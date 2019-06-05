【圖輯】主辦稱超過18萬人，香港「六四晚會」擠滿6個足球場

昨（4）日是六四30周年，香港依據每年悼念的傳統，有大批民眾出席維多利亞公園舉行的「六四」30週年燭光晚會，場面壯觀，主辦單位聲稱參與人數已達18萬人，是雨傘運動後罕見的大規模集會，不僅創下當地公民運動的紀錄，也讓即將在周末（日）登場的反逃犯條例運動，更受外界關注。

（中央社）大批香港民眾昨晚參加支聯會舉辦的六四30週年晚會，傳承「六四精神」，並以行動表明「不會忘記六四」。依香港警方估計，今年參加六四晚會的人數達3.7萬人，超過去年的2倍。支聯會則表示，昨晚參加六四晚會的人數多達18萬人，去年的晚會則有11.5萬人。

大會發表宣言指出，「深信站在歷史公義的一方！我們順應民主自由的歷史大潮流！六四必會平反，專政必會結束，民主必會實現。」

香港市民支援愛國民主運動聯合會每年都舉行「六四」燭光晚會，這也是全球唯一一個每年都舉行這項紀念晚會的地方。

即使大會開始後40分鐘，仍有許多人從四方八面進場，當中不少是父母親帶同小孩進場。9時左右，人群已坐滿了6個足球場，並延伸至附近草坪。

Photo Credit: AP/達志影像

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今年的燭光晚會主題是「人民不會忘記」、「平反六四」和「公義必勝」。泛民主派各黨派的知名人物都有出席，包括被視為泛民精神人物的李柱銘和黎智英。

Photo Credit: 中央社 香港支聯會4日在維園舉行「六四」30週年燭光晚會，主題是「人民不會忘記」、「平反六四」和「公義必勝

」。｜Photo Credit: 中央社

晚會於8時舉行，首先播放「八九民運」和「六四」鎮壓片段，以及香港主權轉移以來發生的政治事件，包括「占中運動」和近日的反對修訂《逃犯條例》遊行。

接著，大會方面向民主烈士永垂不朽紀念碑獻花，並燃點大會台上的火炬，傳達薪火相傳的精神。其後，大會進行致悼辭、默哀一分鐘等儀式。

儀式進行期間，台下市民一一手持白蠟燭，照亮整個維園。

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「雨傘運動」後，六四人數再創新高

在晚會上，大會方面也譴責港府修訂「逃犯條例」，令港人陷入可能被遣送中國大陸的恐懼中，呼籲與會者反對修法，並嘲諷相關草案是「送中」條例。

《美國之音》報導，晚會開始時，現場高呼「反送中」的口號，也有參加者高舉「林鄭下台」以及「反送中」的標語，更有民眾一邊唱民運歌曲，一邊激動落淚，不少參加者都表示會參加周日（9日）的「反送中」遊行。

大會宣佈超過18萬人參與，據香港媒體統計，這是2014年「雨傘運動」之後，六四燭光集會人數再創新高。

《香港01》報導，2014年12月「雨傘運動」以清場告終，普選遙遙無期，不少年輕一代深感遊行、集會已無法追求民主，充斥著政治無力感。另外「雨傘運動」後，本土思潮興起，不少大專院校學生會、年青人質疑「建設民主中國」和「平反六四」的綱領，不再參與六四集會，故此在2015至2018年，參與晚會人數僅徘徊在11至13.5萬人，其中在2017年、即28周年，僅11萬人參與晚會，創下2009年以來的新低。

報導指出，今年集會人數重回18萬人，相信除了因為六四30周年，亦很大程度與《逃犯條例》修訂風波重新喚起民氣有關，昨晚的集會人數，也成為下周日遊行人數的重要風向球。

今年2月，香港政府提出修訂《逃犯條例》，放寬香港、台灣、澳門、中國罪犯互相引渡的相關規範，民間反彈聲浪不斷，民間發起的遊行規模，也由3月31日的1萬人，上升至4月28日有13萬人參與，反映民意漸趨熾熱。香港民間人權陣線日前已宣布，將在香港政府12日表決條例前，於9日發起遊行，也為昨日的六四晚會增添新的元素。

台北紀念六四晚會人數創新高，林榮基意外「點名」柯文哲

《中央社》報導，昨日台北中正紀念堂也有六四紀念晚會，副總統陳建仁以總統府人權諮詢委員會召集人身分出席，是30年來參加六四晚會的最高層級官員，根據主辦單位估計，今晚共有超過2000人次參與晚會，據信是近年來最多的一次。

Photo Credit: 中央社 多個公民團體4日在中正紀念堂舉行「記憶．抵抗—中國六四事件30週年紀念晚會」，吸引大批民眾參與，共

同追悼當年六四受難者。｜Photo Credit: 中央社

前香港銅鑼灣書店店長林榮基也應邀到場致詞。林榮基為了躲避香港修訂《逃犯條例》可能遭港府無故送往中國受審，因此決定來台灣定居。昨晚上台談話時，現場響起掌聲。

《三立新聞》報導，林榮基表示，其實自己以前在香港時，時常去反思六四事件，參與很多討論。但他質問，「30年來我們反思出什麼東西？」

林榮基表示，反思六四不該只是思考單一事件，而應思考為什麼數千年來，中國一直都處在專政政權的統治下？話鋒一轉，林榮基也提到曾提出「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，質疑是否與中共有著同樣的身分認同：「台灣有個嚴重的問題，有人提出『兩岸一家親』，其實他提出這個觀點有他的道理，有種東西叫做『身份認同』，他認為他是中國人，所以跟中國思想接近。」

林榮基認為，幾千年的專制政權和文化息息相關，「我們文化是不是出了問題？我希望香港和台灣、中國的朋友可以從這個角度思考，我認為這才是對六四的真正反思。」

《BBC 中文網》報導，中國北京六四民運30週年，中國在嚴密管控下，官方與民間也沒有大型悼念活動，30年前民眾集會高呼民主和自由的天安門，早上照常舉行升旗儀式，但在中國社交媒體上難以搜尋到與「六四」相關或帶有暗示的內容。

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核稿編輯：楊士範



