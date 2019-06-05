日本「婚姻平權草案」送交國會，挑戰不是憲法而是民法

立憲民主黨黨內達成共識，同婚修民法

5月30日，日本最大在野黨立憲民主黨黨內政調審議會通過，將向國會提出民法修正案（民法の一部を改正する法律案）以承認同性婚姻，該民法修正案目前暫稱「婚姻平等法案」。

根據立憲民主黨內的討論，日本現行法律不承認同性婚姻，從有必要尊重個人性傾向、性別認同的角度，來實現真正的「婚姻平權」，有必要讓同性伴侶的婚姻獲得法律上的認可。目前討論方向包括：

立法承認同性婚姻 同性婚姻當事人可以收養子女，包括「特別養子緣組」 伴隨承認同性婚姻，須將法律條文修正成性別中立的用語

在黨內政調審議會會後記者會上，立憲民主黨眾議員兼黨內性傾向・性別認同（SOGI）project team事務局長的尾辻かな子表示，立憲民主黨認為日本《憲法》第24條並沒有禁止同性婚姻，日本政府目前為止的說詞則是《憲法》第24條當初沒有想到同性婚姻一事。實際上如果同性伴侶到戶政機關申請結婚，會以「沒有適用的法律」為由遭到拒絕，但只要修正《民法》就能解決這些問題。今（2019）年 2月14日共有13對同志伴侶為此提告，認為立法機關沒有將同性婚姻合法化，長期不作為已經造成個人損害而要求國家賠償，這是本次提出婚姻平等法案的背景。

尾辻かな子接著說道，自從荷蘭成為世界上第一個承認同性婚姻的國家，今年5月24日台灣成為世界上第26個，也是亞洲第一。在G7國家當中，目前有五個國家承認同性婚姻，至於義大利則是給予同性伴侶在權利上相當於結婚的「民事結合」（civil union）制度，可以說目前在G7國家當中只有日本沒有相關法律。從這個觀點來看，被視為先進國的日本不承認婚姻平權這件事本身就很奇怪。

立憲民主黨逢坂誠二政務調查會長則強調，婚姻平權法案的意義不單只是為了因應現實中各式各樣的情況逐漸增加而已，而是希望讓多元認同能帶動社會整體的活力，讓社會整體結構變得更穩固，而催生了數個認同多元看法的法案。「多元的社會，依據場合可能會有各式各樣的爭論或摩擦，正因如此才能讓社會變得更穩固。如果從歷史當中學習，多樣性伴隨困難，但最終能留下很多事物、讓社會便能更穩固，並成為進化的原動力，難道不是如此嗎。希望從今而後能夠打出多樣性，全面思考很多事物。」

在「婚姻平等法」取得立憲民主黨黨內共識的當天，尾辻かな子便在Twitter上分享這則消息。

在野黨連線已將民法修正草案送進國會

6月3日下午，日本在野黨立憲民主黨、共產黨與社民黨已向眾議院提出同婚合法化的民法修正案。該草案欲將《民法》第 739條修改為：「婚姻是異性或同性當事人，依據《戶籍法》的規定遞出結婚申請書後立即生效。」此外，關於「夫婦」的條文應改為「婚姻當事者」、將「父母」改為「（雙）親」、同性伴侶可以透過「特別養子緣組」收養子女等，也在草案當中。

立憲民主黨表示，日本《憲法》只規定「婚姻僅以兩性的自願結合為基礎而成立」，這和戰前規定婚姻一定要各家戶長（雙方當事人的父母）同意才可以結婚有關，《憲法》並沒有否定同性婚姻。記者會上，立憲民主黨眾議員尾辻かな子表示，希望能讓同性伴侶能獲得「法律婚」平等權利的保障，讓更多的人在這個社會上可以活得更輕鬆自在。

在民法修正草案送進眾議院後，立憲民主黨官方推特也發文宣傳本次法案修正的內容，接著提到各國同婚動向，當中也包含「台灣是亞洲第一承認同婚。」

參考資料

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本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航