蘇丹軍政府武力鎮壓「民主示威」，已釀35死、數百傷

位於非洲東北部的國家蘇丹，3日發生軍政府武力鎮壓和平示威者的事件，造成至少35人死亡，數百人受傷。4月，鐵腕統治蘇丹長達30年的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）下台，蘇丹由過渡軍事委員會（Transitional Military Council，TMC）接管，但臨時軍政府跟民主派團體討論蘇但未來走向時意見不同，民主派團體呼籲人民包圍軍政府總部靜坐示威，卻引發軍方在3日以武力鎮壓。

掌權30年的極權總統被罷黜，臨時軍政府接管國家

《中央社》報導，2018年12月，訴求民主政治的「蘇丹專業人員協會」（Sudanese Professionals Association，SPA）號召群在首都眾在首都喀土木（al-Khartum）的軍方總部外靜坐，以反對掌權了30年的威權總統巴席爾。軍方4月倒戈，罷黜巴席爾，並成立過渡軍事委員會（Transitional Military Council，TMC）接管國家。

《轉角國際》報導，過去2個月來，在國際社會的斡旋中介下，民主示威者推派的代表團體「自由與改變力量宣言」（DFCF）與軍事委員會密集交涉，雙方同意3年過渡期後，會將政權交給文人政府。

然而「3年過渡期」卻在軍方內部卻引發了不小反彈，許多將領認為「過渡期拉的越長，給軍方的政治壓力就越大」；DFCF卻強調，當前的蘇丹需要一個人民能接受的、可受公評監管的「技術官僚政府」，否則「過早而匆促的選舉，極大可能只會製造出一個替代的『新獨裁者』。」此外，DFCF與TMC也針對「軍隊國家化問題」、「誰來監督臨時軍政府」等問題僵持不下。

《中央社》報導，在軍方與民主派僵持不下之際，訴求民主政治的「自由與變革聯盟」（Alliance for Freedom and Change）發起抗議，呼籲人們聚集軍方總部前，加入由「蘇丹專業人員協會」（SPA發起的抗議，將示威擴大為「百萬人示威遊行」。

5月30日晚間，數以千計的示威群眾聚集首都喀土木的軍方總部，向軍政府施壓，要求「還權於民」。民眾高喊「支持平民政府」的口號、高歌並揮舞蘇丹國旗，示威群眾大多是年輕人。「自由與變革聯盟」發言人沙雷（Wajdi Saleh）向群眾演講時說：「我們革命的目標，將透過和平非暴力方式達成。」

《路透社》報導，商業發達、蘇丹人口最多的恩圖曼市（Omdurman）和東部城市加達里夫省（al-Qadarif）也有群眾響應和平靜坐。

軍方不但武力鎮壓，甚至在醫院內開槍

然而，軍政府卻在6月3日動用武力驅離聚集在軍方總部外的靜坐民眾。

《路透社》報導，一名示威領袖塞恩（Amal al-Zein）表示，軍方先是包圍位於總部前的示威靜坐者，最後燒毀帳篷，並向群眾開槍，以逮捕試圖逃跑的群眾。一段影片顯示，警察蜂擁向一名躺在地上的抗議者，用棍棒毆打他。在另一段影片中，居民們敞開大門，為逃跑的示威群眾提供庇護。蘇丹醫生委員會（Central Committee of Sudanese Doctors）表示，甚至有部隊闖進首都的東尼羅河醫院（East Nile Hospital）內開火，在醫院追捕和平抗議者。

根據蘇丹醫生委員會統計，直到6月4日，這場鎮壓行動已經造成35人死亡。還不包括首都喀土木以外的傷亡，蘇丹醫生委員會，喀土木軍政府廣場以外地區的死亡人數難以計算。

《中央社》報導，最初發起抗議的「蘇丹專業人員協會」指控軍事委員會在昨天的鎮壓行動形同「血腥屠殺」。過渡軍事委員會則否認是屠殺，發言人表示，安全部隊是在追捕「不法之徒」，還說這群人逃到抗議現場製造混亂。

《轉角國際》報導，DFCF向《美聯社》表示，3日在廣場上開火的部隊，並不是軍方直屬的蘇丹正規軍，而是惡名昭彰的「快速支援部隊」（Rapid Support Force，RSF），是由巴席爾前總統編納的「武裝民兵」，在巴席爾失勢前，RSF地位介於正規軍與國安警察之間，是巴席爾用來制衡軍方將領與國安情報單位的特殊親軍。

在巴席爾倒台前夕，RSF選擇「騎牆不作為」的態度，但被認為是結束巴席爾獨裁統治的最後一根稻草，RSF的指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）卻也因此成為TMC過渡政府的「二號人物」，並因積極爭權的野心展現，而成為外界公認的「新一代強人軍頭」。3日的血腥鎮壓，也被視為達加洛逼迫軍方配合的攤牌之舉。

在事件發生之後，TMC總部一方面否認「RSF是奉軍方命令開槍鎮壓」，但另一方面也指責示威團體「會觸發暴力，你們這些占領者也有責任。」此外，TMC雖承諾將啟動究責調查，但同時也宣布：「與DFCF的談判已經破裂——所有的過渡期協商都已失效，蘇丹將於『9個月內』重啟大選。」

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核稿編輯：羊正鈺