大腸癌篩檢，「糞便檢查」跟「大腸鏡」哪個更適合？

文：葉人豪醫師Dr.Y

目前在台灣，大腸鏡和糞便潛血是防治大腸癌最重要的兩項武器。理論上大腸鏡除了能直接看見並處理息肉，減少未來的大腸癌，而技術的進步和麻醉的普及，也讓大腸鏡檢不再如同早年那麼辛苦。但它畢竟是一項侵入性檢查，也需要前置清腸準備，並不是每個人都能輕鬆地配合受檢。

既然如此，那能不能只用糞便潛血來追蹤？這是很多人心中的疑惑，也是我在很多場合都被問到的事情。今天我們就來做個詳細的說明。

糞便潛血和大腸鏡的效果一樣嗎？

目前已經有很多大型的國際研究證實，定期的糞便潛血和大腸鏡檢都能降低大腸癌的死亡率。理由主要有兩個：它們都有能力在早期找出潛藏的癌變或腺瘤，所以相對有症狀才就醫的個案，癌症診斷的期別較早；另一方面光是找到並徹底移除腺瘤性息肉，就可以減少未來大腸癌發生的機會。而抽血檢查癌指數、或是定期電腦斷層檢查等，就沒有那麼明顯的好處。

既然兩個方法都很好，那哪一個更好呢？這要看您的標準。醫師重視的或許是絕對的保護力，病人可能覺得安全方便更重要，而政策制定者則希望能普及給最多的民眾。就保護力來說，目前沒有研究直接去比較潛血與大腸鏡檢。理論上來說，大腸鏡檢是直接的檢查，特別是對於小型的腺瘤和鋸齒狀腺瘤，不容易從糞便潛血偵測出來。然而大腸鏡的檢查，還是有比率極低（約1/1000－1/100）的併發症，如出血、穿孔、或是麻醉相關的狀況。

其實這和買車很像，當預算有限，大家可能選擇不買車，就用走路、鐵馬、公車捷運、機車來代步。就算預算足夠買車，C/P值也可能是優先考量。但如果預算更多，或是考慮的重點是在安全性、品牌或是舒適度，選擇的角度就會大不相同。大腸鏡無疑是最精密的檢查。對於一般人來說，只要能定期篩檢（50－75歲，國健署提供兩年一次免費的糞便篩檢），也比完全不做來得強很多。

作為投身大腸癌早期診療的醫師，我在門診常常會詢問並提醒患者要去做篩檢。但我並不會主動跟每一個人說要做大腸鏡，而是說兩個一樣好。因為如果一直強調大腸鏡，有時候反而會讓民眾害怕檢查，最後連糞便篩檢也不做了。對於公共衛生的議題，先求廣再求好，讓更多的人願意配合，而不是只從效果出發考量，反而能讓更多人受惠，這也是我近期的體會。

至於較年輕或年長的民眾，如果想要篩檢卻不願意做大腸鏡，可以諮詢醫師，或在體檢可配合的情況下，一兩年接受糞便篩檢，也是很好的。但是不論年齡，如果糞便潛血陽性，建議盡早（3個月內）接受大腸鏡檢查評估。對檢查醫師來說，潛血陽性也是不能怠慢的主訴：在台灣的資料，約有一半的民眾在檢查後會發現腺瘤，二十分之一的機會會發現癌症。

因此，對於糞便潛血陽性的這些高風險群，高品質的大腸鏡非常重要。在某些國家像英國和荷蘭，甚至只有經過專門驗證、技術與品質都沒問題的醫師才能幫這些個案做大腸鏡，就好像有汽車駕照還不能直接開大貨車一樣。在台灣，學會也已經開始統計大腸鏡檢的品質指標，醫師與患者相互配合，才能夠完全發揮大腸鏡的保護力。

圖片來源:作者提供 常需細心觀察才能發現的鋸齒狀腺瘤（sessile serrated adenoma）

高風險族群：建議以大腸鏡追蹤

另一方面，有些個案可能比較適合直接用大腸鏡追蹤，而不是光做糞便潛血檢查。這些狀況包括：

一等親（父母、子女、兄弟姊妹）有大腸癌病史，建議至晚40歲接受大腸鏡，如果親人罹病年輕較輕（＜40歲），檢查時間也應該更加提前

曾經有腺瘤，特別有3顆以上腺瘤、或進行性腺瘤者

曾診斷有潰瘍性大腸炎（ulcerative colitis）

家族史有多人癌症，特別包括大腸癌者

已經有症狀，如血便、排便習慣改變、或不明原因體重減輕者

其他還有一些危險因子，包括肥胖（BMI＞27）、吸菸、代謝症候群（腰圍粗、三高包括血脂肪、血壓、血糖異常）、脂肪肝等等，雖然不見得要直接做大腸鏡，但是目前研究也顯示長期產生大腸腺瘤的風險高於一般人，建議可以和醫師討論是否提早篩檢。如同前面所說，在定期的體檢採用糞便檢查也是一個很好的選擇。年輕族群糞便潛血陽性雖然大多只是良性的腺瘤而非癌症，但仍有參考意義。（請看大腸癌年輕化！糞便潛血檢查有用嗎？）

至於大腸鏡檢後，多久要接受一次追蹤，可以參考我們過去的文章（大腸鏡：多久做一次，才算剛剛好？）。然而要特別提醒：糞便潛血陽性者，如果清腸結果不佳（poor preparation），就算大腸鏡沒有看到息肉，依目前台灣內視鏡醫學會的建議，最好能在3個月內再次追蹤大腸鏡以避免遺漏被糞便遮蓋的病灶。而就算是清腸乾淨、結果正常的潛血陽性個案，也不適用10年的大腸鏡追蹤間隔，還是要配合至少每1到2年的糞便檢查。

最近一個刊登在頂尖期刊CGH的研究提到，在糞便潛血陽性接受大腸鏡但清腸不佳的患者，有大約百分之三在第二次追蹤後，發現第一次沒看到的大腸癌。這個研究的結果也支持了前面提到的建議。當然對患者來說，清腸不佳導致要做第二次檢查的身心挫折感也是很重的。所以好的大腸篩檢與防治計畫，需要醫療團隊完整的說明、個案的理解與共同努力，讓我們一起加油。

小結

對於平均風險（50歲以上，沒有家族史）的民眾，定期接受大腸鏡或國健署兩年一次的糞便潛血，都可以減少大腸癌造成的威脅 高風險族群，建議提早或是直接使用大腸鏡追蹤 糞便潛血陽性的個案，從大腸鏡檢到追蹤時間，標準都比一般人更高

本文經葉人豪醫師Dr.Y授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航