《義大利・海洋城市的精神》導讀：從海洋城市反思海洋台灣

1999年二十世紀的尾端，歌手陳建年在角頭音樂發行了個人首張專輯《海洋》，隔年的金曲獎跌破眾人眼鏡，在張學友、庾澄慶、陶喆、王力宏等一線流行歌手競爭下，大爆冷門以《海洋》奪下了獲得最佳國語男演唱人獎，並以替紀曉君作曲的〈神話〉一曲得到演唱類最佳作曲人獎。大放異彩的結果，讓這位卑南族出身，本業為警察的男歌手，立即獲得了世人的矚目，《海洋》更是成為台灣流行音樂的經典之一，獲得了中華音樂人交流協會「台灣流行音樂200最佳專輯」的肯定。

《海洋》完美地賦與原住民傳統音樂元素新時代的風貌，將大量原住民獨有的器樂和聲部合唱，融入西方既有音樂類型中，並加入了即興的口白，以及溪流、海浪、蟲鳴等大自然聲響的取樣，伴隨著陳建年那誠摯的嗓音，將聽者從城市生活的喧譁吵鬧中贖回。在那以音符所打造的想像天地裡，將人們引領到那花東的海洋，濃郁的海洋氣息，迎面而來。雖只是聆聽，但專輯所提供的卻是超越單一感官的身心體驗。

《海洋》或許並不能完全符合「概念專輯」的嚴格定義，專輯中每一首歌都有自己的表情和主題，然而那與大海緊密相繫，人與自然共生的基調，貫穿著整張專輯，這是一張屬於台灣海岸獨有的透明結晶。在台灣以海洋為創作的主題，不算少見，但也稱不上眾多。十分諷刺地，雖然四面環海，但因為諸多人文因素的交相作用，島上的人們無論在理解或認同上，往往離海洋十分遙遠，發現「海洋」約莫也就是近二三十年之間的事。陳建年的《海洋》若放在歷史的脈絡下看，不僅是他個人藝術的成就或同類題材的瑰寶，更象徵著整個時代的轉變，走出了「人定勝天」假象的經濟奇蹟，擺脫「泱泱大國」生硬的陸地連結，在世紀之交走上了另外一條全新的道路。

然而，如同歷史上所有不同觀念的交替時期，新舊之間從來就不是人們所習於的截然二分，而是不斷互斥、競合，在反覆曲折之間，慢慢決定了歷史的走向，有時看似進步的瞬間，卻是為了保守力量的下一波反撲奠定了基石。海洋台灣的意識，經過數十年的蘊釀，或已普及，然而要達到與海洋所代表著大自然共生，還有很長的路要走。

日本法政大學名譽教授陣內秀信所著的《義大利．海洋城市的精神：中世紀城市如何展開空間美學和歷史》在看似平凡的書名，其實隱含著觀念上最根本的挑戰。在〈序章〉開宗明義地指出，特意使用「海洋城市」一詞，來和水邊城市、濱水區等，這些被歷史學家一般稱作「海港城市」做出區別，他以日本為例，說明兩者的區別。在1980年代日本將濱水區的重建視為城市再造的重要工作，包括東京、橫濱在內的眾多城市，以沿岸港口為中心，興建許多時髦的商業設施，用以吸引人們目光。作者直言，「這些構想可以說還是以陸地為出發點，只是將喪失功能的港灣地區轉化為現代性的用途而已」。他認為「海洋城市」或日本歷史作家鹽野七生所提出的「海都」，可以用更寬闊的視角，去理解以海洋精神出發的城市運作。

本書以義大利四座海洋城市──阿瑪菲、比薩、熱那亞、威尼斯為主角，概括海洋城市應有的精神內涵。書中反覆地論證並強調，以海洋為發展核心的城市，不只是作為陸地物產的輸出或輸入，只是陸地經濟的尾端或入口，而是以海洋所象徵的大自然相互共生，是新世紀所謂的「生態城市」，並順應著大海遼闊吸納各方文化，不管從精神或物質層次產生和週邊地域的強韌連結，互惠共榮，而非陸地政權所習侵佔和掠奪。

作者以深厚的建築史涵養，引領著讀者在這四座城市中，進行一場趣味盎然的中世紀歷史散步。在威尼斯，他提醒著讀者，這座城市骨架並非以某處而中心，速成式的形成城市輪廓，而是在以無數錯綜水路，連結一個又一個島嶼的迷宮狀水路網城市，這中間有自然的運行也有人文的巧思，東方的伊斯蘭和西方的歐洲文明，在這樣的舞台上相匯。阿瑪菲或許不如威尼斯知名，但發展甚早，當地人們充分利用自然條件，以「堆疊」的方式建造出一座立體城市，讓各國商人、旅人齊聚貿易，雖一度因戰火波及而沒落，但重新利用觀光產業回到世界的舞台上，然而並非利用商業粗暴的模式，而是試著重現海洋的自然和人文，讓遊客自由徜洋其中。

