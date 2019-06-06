為什麼想遠離大腸癌，就該少吃「紅肉」？

少吃紅肉預防大腸癌

看到資深藝人賀一航先生因為大腸癌轉移成肺癌而過世的消息，實在令人惋惜。大家別誤會大腸癌一定就是該怪罪於食品添加物與其他食安因素，其實現在多數醫學研究，多指向紅肉或加工肉品是造成大腸癌的主要因子。

目前國際癌症研究基金會（IARC）把紅肉列為2A級（可能致癌）的癌症風險因子，而加工肉品（香腸、培根等）列為1級（確定致癌）的癌症風險因子。之前世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund International）與美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）也發表一份大腸癌的研究報告（Diet, Nutrition, Physical Activity and Colorectal Cancer, 2017），其中將紅肉列為「有強烈證據可能提高罹患大腸癌的風險」。

原先科學界其實並不清楚到底為何紅肉容易致癌，直到最近多項研究成果發表之後，人們才開始知道裡面的機轉。韋恩綜合研究成果，整理紅肉之所以容易致癌的五大因素。

一、血紅素鐵

紅肉裡面的血紅素鐵 （Heme iron）是於血液裡或是肌肉裡的血紅素或是肌紅素，與鐵質形成的複合物。紅肉固然含豐富鐵質可以作為營養補充，但是鐵對人可說是雙面刃，血紅素鐵對人體來說太好吸收，如果鐵質過量，鐵可是會在人體裡面作怪的。

鐵大家都知道很容易生鏽，也就是被氧化了，在體內的鐵也是一樣，鐵一旦在體內被氧化，會生成很多氧化物、自由基，對細胞甚至DNA產生很多破壞性的連鎖反應，DNA一但被破壞，就可能讓一般的細胞轉為癌細胞。

二、N-羥基乙醯神經胺酸

紅肉裡面含有一種特殊的糖分子N-Glycolylneuraminic acid（Neu5Gc），中文叫做「N-羥基乙醯神經胺酸」，是唾液酸（sialic acid）衍生物的一種。它在紅肉或內臟裡含量豐富，但是因為人體裡面沒有它也無法代謝它（猩猩、黑猩猩卻都可以），所以在人體內會誘發許多免疫反應，使人體出現微發炎狀況。

這些慢性發炎狀況可能與氣喘、心臟病、關節炎甚至癌症都有關，尤其是科學家發現在腫瘤組織中所含有的Neu5Gc濃度比正常組織中要高出許多，因此強烈懷疑這個分子對腫瘤的成長有所幫助。

三、高脂肪高熱量

紅肉含高脂肪高熱量，科學家已經有證據顯示，高脂肪高熱量的食物與癌症風險呈現相關現象。尤其如果累積在身上形成過高的體脂肪的話，又會形成慢性發炎狀況，一樣是刺激癌細胞生成的因子。

四、異環胺

紅肉如果經過高溫燒烤，其豐富的蛋白質會形成異環胺（Herterocyclic amine）化合物，簡寫成HCA，是已知的致癌物。溫度越高、加溫時間越長都會會導致大量產生異環胺，或甚至另外產生致癌性高的多環芳香烴（polyaromatic hydeocarbons, PAHs）。這兩類物質會破壞DNA，因而致癌，因而提高罹患大腸癌的風險。

五、膽鹼破壞腸道菌相

過量肉食以及富含油脂的食物，會刺激大量膽鹼的分泌以進行消化。但是膽鹼具有殺菌能力，所以如果膽鹼分泌太過量，讓它大量進入腸道裡，就可能殺死腸道裡的益菌破壞菌相的平衡，這就是可能的癌症起因。而且還有研究說某些特殊的壞菌，會將膽鹼代謝成一些代謝產物，這些膽鹼代謝物也具有致癌性。

因此吃太多肉類，尤其是紅肉，確實與大腸癌等癌症非常相關，所以不要吃太多紅肉是公認健康的原則。但是就該嚇到從此就不敢碰紅肉了嗎？其實也不需要太緊張，因為就算如此，紅肉也僅僅是提高癌症的風險而已，不是碰了就絕對會致癌。

在國際研究期刊《Lancet Oncology》刊登的研究發表裡（Lancet Oncology Volume 16, No. 16, p1599–1600, December 2015），國際專家小組審查800多篇研究，探討肉類和癌症之間的關係。結論是每天吃超過50克加工肉類（大約兩片培根），會增加18％罹患大腸癌的危險；而每天吃超過100克的紅肉增加了17％罹患大腸癌的風險。

基於這些估計，「若吃很多紅肉或加工肉，每1000人中大約有66人，在其一生中會發展出大腸癌」。相較之下，「若吃很少的肉類或加工品，每1000人約有56人會發展出大腸癌」…… 看到這個數據，是不是覺得該來一份牛排佐培根來壓壓驚呢（誤）？

其實韋恩不是鼓吹大家吃紅肉，但是也不會要求大家絕對不吃紅肉。建議大家依照當代營養與飲食的專家建議，減少肉食，特別是紅肉，多吃蔬菜水果或是豆類、魚類，尤其以地中海型飲食為代表，這樣對健康絕對是有好處的。

本文經韋恩的食農生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航