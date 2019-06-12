《自由主義的未來之戰》：自由主義能對當今世界產生的七種貢獻

文：艾倫．沃夫（Alan Wolfe）

【最適合我們這時代的政治哲學】

自由主義的傾向

若要充分了解自由主義的未來，那就有必要先回顧過去，但不僅回到新政或是進步時代（因為那都是實質自由主義達成目標的年代）而已，還要上推至一七八七到一八一五年間（因為那是最寬廣意義之自由主義在政治上的發軔年代）。誠如歷史學家傑．溫尼克在其著作《大動盪》中所言：十八世紀最後的那幾年產生了我們今天所認識的現代世界。

不過，如果我們把接下去的十多年再加上去，那麼更能彰顯重大歷史轉變發生的狀況。生活在西方歷史中這段相對較短暫期間的人，見證了如下一連串的事件：美國這一新興國家憲法的寫成以及正式簽署生效、法國人民以激烈的現代革命手段推翻他們的君主政體、各種重要行動成功遏制了教會的勢力、女權運動首度的風起雲湧、國際間反對奴隸制度的戰鬥、大不列顛的盧德暴動以及勞工階級的抗爭、拿破崙征服歐洲的野心、俄國日漸升溫的鎮壓行動與專制君權、拿破崙在他試圖控制的國家中反而播下了國族自覺的種子，以及奠定日後歐洲長達一個世紀相對和平基礎的維也納會議。若說那是一個磨練歐洲人心靈的時代，那同時也是將他們從政治極權主義與宗教正統解放出來的時代。

那個產生現代性的年代也啟發了我們思考現代性的方式。從那些事件中也浮現了我們這年代重要的一些政治哲學流派：除了自由主義以外還包括保守主義、國族主義、浪漫主義以及社會主義。以下的說法似乎應算公允：在世界史上從來不曾同時出現過如此多影響深遠又彼此互別苗頭的遠見，關於組織以及理解政治的遠見。

十八世紀末到十九世紀初是知識界和政治界極活絡的年代，因為那時產生了一大批最偉大的思想家和藝術家，這和歷史上無論哪個四分之一個世紀的階段比較起來都是數一數二的：湯瑪斯．傑佛遜、詹姆士．麥迪生、湯瑪斯．潘恩、瑪莉．沃斯通克拉夫特、埃德蒙．伯克、塞繆爾－泰勒．柯勒律治、威廉．華茲華斯、傑雷米．邊沁、班傑明．康斯坦、卡爾．馮．克勞塞維茨、路德維希．范．貝多芬、約翰．沃爾夫岡．馮．歌德、伊曼努爾．康德以及格奧爾格．威廉．弗里德里希．黑格爾，而且這些人只分屬四個國籍。這彷彿像是整個世紀之政治、社會以及知識的轉變都被壓縮在一個世代的經驗裡了。我們較有可能在這短暫的政治與知識騷動之時代的盡頭而非開頭認清自己（我們的理想、我們的困境、我們的解決之道）。

今天，我們缺乏的是支配那個時代的天才，而且我們這個年代雖然自有令人激奮之處，但總少了那個時代的大騷動。但是我們和那些受伏爾泰以及狄德羅影響的啟蒙主義捍衛者一樣，繼續爭論理性和神啟是否相互衝突。我們和湯瑪斯．潘恩以及經常與他進行知性辯論的埃德蒙．伯克在法國大革命期間的作為很相似，因為我們對於該不該將人權視為重要議題這事意見不一。我們抱持和拿破崙的辯護者與批評者相同的心態，思考領袖人物應不應該為自己爭取參戰權力的議題。我們對環境保護的關切乃直接受了讓－賈克．盧梭一些追隨者之論述的啟發，我們追求本真生活的想法亦是如此。我們和浪漫主義的詩人一樣，都擔心自己和生活的精神面與情感面疏離。我們對於性別平等問題的關注則是直接受到瑪莉．沃斯通克拉夫特之著作《女權辯護》的開導。

