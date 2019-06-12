空虛寂寞，而且逃避衝突：五種親密關係中浮現的「童年情感忽視」跡象

如果你在與人相處中，會感到空虛與寂寞，並且有逃避衝突的傾向，你也許並不知道這些感覺代表著什麼，但這其實正是「童年情感忽視」所帶來的影響。

「童年情感忽視」會隱形。擁有這個症狀的人之中，絕大多數根本就不知道它的存在。意思就是，為數眾多的關係都被這股看不見的力量給拖累了。所以，要怎樣才能知道「童年情感忽視」是否對你的關係有所影響呢？鍾妮斯．韋伯博士在《童年情感忽視．實戰篇》中，提供了有哪些跡象是你必須留意的，或許會對你有所幫助：

親密關係中浮現的「童年情感忽視」跡象

1. 逃避衝突

逃避衝突基本上是一種不願意和對方產生歧見或是吵架的傾向，這是「童年情感忽視」作用在親密關係中，最典型、也是最致命的特徵之一。不管你信不信，在關係當中，吵架是一種健康的行為。兩個人的生命要緊密地交纏在一起數十年，一定有過上百次、甚至是上千次的重大意見不合。

逃避衝突可能會嚴重地損害一段關係。你和你的伴侶不可能藉著逃避問題來解決它們；此外，如果問題沒有得到解決，其中附帶的憤怒、挫折和傷害會轉移到暗處，在那裡化膿、成長，將你們兩人本應共享的溫情和愛情消磨殆盡。

逃避衝突的跡象：

你會盡量不要提起令人覺得受傷的話題，或是會讓你生氣的事情。 衝突和爭執會讓你覺得非常不舒服，所以你會把問題全都壓下去，而不是把它們攤開來談。 把負面的事情拿出來講，就像是打開潘朵拉的盒子般多餘。 不高興或是生氣的時候，你或你的伴侶會採取冷戰作為解決之道。

2. 在親密關係中覺得空虛或寂寞

一段長期承諾的親密關係，照理來說不會讓人感到寂寞。確實，如果一段關係運作良好，伴侶雙方便能從中獲得慰藉，因為你知道對方無論如何都會在背後支持你。你並非獨自面對這個世界，你不是孤單一人，你們兩個人在一起。

不過即使你身邊有眾人圍繞，你還是有可能會感覺到深深的寂寞。如果你和伴侶的關係沒有完整地發展出情感上的親密度，你便會覺得空虛寂寞，而這遠比你真正獨自一人的時候還要痛苦。

在親密關係中覺得空虛或寂寞的跡象：

即使和伴侶在一起，偶爾你還是會覺得非常寂寞。 你不覺得你和伴侶是隊友，或是不覺得你們之間的運作像個團隊。

3. 大部分的對話都圍繞著膚淺的事情打轉

每對伴侶都必須有些什麼事情可談。在情感上有連結的伴侶，可以比較輕易地談論他們的感覺和情感需求。但是對於那些在情感上受到忽視的人來說，事情就沒有這麼簡單了。當你受到「童年情感忽視」，你會抓著「安全」的話題不放。舉例來說：時事、勤務或是小孩。你們可以一起規劃事情、可以談論孩子、可以聊聊最近發生什麼事，就是不能談論你們的感受。你們很少討論有深度或是和情感有關的任何事情。如果真的要談，你可能會覺得很彆扭或是很困難，所以說出口的話也相當有限。

對於一段健全的關係來說，彼此敞開心房，探索問題，交換感受、動機、需求和難處，這些都是非常必要的。

難以深入談論情感問題的跡象：

談論與情感有關的話題，對伴侶其中一方或是雙方是一大掙扎。要建立情感上的親密度，雙方必須能夠坦露自己的脆弱。當你逼不得已必須談論自己的情感時，那是一種巨大無比的挑戰。要以文字表達情感，就像是一個不可能的任務。身為伴侶，最後你們兩人可能都要被對方搞瘋了，或是乾脆以後再也不提這個話題。 你們很難找到話題。你們上館子吃晚餐去慶祝結婚週年紀念日，你盼望有個溫暖而浪漫的夜晚。不過情況恰巧相反，你們坐著的那張桌子就像是分隔你們倆的屏障。一般來說，你可能會覺得聊天感覺起來有些彆扭或是奇怪，尤其是在你覺得兩個人「應該」要好好聊天的時候。 你們其中一個，或是你們兩個人的語言資料庫裡，與情感有關的詞彙非常有限。

