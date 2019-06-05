專訪插畫家包大山：以療癒的插畫繪本，把世界之重交托「熊超人」

文：Stella Tsai

「包大山」是插畫家陳奕陵的筆名，結合了她在學生時期的綽號「包子Baozi」，和本名「奕陵」的山陵元素所組成，簡單豪邁又好記的三個字，和臉上掛著兩個深深酒窩、渾身散發濃厚文藝氣息的漂亮本尊根本對不起來。從取筆名這件事，不難看出包大山性格中，勇於打破框架、不給自己設限的那一面。

從未接受過正規美術訓練的包大山，考大學時東拼西湊了平時的日記塗鴉和社團文宣設計作為「美術作品集」，申請上了台藝大圖文傳播系，之後憑著自學，加上聰明的行銷頭腦，漸漸把興趣變成了事業。2009年，包大山主動出擊，寄信向文具公司毛遂自薦設計卡片插圖，她最受到歡迎的系列插畫作品《熊超人》順勢溫柔登場，就此踏上專業插畫家的發展之路。

包大山筆下的《熊超人》，鼻子大大、眼睛小小、長手長腳、一臉憨厚認真，可愛又有力的發散著包大山賦予它的爽朗與堅定，當年悄悄出現在文具店時，很快就成了療癒系代表，佔領許多人書包的一隅。

十年來，包大山帶著熊超人，從卡片、系列文具一路躍上各種書籍雜誌、展覽與裝置舞台，2018年更鑽進小巨蛋，出現在萬芳《時間仍繼續在走》演唱會的舞台視覺。

負笈英國，義無反顧舉步向前

「世界上居然有一個工作，是將文字轉換為圖像，並且出現在大家日常的生活中。」包大山回憶當年剛進大學，得知有「插畫家」這個工作時，那種難以言喻的興奮和迫不及待，讓她至今難以忘懷，「我到現在都還是覺得，真的很想做這件事。」

趁著那些年市場掀起的插畫熱潮，她將《熊超人》系列經營的風風火火，一邊接案維生、一邊想著畢業後可以進出版社工作、畫繪本。然而畢業後的她，工作接踵而來，不知不覺就以自由插畫藝術家的身份存活下來，繪本計畫也暫時被擱置，不過畫繪本的念頭始終在她腦中盤旋不去。

從學校開始出道，出社會之後也一直有機會上門，包大山的職業生涯發展可以說是順遂的，但2014年她還是毅然決定放下一切，前往英國攻讀插畫系碩士，這也意味著她將面臨花光積蓄、同時一整年幾乎沒有收入的壓力。但對當年25歲的包大山而言，這些顧慮都遠不及內心「想要試試看」的渴望，包大山再一次打破了自己的框架。也因為這次出走，她終於有時間放空、沉澱，實現了擱置許久的繪本夢想。

Photo Credit：包大山提供 2018年，萬芳演唱會運用包大山的插畫作為舞台視覺。

一個拚命奔跑的女孩

我常覺得像我這樣在幸福家庭中長大無憂無慮的人，也許對很多事的理解都太淺，想法上也會有許多欠缺，所以一直都不太敢畫或發表自己的創作。」自嘲想很多的她，回顧早年心理的狀態，雖然積極的經營插畫事業，卻總是在阻止自己創作。直到出國後開始接觸大量繪本，才發現多數的故事都是簡單卻動人，才漸漸卸下心防。

「我應該要珍惜不用把事情想那麼複雜的狀態。」她體會到，插畫家並不是記者，無需把事情複雜化，「我應該是幫助大家抽離現實、提供能量的人，怎麼可以自己跟著進去呢？」轉念後的她，用一年的時間掏出心肺，交出了第一本繪本《Run》。

《Run》是敘述一個小女孩一輩子忙碌奔跑的故事，「她一直都在拼命的跑，但有很多時候，她其實不知道自己要去哪裡」；這也是包大山第一次透過作品反映自己內心的創作，她用一貫溫暖的手寫文字和插畫，記錄下那個時期、那個階段對人生的體會與感受，「這是一個很貪心但卻又很誠實的作品。這個作品就是我。」在某次媒體訪談中，包大山為《Run》這本繪本下了如此的註腳。

保持創作彈性，一人公司分飾多角

「我是極度務實的人，會評估不同的酬勞適合花多少時間去做。」包大山笑說，從高中塗塗寫寫開始，就非常嚮往有一天，自己的作品能被運用到各種事物上；大學時期真正接觸到「插畫家」這份工作後，她開始熱衷參與校內大小展覽，自己印製週邊商品不說，還到便利商店門口擺攤賣聖誕卡，甚至大膽地開放商品預購，到最後主動寄信給文具公司，表達合作意願。

在創作以外，包大山盡量維持著簡單純粹。儘管如今的《熊超人》已不同往日而語，但依舊保持著她和文具公司最初的合作關係，只為了守護當年因為「想跟別人傳達想法」而開始創作插圖的初衷。

「我一直都在存故事。」包大山坦言自己花很多時間思考，一天之中，畫畫跟思考的時間甚至各佔一半，換句話說，她從未停止記錄、醞釀下一本繪本的腳步。包大山認為，相較於平常的插畫接案工作著重於思考觀眾與市場喜好，繪本創作讓她能更完整的保留腦中的想法與自我。

對多數創作者最執著、在乎的藝術體現形式，包大山也有不同的觀點，從傳播與行銷的角度來看，她認為在這資訊爆炸的時代，圖像的訊息傳遞不僅直接，而且十分關鍵，「我會思考一張圖出現時，別人會花多少時間看。當觀眾看過去時決定停下來多看一眼，這張圖就值得了。」包大山笑說，如果還能讓人願意分享給朋友，那就太棒了！而這些決定性的瞬間，與對行銷、包裝的重視，都是她筆下各個插畫角色能深入人心的重要關鍵。

Photo Credit：包大山提供 《熊超人》系列文具

包大山還有不為人知的古靈精怪的一面，「我把自己當成一間公司，一人分飾不同員工。」每接下新的案子，她都會思考適合哪個「員工」來做，「我會去跟『這個人』溝通一下，再把工作交給他處理。」

她邊說邊對著空氣指指點點，模擬交付工作給員工的模樣，一邊得意的笑出聲來。這看似孩子氣的多重人格遊戲，也是讓一人工作室的她得以成功處理不同類型案子、客戶，還能兼顧創作的秘訣。

擁有一顆結合商業、行銷概念，還兼具藝術天賦的腦袋，包大山認為自己最大的優點，就是風格很多元。她將品牌想成朋友，揣摩對方說的話、做的事，適度調整內容深淺、變換多元畫風，從善如流的彈性讓她打開了插畫的發展可能。從單一商品到品牌視覺、大型裝置、演唱會，今年也即將迎來歌劇院與電影節的跨領域合作。究竟『插畫』能帶著包大山走多遠？連她自己都很期待。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航