儘管社會主義（該詞係在上述的年代中由英國作家兼行動主義分子羅伯特．歐文所新創）在我們這時代沒能成功，但是當初它對平等議題的關心依然是現代政治辯論的核心。在許多人都樂意稱之為後現代的今天裡，「現代」（modern age）的事件和思想家是再富重大意義不過的了。儘管有許多言論談到啟蒙主義計畫的失敗，我們仍在啟蒙主義的餘波中過活。

自由主義是因對某一些事件作出回應而出現的。這些事件動搖了既定的思考方式，且同時也是對新生活方式的興奮期待。孕育於不斷變化年代中的自由主義，與其說告訴我們該思考什麼，倒不如說教導我們如何思考。它不是一套可因應我們任何提問便吐出答案的電腦程式，也不是一組抽象原理或是一些空有好意但浮淺的老生常談。我們最好以自由主義的前政治形式去理解它。該階段的自由主義具備對世界的一套態度，它對人類究竟是何種生物加以定義，為我們樹立應該達成的目標，並且訂下實踐那些目標的指導方針。如果想了解自由主義能對當今世界產生何種貢獻，請閱讀本書第二至第八章對自由主義七種傾向的逐一分析，這些傾向都是本人認為特別重要的。

1. 傾向成長

當代放任自由主義者的堅持沒錯，人類必須擁有選擇的自由。不過人類同時也必須有發展自己本性的自由。你不可能選擇你不知道的東西。自由主義者因此主張：人民無論目前處境為何，都應該被鼓勵去成長，以便超越現狀。自由主義者認為：我們不應該受制於自己無法控制的力量，因而注定得過一種我們無法改變其結果的生活。人類的天性雖然不是完美到可以令我們像天使一般過活，但也不至於糟糕到被罪惡澈底吞噬。與其說我們是自然的創造品，倒不如說我們是文化的產物。我們在締造周遭世界的過程中同時也造就了自己。

2. 贊成平等

一般普遍認為，人天生就不平等，任何想訴諸政府力量令其更平等的嘗試是注定要失敗的。某些人認為情況更嚴重：以人為方式創造出來的平等將無可避免地導致集權主義。自由主義則主張：逆向思考這個問題亦無不可。現代世界為平等帶來無可避免的壓力，工業革命和民主革命一旦成功，錯誤的不平等現象便無法再持續下去。因此花費氣力阻礙平等的實現（尤其在險惡的年代中還要搞出更嚴重的不平等）是不實際的。現代政治中的辯論焦點應該不是「平等」是否應該成為公共政策的目標，而是社會需要哪幾種的平等，還有它們該如何以最佳的方式加以落實。自由主義者認為：不平等即使會令某些人在經濟上受益，但同時卻也導致社會付出巨大的成本。不平等專為一撮人的利益服務，而平等則使大家在利益上雨露均霑。

3. 注重現實

自由主義者不願訴諸情緒，而是偏好依賴事實，因為後者雖較不刺激人心，但卻更加牢靠。事實上，在十九世紀發展起來的自由主義本來是反抗浪漫主義的一股力量。後者雖然是文學、音樂、詩歌等領域生氣勃勃的創造力量，但是如果應用在諸如戰爭或是國家主義等議題上就會變得極端危險。自由主義者多少帶著嘲諷態度、抗拒意識型態思想的超然態度看待世界。他們認為領導人物首先應該具備的是冷靜的責任感，因此對於英雄人物（浪漫主義或其他類型的）是頗有警覺的。不妨讓想像力插翅高飛，但是政治以及政策就教它腳踏實地吧。有時，簡單平實的態度比起沖天詩意更能指引我們生活應走的方向。

4. 考慮慎重

對於自由主義者而言，在做重大決定的過程中，辯論和仔細討論非但不是絆腳石，反而是作出明智抉擇的必要步驟。因此，自由主義的程序正義原則絕非僅是行禮如儀、堅持按照程序辦事。在民主時代中，越多個體擔負做決策的責任，該決策就越具有正統性和約束力。如果有人主張因為我們面對的敵人如此難纏、眼前的危機如此險惡、身處的情勢前所未見，故而必須中止一切討論與磋商的機制，那麼自由主義者便要提醒大家當心這種言論。一個政治制度如果鼓勵領導者在未進行廣泛商議的情況下便做決定，那麼這就不是自由主義的制度。