4. 缺乏情感上的親密度

很多伴侶都沒聽過「情感親密度」，也不知道這究竟是什麼意思，或是要怎麼培養。然而，情感親密度就像膠水，它能讓關係維持不墜；它也像香料，可以為關係帶來樂趣。它至關重要，但是你很難知道自己是否擁有它。對於在「童年情感忽視」家庭裡長大的人來說，它也是關係之中最大的挑戰。你要怎麼才能確定自己的親密關係裡頭是否少了這一味？

缺乏情感親密度的跡象：

對你來說，在伴侶面前顯露情緒是一件相當彆扭的事情。當你覺得難過、生氣、焦慮、沮喪、受傷、失落、脆弱或是壓力大到喘不過氣，你會試著把這些感覺隱藏起來，不讓對方看到。你可能不想造成對方的負擔、不想表現出軟弱的樣子、或是希望一切都能保持樂觀的模樣。 你經常因為伴侶對自己的瞭解少得可憐而感到訝異，因為你們已經在一起那麼久了，照理說應該要能夠預測對方的舉動或選擇才對。然而，你的伴侶卻經常誤解你的意思，或是不知道你要做什麼。 你們其中一方或雙方經常對彼此的感受有錯誤的解讀或詮釋。比如說，他堅持「我沒有生氣」，可是他看起來顯然就是在生氣。 伴侶其中一方說自己幸福得不得了，即便另一方對於這段關係表現出了極度的不滿。（如果一對伴侶在情感上相互連結，另一半若不快樂，他自己也會快樂不起來。） 你還是喜歡著、愛著你的伴侶，不過你覺得關係裡少了某個重要的東西。不管你是用什麼方式壓抑你的感受，都會讓關係有所匱乏，而匱乏的正是那個可以讓你的關係美滿、有意義的要素。你無法說明它究竟是什麼，但你心裡知道，你們之間就是少了什麼關鍵的東西。 你們還是愛著對方，但是兩個人聚少離多。你們就像兩顆環繞著彼此公轉的行星，軌道偶爾才有交會的時候。由於缺乏團隊合作以及連結，你們追逐各自的道路，不管這些道路會不會讓你們聚在一起。

5. 關係中缺乏熱情

如果你們已經在一起很久了，我知道你們在想什麼：「拜託，韋伯醫生，結婚十幾年的夫妻，哪裡還會有熱情？」

我的回答是：這樣的伴侶真的很多。當然，熱情會隨著歲月而改變。但是在一段有情感連結的關係中，熱情不會消失。隨著時間過去，它只會變得溫醇、變得更加複雜。在關係初期，熱情來自於想要一直在一起、想要發生性行為的強烈驅力，接著它會慢慢變成一種慰藉感，因為你知道對方會和你長相左右。如果一段時間沒有見面，你就會期待相聚的時刻。你有著想要與對方在身體上親近的渴望，深深地瞭解對方在性愛上的需求，並且想要在性愛上取悅對方。

我們也經常在衝突發生時或是衝突過後，深刻地感受到彼此的熱情。衝突會激起強烈的情感，這便是一種熱情。一起解決衝突會強化彼此的信任感和連結，這也是一種熱情。

許多伴侶不知道他們能夠擁有熱情、或是應該擁有熱情，也不知道要怎樣才能確定自己和伴侶是不是依然擁有熱情。如果你們的關係裡缺乏熱情，可以從下面幾項指標看出來。

關係中缺乏熱情的跡象：

你們兩人很少吵架。 你們平常很少透過身體語言來傳達愛意。 缺乏性生活，或是缺少對於性愛的慾望。 覺得沒有和對方見面的需要或想望。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航