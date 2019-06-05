資金回流，台灣仍是受害者——為什麼中美貿易戰不會有贏家？

美國總統川普宣布從5月10日開始，中國外銷美國的非高科技商品的懲罰性關稅稅率，將從10％調高至25％，貿易戰就此開打。而面對美中台三角關係，很多人宣稱貿易戰是台灣最好的機會，事實真的如此嗎？

貿易戰以前叫做「貿易保護主義」。在過去100年間，在美國總共發生4次，每次都是以經濟衰退作收。其中1930年代的關稅政策，結果是讓美國的GDP下跌30％，失業率達20％。

如今，貿易保護主義換了個名字，突然大家就覺得對台灣而言是大好機會了？

貿易的故事

要了解貿易戰，首先需要了解經濟發展。自古以來，人類的經濟發展一直都是分工合作，做自己最擅長的事，創造最大的價值。

舉例而言，餐廳裡有兩個同事，一個叫Wen、一個叫做Iwal。Iwal一小時可以煮100杯咖啡，或是做40份披薩；而Wen一小時可以煮60杯咖啡，或是30份披薩。在價格都一樣的假設之下，應該要怎麼安排工作崗位，才可以發揮兩人的最高價值？

答案很簡單：我讓Iwal去煮咖啡，Wen做披薩。如此一來，一小時之後，我可以得到100杯咖啡、30份披薩。但是，如果我讓Wen去煮咖啡，Iwal做披薩，那麼我一小時只能得到60杯咖啡、40份披薩。

如果我沒有按照最大效益去安排工作崗位，餐廳的收入就會減少，那Iwal、Wen的薪水勢必也要減少。

那如果世界不是以最有效率的方法運作，會發生什麼事？

因為我們收入減少，我們能買的東西就變得少。如果每間公司都不是以最有效率的運作進行，那麼我們所成生產的財物會變少。換句話說，每個人都會變窮，因為薪水減少、市場上的商品也會變少。

中美貿易戰

目前世界並不是以最有效率的方式運作，這也就是各國近年來一直在簽訂自由貿易協定的原因。然而，貿易戰只會加劇「沒有效率」的現象。

美國企業之所以會選擇在中國設立工廠，是因為中國的成本比較便宜，即便是加上運費、關稅，所獲得的利潤也會比在美國製造多得多。在中國設立工廠受益的不只是中國的勞工，或是美國企業自己，事實上是全世界的人都受益，因為他們可以用更便宜的價格買到商品。

除此之外，企業獲得的利潤越多，能夠挹注在其他地方的資金也就越多。創造工作機會之外，也能讓市場的的商品更多元；市場上的商品越多元，消費者就越能得利，

當然有些美國勞工會因此而失業。但是這些人力還有美國企業的資金會轉移到另外一個產業，投入他們「最大效益」的地方。而讓資金、人力往最有效的地方流動，正是經濟成長最關鍵的因素。

Photo Credit：AP／達志影像

現在美國將關稅調高，迫使企業回流，這代表一件事，就是現在兩國的經濟運作以更沒有效率的方式進行。

將工廠遷回至美國確實會讓美國的工作機會變多。但政府沒有告訴你的事情是，企業利潤減少，國家產值也跟著變少。

多出來的成本會轉嫁到消費者身上，買東西變貴了，而東西變貴將會使得大家消費趨於保守。再加上企業無法以最有效的方式運作，利潤減少，導致無法將資金挹注在其他投資上，使得經濟的發展變慢。

不僅如此，在美國提高關稅之後，中國也會將關稅提高。中國商務部在日前宣佈：將對已加徵關稅的600億美元美國商品，從6月1日開始再加徵最高25％關稅。

舉例而言，因為中國提高關稅，原本美國外銷到中國農產品的訂單大量減少，農民生計受損。而美國總統川普已經補貼了農民150億美元，然而農民並沒有因此過得比較好。

雖然川普宣稱這150億是從中國的懲罰性關稅撥出，但如果貿易戰一直持續下去，未來從中國收到的關稅將會減少。而農民的農產品依然賣不出去中國。

更甚者，150億美元是企業原來的部分利潤，原本應該挹注在更有效的投資，現在這些資金用來補貼農業，這就導致了資金無法分配到最有效益的地方。

事實上，在過去100年間，在美國總共發生4次類似的情形，每次都是以經濟衰退作收。其中1930年代的關稅政策，結果是讓美國的GDP下跌30％，失業率達20％。

台灣也是受害者

中美貿易戰是中國、美國雙雙經濟受損，而從出口構成比看來，中國佔台灣的整體出口今年（2019年）為38.3％，美國為14％。在兩國雙方經濟都會受損的同時，如何確定台灣會因此得利？或者該問，是台灣受益還是台灣「某些人」受益？

的確，某些產業可能會受益。中國對美國的出口約為37％，在關稅提高的前提之下，台灣確實可以收到一些本來是中國的訂單，而回流的製造業可以帶來工作機會。某些製造業回流，增加工作機會的另一面卻是企業的成本增加，生產效率變低。

中國商品占我國總進口比例約20％，美國商品約佔15％。然而在中國內需吃緊的情況之下，台灣出口至中國的訂單也會逐步趨緩。即使中國訂單數量不變，美國是不是希望台灣供應中國原料，也是另外一個未知數。

中美貿易戰的結果是雙方生產商品的成本變貴，這意味著我們有35％（中國的20％加上美國的15％）的商品變得更貴，而且我們的出口訂單會變得更少。

企業的成本變貴，最直接影響的就是一般人。我們都是貿易戰的受害者，因為中美貿易戰的關係，資金無法運用在最有效率的地方，我們的購買力將會大大減少。

這樣的情況下，你還覺得台灣會受益嗎？更甚者，這次貿易戰全世界都會影響，從其他國家進口的商品會不會變得更貴，或是其他國家的訂單會不會減少，都還很難說。

台灣需要的是產業轉型，縱然製造業回流提供了工作機會，對台灣也不見得真的好。因為企業面對貿易戰利潤減少，能投資其他產業的資金也會變少。再加上因為中美貿易戰，全球的經濟將會大受影響，未來的經濟流通將不再像以前一樣。新創產業的風險很高，企業對於投資高風險產業的意願是否會像現在這麼高，都還很難說。

在獲得某一樣東西的時候，也需要想想失去了什麼

經濟學很重要的概念之一是機會成本。雖然製造業回流，提供工作機會，多獲得了一些因為貿易戰轉移的訂單，但失去的卻是自由貿易帶來的經濟發展，每個人的生活成本變貴。

也許有一些人能獲得機會，看準趨勢，為接下來的10年、20年佈局，成為貿易戰的英雄；但更多的人卻因為貿易戰而受害。像這種犧牲大部分的利益，換來少數的英雄，這樣的局勢，我看不出來有什麼好高興的。

我們無法阻止貿易戰，但起碼可以認清自己未來的現實，那些鼓吹貿易戰有利的，實際上是因為自己能夠得利，我們不需要與之起舞。

本文經餐廳裡的經濟學家授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航