5. 寬容為懷

寬容的對象包括那些不能寬容待你的人。自由主義者支持此一開放社會的理念。但是自由主義者如何應付那些無法對他們採取開放態度的人呢？自由主義對這個問題最早的答案乃是透過它反抗制度性宗教的立場而成形的。某些自由主義的思想家（包括啟蒙主義時代以及現代的）主張：既然宗教敵視理性，那麼自由主義也應敵視宗教。但如果在提倡開放的考量下，自由主義自己卻對信仰關起大門，那麼它還有資格被稱為自由主義嗎？當然沒有資格。如果指責宗教危險、執迷不悟，那這態度就不是開明的，而是效法自由主義先前自己可能譴責過的門戶之見。自由主義不只支持人從宗教解脫出來的那一份自由，它還應該贊成宗教享有自由。

6. 欣賞開放

有一些社會將人民的心封閉起來，令他們和新的理念絕緣，此外還要把守國界，禁止外國人的到來，又將政府隔絕起來，不讓公眾得以一窺究竟，自由主義最早正是因反對這種社會而發展起來的。在可預見的將來，自由主義的三個面向將繼續對自由主義者提出挑戰。當自由主義不僅將言論自由視為擺脫束縛的方法，還將它和學習的機會畫上等號時，那就是自由主義最壯大的時候了。當自由主義開發出能保障邊界開放、抵制仇外心態的可行辦法，另一方面又堅決主張新移民應該嫻熟政治遊戲的自由主義規則時，這便是最值得它驕傲的時刻了。儘管有人主張戰爭和恐怖主義橫行的時代需要提升保密層級，但是自由主義對透明政府的信念仍是一個不能輕言拋棄的寶貴策略。

7. 強調治理

如果個人必須掌控自己的情緒，那麼社會應不應該掌控自己的前途命運呢？自由主義的回答是肯定的。自由主義者相信管理，因此他們相信政府。正如我們可以為自己設定方向，我們也可以利用自己的才智為群體擘劃未來。以前，生一場病可能耗盡一個人的儲蓄、一場自然災害可能毀滅整座城市、一場計畫欠周詳的戰爭可能破壞安全體系，但現代人已不太可能再受這類威脅了。在現代社會中，政府已是生活中的現實，所以反政府的心態多半和浪漫主義的渴望有關，而與實際需求無涉。最好欣然接受「政府有必要存在」的主張，並期待它日趨完善，因為這種主張好過一個強調政府沒有效率、否認政府重要性的觀點。

黑暗時代的光明理念

穩健的、樂觀的、前瞻的自由主義是支持現代性、反對傳統與迷信勢力的。它有助於推動社會改革，是能為一般群眾帶來個人尊嚴與經濟收益的社會改革。在自由主義理念的影響下，人們不再相信自己的生活是由自己無法駕馭的力量（令一切想改善人類處境的努力都白費的力量）所決定的。自由主義提供人民一套維護自己權利的論述，而且當政府打算剝奪人民那些權利時，人民就能將它派上用場。它為人民打下能與新近融入他們社會之移民和諧相處的基礎。因為自由主義，人民也學會（但這的確需要一點時間）一件事：就算再如何迫切需要戰爭來保護國家的安全，戰爭始終都是萬不得以才能動用的最終手段。國家之間如能對話（無論如何令人氣餒），總比訴諸武裝衝突（無論如何誘人）要好得多。