比薩不同於其他三座城市，是以阿諾河為中心，逐漸向外擴張的河港城市，保有著從羅馬帝國以來的歷史痕跡，並在梅迪奇家族統治下，在中世紀文藝復興後迎來新的面貌，阿諾河一直都是比薩的中心，即使到了十九世紀現代化工程開始，仍以阿諾河作為重建構想的基礎，直到為了防止水患，建築堤防之後，才將人河隔離。熱那亞在今日仍是義大利最大的港口城市，在繁華、熱鬧之外，更重視文化的積累和傳遞，努力展示著千年融合的各地文化，並且不斷將現代元素融入古老港口周邊，贏得了2004年歐洲文化首都。其他南義的海洋城市，或許規模不如這四座，但都保有類似的特色和發展軌跡，依循自然環境而打造的人文建築，秉持開放的精神，融合四週地域的文化特色，在中世紀榮景之後，於現代化復甦之際，仍然不曾背棄海洋，多數仍繼續依循河岸既有的自然地景和人文景緻，進行更新和重建。

在「興亡世界史」系列中，本書如同遊記的書寫，看似有點突兀，討論的四座城市也不若那些龐大的帝國來得影響廣大，然而卻可能是系列之中最貼近台灣的著作。當我們想到海洋，不只是陸地思維下海港重建，甚至是以工業為主的加工出口區或相近的變體，只想著破壞的邏輯，試圖將自然和歷史積累的海岸，一律置換成虛假的人工建築，夾帶著速效之後環境的污染和心靈的貧乏。違逆天然的環境、抛棄人文的沈積，那麼再響亮的口號，換來的就只是一個沒有靈魂，只是為陸地貪婪作嫁的荒原，隨時將面臨各種反撲和失根的命運。

當那一天來臨，陳建年的《海洋》不再是新時代振奮的號角，而是令人悲傷的輓歌。這二三十年來，海洋台灣都是脆弱的主張，有時前進有時後退，當本書以百年甚或前年為尺度，討論著一座座海洋城市，看著它們在屢次衰落之後，屢次找到自己的道路，那無疑是令人羨慕的遙遠夢想。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《義大利．海洋城市的精神：中世紀城市如何展開空間美學和歷史》，八旗文化出版

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作者：陣內秀信（じんない ひでのぶ） 譯者：李雨青

「海洋」是陸地的屏障，卻也是催生交流的通道！ 推動中世紀地中海史發展的，正是掌握海上商業貿易的城市！

從海洋望向城市――看 威尼斯／阿瑪菲／比薩／熱那亞 如何透過海洋貿易，獲得堪比帝國的影響力！ 從港口、塔樓等地中海建築的風格，見證海洋城市如何活用東西方文化！

本書以照亮中世紀歷史的四座海洋城市——威尼斯、阿瑪菲、比薩、熱那亞——為主角，深入當地人生活的場域，看見商業貿易興盛、貨物流通的地中海。論述勢力龐大的四大海洋城市如何向東方世界發展，思考海洋城市的生活空間是如何建立，並實際描繪至今依然存在的海洋城市精神。

與陸地城市不同，中世紀南歐的海港城市，例如威尼斯、阿瑪菲、熱那亞，都是必須從海上坐船進入的城市。第一眼停留在人們眼中的城市景象，是從海上望向城市時的畫面。「海洋」對這些城市來說，不是地理的疆界，而是值得向外探索，充滿商機的舞台。

《義大利．海洋城市的精神》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

現今成為觀光重鎮的義大利海洋城市，早在中世紀便透過海洋商業貿易，獲得堪比帝國的影響力。甚至在談到中世紀的歷史時，威尼斯好比今日的倫敦、紐約一樣，是全球的經濟中心。這些曾經在地中海呼風喚雨的城市是如何發揮坐擁海洋的優勢、最終又為何沒落，值得台灣省思。

本書的啟示是：台灣是個海島國家，地理位置正好位在東海上的十字路口，是相當重要的海洋交通樞紐。台灣的海洋性與開放性一點也不比中世紀時期的威尼斯遜色，也同樣成為多元文化的薈萃之地。台灣應像義大利的海洋城市一樣，充分利用自身的先天優勢，才能在周邊各大國之間獲得足以自保、甚至向外發展的實力。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《義大利．海洋城市的精神：中世紀城市如何展開空間美學和歷史》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第09卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九