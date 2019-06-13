硬底子演員郎祖筠：人要珍惜父母，但也要有自己的原則

文：陳莞欣｜攝影：陳鴻文｜場地提供：moooon river cafe & books

演員郎祖筠在演藝圈人稱「郎姑」，大家都說她幽默豪爽、有話直說。和郎姑聊天，很快就能領教她個性有多乾脆。短短一小時內，她至少說了5次「不然呢？」

問她50歲後收到的白帖愈來愈多，會不會感到不安？她說：「要豁達啊，不然呢。」怎麼面對更年期焦慮？答案是：「自己很快走出來，不然呢。」為何個性如此果決不糾結？「不然咧？」她哈哈大笑。這份乾脆並不是消極認命，反而是務實看待人生。

54歲的郎祖筠是資深的硬底子演員，在演藝圈是「老師級」的人物，曾擔任許多藝人的演技指導。她本人也持續活躍在第一線演出，光是今年就有至少4齣舞台劇。以最近上演的《接送情》為例，她一人分飾3角：本省籍的千金小姐、男主角在山東的元配，還反串女主角的兒子，實力可見一斑。

人生必然會老與死，Who怕Who？

身為女演員，郎祖筠不是沒有害怕過「變老」這回事。40歲左右，她初次擔任連續劇《好美麗診所》導演。工作壓力很大，每天吃不下飯，身體還陸續出現前更年期的變化。體力不如從前、臉上長出皺紋，她心裡有個聲音響起：「我是不是沒有女性魅力了？」

她笑說，當時腦中會出現許多好笑的小劇場。例如，忍不住常照鏡子，看胸部是否如以往一樣堅挺？和男性互動，會偷偷猜想對方是否對自己有意思？當然最後什麼也沒發生，所謂曖昧不過是一場錯覺。工作壓力消失後，她回歸本性，連年齡焦慮也放下了。「那時還沒看清楚自己，後來就好了。」郎祖筠回想。

天不怕地不怕的性格，從小就可見端睨。她幼時讀中國民間故事〈定伯賣鬼〉，最大的感想不是鬼好可怕，而是人總有一天都會變成鬼，根本不用擔心。「我死了也是鬼，老娘不信打不過它！who怕who啊！」她笑說。人生難免會有「見鬼」的時刻，但與其成天提心吊膽，不如勇敢接受。對老，何嘗不是如此？

父親過世的功課：生活要減少遺憾

豁達，也是因為她已經走過了人生最艱難的告別功課。9年前，郎祖筠的父親郎承林過世。父親是中年得子，兩人相差近40歲，她很早就預想過爸爸離開的場景。再加上郎承林晚年失智，她照顧爸爸7年多，心中也知道這天終究會來。

但死亡這件事，再怎麼準備都無法抵擋現實的衝擊。喪禮上，工作人員準備將父親的棺木推入火葬場，郎祖筠嚎啕大哭，攀著棺木不讓爸爸的遺體火化。「我就跟電視劇一樣灑狗血。」說起這段往事，郎祖筠仍難掩激動。

失去父親後，郎祖筠在腳踝上紋了一個麒麟刺青。麟音同「林」，她看到麒麟就會想到父親，那是她心中最柔軟的一塊。過世的人不會回來，但活著的人可以盡力減少遺憾。她在日常生活中謹記爸爸教導的美德，也更珍惜身邊重要的人。

Photo Credit: 陳鴻文攝影 郎祖筠左腳上的麒麟刺青，是她為了紀念父親郎承林而紋

好比，她意識到人過中年，朋友們相見總是在葬禮上。雖然大家都忙，但只要有空，她一定呼朋引伴，只是簡單吃個飯也好。老公長年在外地工作，難得回家一趟，她再累也想辦法排出時間陪伴。能在一起時好好相處，別讓另一半覺得有壓力。

有求必應才是孝順？要珍惜父母，也要有自己的原則

家中最需要「特殊關注」的媽媽，郎祖筠也有一套關心的方式。父親走後，媽媽難免會有情緒。有時也會出現老小孩愛撒嬌耍賴的症頭，讓兒女哭笑不得。例如，苦苦哀求篤信基督教的郎祖筠幫她主持佛教的節目、抱怨自己被孩子冷落、常常LINE佛經當中關於孝道的文字給孩子，委婉「暗示」他們要更孝順。