這倒不是意味自由主義者想的、做的每一件事都對，例如伊曼努爾．康德呼籲世人要本著對陌生人的責任感行事，而非本著對自己所愛之人的忠誠而行事，像這種胸懷很容易就會變成難以為繼的負擔。英國維多利亞時代提倡女性應該享有投票權的改革家約翰．史都華．彌爾將在本書中多次以自由之勇敢捍衛者的身分出現，但我們也會談到，他對尋常百姓的觀點常表現出粗野的蔑視。二十世紀的教育改革家兼哲學家約翰．杜威（人稱「美國的彌爾」）對人類的能力具有無窮的信心，但是他卻無法全面評估人類墮落敗壞的能力。當代的學院派自由主義哲學家主張，我們在考慮事情的時候必須接受共同原則的指引，但他們卻沒能為那些認為神啟比理性重要的人設想一個位置。自由主義絕非完美。也沒有哪一種政治哲學可以面面俱到，況且所謂的「完美」只適合用來形容宗教觀。至於在一個對「完美」這個觀念莫衷一是、講究相互遷就讓步的社會中，稱某種政治哲學「完美」並無意義。

不過，自由主義仍然代表一種考驗，是我們這時代數一數二重要的挑戰：它要求人民達到更高境界以便生活過得更好。這種思考以及行事拒絕承認我們萬事不能，但同時又懷疑自己無所不能。它接受人類的現狀，但是一方面也承認人類的現狀其實和自己能變成的樣子密切相關。它告訴我們：我們可以自由；但同時也提醒我們：我們這世界的自由取決於是否能找出和其他人協作的方式。若以自由主義的最廣義來加以了解，那麼它正是現代世界中對於困惑者的指引。它的忠告幫助我們看懂這個更加混亂、但是比起我們祖先生活的那個前自由主義世界充滿更多可能性的世界。如果自由主義有時似乎過度細化、過度複雜，那是因為現代生活的情況亦是如此。

還不是太久前，美國作家法蘭西斯．福山曾宣告歷史的終結，而自由主義（或更精確地說：西方的自由主義民主制度）便是勝利者。福山的書有其缺點，特別是他那凱旋主義的語氣以及他無法預見西方各國社會不久之後將受到明顯非自由主義的勢力與非民主勢力的攻擊。不過，他的各項論點中至少該說它好的就該說它好。儘管整個二十世紀都在談論非自由主義（有時還包括極權政治）已如何證明了自己遠遠優於自由主義，然而後者不但毫髮無傷地被保留下來，而且還以具重大意義的方式獲得改善。自由主義的理念可能遭受抨擊，但是它總保有強大的魅力。可能的話，大部分擁有選擇權力的社會（可惜還有許多社會沒有這個機會）都會選擇走自由主義的道路。自由主義的民主制度戰勝法西斯主義和共產主義的理由如下：平等與自由實在太有說服力、實在太引人入勝，就算排斥它也排斥不了多久。基於相同的原因，自由主義的民主制度看來很可能從當今各種極端非自由主義勢力的威脅中安然保存下來。

然而，儘管自由主義如此具有魅力，有些西方頂尖思想家的口氣卻比福山《歷史的終結與最後一人》書中的任何內容都要悲觀。那位一直受人歡迎、但講話經常言過其實的英國哲學家約翰．葛雷告訴世人：他們對人性本善所抱持的任何想法都是武斷的、對自己服從於道德法則的任何觀念都是無用的、對進步的任何信心都是荒謬的。出生於歐洲但在美國工作的傑出歷史學家瓦特．拉克爾寫道：我們見證的並非歷史的終結，而是歐洲的窮途末路，因為它根植於猶太－基督教傳統的價值體系在伊斯蘭化波濤的衝擊下已經喪失，而社會福利國家的制度也在極其嚴苛的要求下崩解，而且它的新政治實體歐盟也沒辦法捍衛自己。

美國在未來也不太能拿出什麼解決辦法，至少政治學家山謬．P．杭亭頓在《我們是誰？》一書中是這麼想的，原因是：美國自由與責任的理念和新教的傳統是密不可分的，而這些理念卻被來自墨西哥、不屬於盎格魯．撒克遜文化的移民顛覆了。如果伊斯蘭激進分子丟給西方世界的挑戰等於發動了第三次世界大戰，那麼情況就已經夠糟的了。但是，根據新保守主義作家諾曼．波多雷茲的看法，伊斯蘭激進分子實際上已發動了第四次世界大戰，而且我們有理由相信：西方世界有可能無法打贏這一場仗。西方世界當前悲觀與宿命色彩的論述是與洛克、斯密或彌爾等人的樂觀態度形成強烈對比的。倒不是說自由主義前景多麼遠大，但如果我們注意上述的那些著作，我們將能幸運享有一個未來。

