位，哪些該捨、哪些該留。例如，至今仍常有人邀約他參加活動、上電視節目、做廣告代言。也有不少朋友想找他一起旅行。年輕時的他，不排斥累積財富、享受人生。但現在，他更想把時間留給對自己和家人有意義的事。

沖咖啡很像坐禪 學會不躁進

一直對咖啡很有興趣的吳若權，3年前開始了咖啡的學習之旅。他學會分辨生豆的好壞，進一步烘豆、研磨、萃取、沖煮……。54歲時甚至考取了咖啡師認證，偶爾還會到朋友開的咖啡館打工，精進自己的拉花技巧。

從種子到杯子，學習咖啡的過程聽起來辛苦，之於他卻是一種療癒。每天早上他都會為自己磨咖啡豆，手沖一杯咖啡。拿著手沖壺控制水流，看咖啡粉陷落，水柱慢慢往下流。手腦協調的過程，就像開始一天的靜心儀式。「沖咖啡其實滿像坐禪的。你不能躁進，必須穩定。」他笑說。

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學習，也讓人跳脫原本糾結的煩惱，替日復一日疲憊的生活注入新的活力。以往心理諮商的經驗中，吳若權常目睹當事人為了工作、情感上的不順，或者他人的看法所苦。這些個案讓他反求自身思考，如何不被當下的挫敗所牽絆？

他認為，走出泥濘最好的方法，就是豐厚內在，讓自己脫胎成為更好的人。「當你有更遠大的目標時，就不會受困於現在的憤怒。你不會在意別人，因為知道自己志不在此。你會長出自信，變得無懼。」他說。

不只學技能，還有對生命的反省及體悟

中年後的學習，也會和生命相互啟發。在中南美洲的產地，吳若權看見農民悉心栽種咖啡樹，不同地區的陽光、雨水，造就了產地獨特的風味。每杯咖啡和人一樣，都是因果的累積。

今日的雨，可能會影響多年以後咖啡的甘苦。一件不經意的小事，也許在無形當中塑造了一個人的個性。「理解之後，你會喜歡每個遇見的人，覺得每杯咖啡都很好喝。」吳若權說。

他長期修習佛法，以前只知道要放下執念，卻沒有太深刻的體悟。但在學習咖啡杯測時，他發現每個人對於同一杯咖啡的味覺描述大大不同。同樣是酸味，有人覺得像檸檬，有人喝起來像藍莓。生命經驗的差異，決定了一個人能品嘗到的滋味。

「也許我可以放下對檸檬的堅持，去體驗藍莓的味道。或者，試著去吃一顆藍莓，讓我的生命更加寬闊、成長。」吳若權感慨地說，如果不是親身體會，怎麼能懂放下執見的重要？

有了人生經歷後，學到的不只是技能，還有對生命的體悟。走過生命的幽谷，對現在的吳若權而言，人生就像一杯咖啡淬鍊的過程。生豆經過日曬、水沖、高溫烘烤並研磨，最後才化成琥珀色的滴滴涓流。曾經粉身碎骨的激烈變化，最終都會成為苦中回甘的美好風味。

以前，他總是習慣把每件事情都規劃好，凡事按照計畫來。但人過中年，看過了生命中太多不可控的事物，愈來愈懂得隨遇而安。

今（2019）年出版新書《療心咖啡館》後，他受邀擔任咖啡店的一日店長。站在吧檯前沖咖啡、洗杯子，他笑說心中有個開咖啡館的夢，突然具體了起來：「想像自己有一個空間、一個團隊，為一群喜歡咖啡的人服務。這種感覺好幸福喔。」

學習也好，有天開咖啡館也好，他慢慢懂得讓自己歸零、放鬆，放手去做不在人生藍圖中的事情。看似偏離生命的主要幹道，卻總有意料之外的美麗風景。

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航