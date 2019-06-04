六四30週年：中國官媒頭條全是「習近平指示垃圾分類」

今日是中國六四30週年，全球媒體包括《BBC》、《紐約時報》等都製作了詳盡的專題，但中國內部官方媒體，今天的頭條卻一律是「習近平對垃圾分類工作的指示」。根據加拿大多倫多大學與香港大學共同研究，今年中國審查機構到4月前，已經從微博中刪除了70多萬個與六四相關的貼文，而《BBC》中文網實測，北京街頭面對國際知名「坦克人」的照片，8成以上都回答「沒看過」。

中國官媒頭條全是「習近平對垃圾分類的指示」

相較於國際、台灣媒體大肆製作六四專題，但中國官媒們，包括《人民日報》、《新華社》、《環球網》、《解放軍報》、《中新網》、《央視網》等，今日的頭版都是「習近平對垃圾分類工作作出重要指示〉，以及「國務院發布慶祝中國成立70週年的標誌」。

Photo credit: 截圖自新華網 新華網頭條為「習近平對垃圾分類工作作出重要指示」，推播圖片則為「國務院新聞辦辦公室發布慶祝中華人民共和國成立70週年活動標誌」。˙

央視網、中國新聞網、解放軍報 Phoro credit: 截圖自 環球網 中國官方媒體《環球網》、《央視網》、《中國新聞網》和《解放軍報》官方網頁《中國軍網》都以「習近平指示垃圾分類」作為6月4日的頭條。

《中央社》報導，香港九龍半島北部的畢架山上，今天凌晨有團體在山坡上懸掛了一幅寫上「毋忘六四」的巨大黃色條幅，紀念六四事件，但清晨6時左右，布條已被消防員拿掉。

《中央社》報導，昨天開始，北京天安門、中南海，以至1989年軍方鎮壓民運發生重大傷亡的木樨地等多個敏感地點加強軍警部署，廣設檢查站。地鐵木樨地站的部分出口一如往年在這段時間封閉，但封閉數量增至3個。

中國持續審查六四敏感詞，外媒實測：8成民眾沒看過「坦克人」照片

《中央社》報導，中國媒體如預料對六四一片噤聲。六四是網路上的敏感詞，微博上搜尋「六四」，僅出現「小學六四班、六四比、六四開」等語句的貼文，以「六四事件」搜尋則無相關結果。

不僅如此，今天從台灣發微博都無法立刻發文，必須經過審查等待。此外，微博無法任意換頭像、有彈幕的網站被禁止等，從各種層面防堵任何可能涉及紀念六四的影像和即時文字內容出現。

《自由時報》報導，加拿大多倫多大學公民實驗室與香港大學新聞及傳媒研究中心合作了一項研究分析，發現今年前四個月，審查機構就從微博中刪除了70多萬個帖子，並已確認有3237個敏感關鍵字。

而這樣長年來的審查，效果如何？《BBC中文網》在六四前夕刊出一段影片或許可以作為解答。影片中記者拿著六四著名「坦克人」的照片，在北京街頭和北京的大學校園訪問路人有沒有看過這張照片。

大部分北京民眾都表示沒看過，但其中，有的民眾盯著照片很久，語氣聽起來真的疑惑，但有得則只看一眼，就非常明確的說「沒有」，甚至有名中年男子表示：「這什麼時候後的照片？你們能拿到這兒來。」

影片中，只有兩名北京大學遇見的學生，明確表示看過，甚至說「應該不多中國人知道（這張照片）」，《BBC中文網》表示，坦克人照片也是中國經常審查的影像之一，採訪的人中，有8成表示從未見過這張照片，「他們看起來是真的沒有見過，有些人則可能是不敢說自己看過」。

香港六四晚會因為「愛國」口號分裂，本土派自己另辦追悼晚會

《中央社》報導，另外，為支持「八九民運」而成立的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱「支聯會」）一如往年，將在今晚將於香港維多利亞公園舉行悼念「六四」的燭光晚會。

支聯會主席何俊仁今早在電台節目上說，今年是「六四事件」30週年，也是「五四事件」100週年，相信港人情緒較高漲，出席晚會的人數將較多。

但《香港01》報導，隨著香港近年本土思潮興起，一些不認同支聯會綱領的青年選擇在尖沙咀另起爐灶，另辦六四集會。

2010年之前，香港很少場合能讓民眾公開討論政治，因此支聯會的六四晚會成為一群關心政治的同路人集結在一起的重要場合。但2013年的六四晚會，支聯會突然高舉「愛國愛民，香港精神」的口號，讓許多本土派的青年頗感不滿。

此外，支聯會創會至今，都以「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為5大綱領，其中「平反八九民運」和 「建設民主中國」近年備受香港本土派青年的質疑。

從去年開始在尖沙咀另辦六四集會的「立言香港」委員巫堃泰，今年結合香港葵青區社區組織「葵青連結動力」召集人張文龍，兩人雖然都是支聯會的長期義工，但他們今年將再次在尖沙咀文化中心旁邊的自由戰士像另辦六四集會，預料將有200人出席。

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核稿編輯：羊正鈺