我們不要輕言放棄吧。誠然，現代社會的確面臨重大挑戰，一方面是全球氣候暖化的環境議題，一方面是國際恐怖主義的外交議題。至少在某些自由主義的社會中（美國即為一例），真的可以看到如下現象：政治兩極分化、政客蠱惑民心、當前競選造勢活動非但昂貴而且愚蠢。但是政治生活從來就不是免受挑戰的。如果有什麼不同的話，我們的年代似乎比當初自由主義發軔時的年代古板無趣。我們環顧四周之後沒有理由下結論道：自由主義的樂觀、開放與自信，注定令它變得不切題、變得無關緊要。預示大災難的啟示錄場景（無論是宗教或世俗形式的）提供的自卑自憐要多過於自我理解。我們仍有能力形塑我們俯仰其間的這個世界。這也就是為什麼自由主義的未來就是我們的未來了。

相關書摘 ►《自由主義的未來之戰》：每個嚴控邊界的作為，都在呼應美國創建者的矛盾心理

書籍介紹

本文摘錄自《自由主義的未來之戰：如何正面迎擊保守主義，構建新世紀的政經版圖與公民生活？》，麥田出版

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作者：艾倫．沃夫（Alan Wolfe）

譯者：翁德明

美國政治思想大師、自由主義「最忠實」的孩子

左挺自由、右批保守的時代戰鬥宣言

民粹價值橫流錯變的時代，你的自由真的是你的自由嗎？

在保守勢力絕地反撲的猛浪中站穩腳步的闖關提示！

自由主義的未來，就是我們的未來。

『不自由主義，毋寧死！』

本書特色

美國政治思潮研究巨擘，自由主義戰力最強的捍衛者，畢生巔峰力作！面對保守勢力絕地反撲的戰鬥指南！

始於十八、十九世紀自由思想發軔源頭及各家論述，縱覽二十世紀自由主義實踐者奮鬥軌跡，止於歐巴馬政府開創新時代的政策流變。一本見證三百年自由主義壯烈史話。

以嚴密政治論述為經，當下多元時聞為緯，由貼近現代生活的事例分析中取材，翻轉你對自由主義的既定觀點。

內容簡介

這是一本深度探索自由主義並為之辯護的熱切宣言，作者艾倫・沃夫是美國頂尖政治學者，被譽為「自由主義最後、最忠實的孩子」，本書乃其數十年思考的集大成之作，細緻勾勒出自由主義思想如何不斷改易、激盪、接受挑戰的各路脈絡，展開這個「最適合我們時代的政治哲學」之完整圖像。全書返本溯源，遠自盧梭、康德、洛克、彌爾、亞當斯密等偉大學人的觀點文獻出發，近及二十世紀羅斯福、柴契爾、雷根、布希政府的政策變化，最終收束於二○○八年歐巴馬內閣成立之刻。放眼今日，美國已過渡到保守分子川普主政的時代，此時回探作者十年前的局勢分析，更見滋味。

沃夫教授提出自由主義的七大傾向－－朝向成長、贊成平等、注重現實、考慮慎重、寬容為懷、欣賞開放、強調治理－－闡明了自由主義如何與保守主義、民粹思想、浪漫主義、宗教歧異乃至自然災害等實際概念及現象交鋒，脫出重圍，推動當代社會向前邁進。我們可藉此檢視自由主義傳統如何影響並深化當下行政權力、信仰觀念、言論自由等多元議題的討論。但作者也明白指出，在我們能夠靈活運用自由主義來處理一切問題之前，仍須重新理解、修復、接納其真正涵義。它的應用對象不只是美國人，也包含所有的現代人－－因為自由主義目前仍是這處複雜世界中，最有利的生存道路。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九