「我都不讀不回，免得已讀不回她更生氣。」郎祖筠說，人要珍惜父母，但也要有自己的原則。勉強做個有求必應的女兒，到頭來只會覺得疲憊挫折，失去自己的人生。

因此，當媽媽發脾氣時，她會保持距離，冷處理長輩的情緒。老人家發現吵鬧無效，反而會主動放下姿態示好。「她知道愈鬧我們愈不接近她，好好講話才有人聽。」郎祖筠笑說。

當然，平時該孝敬的一樣都不能少。眼霜、護手霜、早晚霜等保養品，媽媽嘴上雖抱怨：「老太婆不會用啦。」，但總會乖乖擦上女兒帶來的新貨。櫻桃季來臨，郎祖筠知道媽媽捨不得吃，就主動買一大盒放在家中。媽媽開心，女兒也不煩心：「她現在會說，還是女兒貼心，我真是有福報！」

40歲後別的事可以懶，身體自律不能懶

在舞台劇《接送情》中，郎祖筠的角色從青壯年演到老年失智。為了演出，她花了很長一段時間觀察老人的生活狀態。對她而言，老年一點都不遠，一定要及早為自己做準備。

「我盡量不讓年齡影響我，因為我還想做很多事。」郎祖筠說。以父親為例，他年輕時是運動健將，在製片場工作時還踢過足球，身手矯健靈活。然而，才坐上輪椅不到一個月，膝蓋就退化到無法站立的程度。加上晚年罹患高血壓、糖尿病和失智症，又不愛吃藥，父親的人生最後一段其實頗為痛苦。

不想重複父親的晚年，郎祖筠很認同媽媽說過的話：「40歲以後，身體就是自己的。」知道身體會老化，更要想辦法延長它的使用期限。她10幾年來不喝冰水、咖啡。因為醫生告訴她，冰對喉嚨的傷害比香菸更大。加上她的腦血管較細，喝太多咖啡因飲料可能會增加高血壓、中風的風險。

她也在繁忙的工作行程中擠出時間，一週上3次早上9點的重訓課程。即使出國，她也會隨身帶著繩子，掛在飯店門上做TRX懸吊式阻抗訓練。她還勤練柔軟度，至今下腰時手還可以往下30公分。

郎祖筠坦言，她其實不是勤勞的人，在家常會進入「樹懶狀態」。平時沒事，她最喜歡充飽ipad電源、準備好水杯食物，披上小毛毯追劇一整天。有時甚至會追劇追到睡著，眼睛睜開時已是隔天早上。唯有練身體，她要求自己要有紀律。「只要偷懶一次，就會有第二次，最後你就不會去了。」她說。

為什麼要對自己這麼嚴格呢？在表演工作上，郎祖筠指導過許多藝人，演員邱澤、吳奇隆、蘇有朋等人都是她的學生。有次歌手王力宏自導自演電影《戀愛通告》，請她做戲劇指導。「他是王力宏，何必那麼辛苦？但不是，他非常努力在學。」那次經驗讓她領悟，先天條件優秀如王力宏都如此認真，其他人有什麼理由不鞭策自己？

50後慎選做的每一件事，能照亮什麼？

在郎祖筠眼中，人生的時間就像蠟燭。年輕的時候，我們手上的蠟燭成捆成箱，可以為任何事情燃燒。但50歲過後，手中的蠟燭為數不多，點燃每一支都要慎重。「我希望它的光芒長久、穩定，能夠照亮一些東西。」她說。到了這個年紀，是該清楚自己真正想要什麼。

今（2019）年，她和國寶級演員顧寶明共同演出果陀劇場的舞台劇《接送情》。該劇描述1949年從山東來台的司機小趙和出生嘉義的千金小姐許百合之間似有若無的情感以及大時代下的悲歡離合。全劇有小人物之間的細膩情感，也不時穿插輕鬆的笑點。

「如果觀眾笑完，會覺得自己應該回去看看媽媽，那多好？我覺得這是大眾傳播從業者該有的使命。」郎祖筠說。演戲是她的畢生摯愛，只要是還能動、能記台詞的一天，她就會繼續演下去。在娛樂觀眾之餘，也傳達對社會有意義的訊息。

Photo Credit: 果陀劇場提供 《接送情》劇照。郎祖筠在劇中的角色橫跨青壯年到老年。既是山東大媽也是千金小姐，十分具有挑戰性。

除了持續挑戰有意思的角色外，郎祖筠的人生下半場的願望還有：退休到美國騎哈雷重機、學性感美豔的鋼管舞。雖然可預見學舞一定會瘀青、破皮，練到皮開肉綻。但只要好玩，辛苦一點又何妨？

「我要去挑戰一些人家覺得你這年齡做不到的事情！」郎祖筠說得眉飛色舞。能有此心態，面對老年，真的可以無畏自在。

果陀劇場《接送情》2019演出場資訊

地點：台北國家戲劇院

時間：

9/6、9/7晚上19點30分

9/8下午14點30分

※購票請洽兩廳院

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航