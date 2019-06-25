「日光族」和「月光族」的快樂哲學

家裡的整修工程進入油漆階段已經快兩星期了。

因為天氣炎熱，四個30來歲的油漆師傅們工作的時候總是打赤膊，秀出不需要進健身房練出來的二頭肌和胸肌。看著藍天白雲底下曬得黑亮的身軀揮汗工作，想想自己可以舒服地在屋裡吹冷氣，覺得有些愧疚。

油漆師傅當中的工頭叫DongDong，高高瘦瘦、留著半長不短的頭髮。因為不想剪短頭髮、又耐不了天氣熱，綁了個「沖天辮」，驟眼看像是個特大號的小孩。他的爸爸是木工師傅，所以他學了一身好武藝，木工、油漆一手包辦。

另一個Xavier中等身材，是唯一沒有二頭肌的油漆師傅。他的出席率也比較差，有時一個星期只工作3～4天。我猜想他的身材跟他的工作日數多少有關聯。

一個星期領三次薪水

黎牙實比的私人工程絕大多數是以現金支付的。這些油漆師傅都沒有銀行戶頭，一個星期工作六天，固定每星期三預支部份薪水、星期六領當週的週薪。

他們有時會在星期三以外的日子要求「預支」，變相等於一個星期領三次薪水。這其中以Xavier要求「預支」的次數最頻繁，有幾次甚至要求下班後領當天的「日薪」回家。

有一次Xavier說第二天是他生日，預支了兩天的薪水；似乎生日趴太好玩了，他連續休了兩天假，第三天才來上班。

還有一次，說是他媽媽生日，上了半天班之後領了半天的薪水，就回家幫媽媽慶生了。

Xavier是個「日光族」，DongDong則介於「日光族」與「月光族」之間。但是他們的消費行為和台灣的「月光族」不一樣。

台灣的月光族需要還學貸、還卡債、還車貸、買iPhone、付房租、治裝、出國旅遊、繳健身房月費、去星巴克喝咖啡……Xavier和DongDong沒有銀行戶頭、不曾出國旅行、沒有智慧型手機、也沒有最流行的服飾。他們搭公共交通工具Jeepney上下班，偶爾星期六下班去超級市場買瓶小酒，到對方家裡擺龍門陣喝上幾個小時，就夠他們樂上半天。

碰到婚喪喜慶、風災水災需要修繕工程、或是家裡有人生病的時候，他們就以「預支」工資來解決。

學校畢業之後，Xavier和DongDong就這樣維持生計，也結婚、有了自己的家庭。「未雨綢繆」這幾個字從來沒在他們的字典裡。

他們每天開開心心地工作，微笑總是掛在臉上，在烈日下刷油漆的時候老是哼著小曲。下大雨的日子，就打電話跟我們說戶外工作不方便，他們決定在家休假一天。

他們的淡定，讓我這個新移民困惑了好一陣子。

「月光族」在台灣或香港得揹上「奢侈」、「愛慕虛榮」、「沒有目標」的罪名；在黎牙實比，「月光族」、「日光族」不在少數，但他們卻怡然自得。

對「金錢」的慾望相對較低

不單是黎牙實比人，菲律賓人是一群快樂的人。他們很少、或幾乎不為錢傷腦筋，對「金錢」的慾望也相對較低。

事實上，2017年的蓋洛普快樂國家調查顯示，菲律賓是全世界最快樂的國家之一，排名第三，僅次於斐濟與哥倫比亞。但根據2017年IMF統計，菲律賓的名義人均國內生產毛額（nominal GDP per capita）只有2976美元，世界排名第125。（香港是4萬6109美元，排名第14；台灣是2萬4577美元，排名第32）。

因為對「金錢」慾望較低，他們對消費的要求也不高。因此，由「物質」帶來的同儕壓力也比較低──他們不會在意朋友開什麼牌子的摩托車、拿什麼牌子的電話、或住在那個地段，對他們來說，夠用就好。

也因為他們把要求訂在「夠用」的水平，他們不需要卯足全力追求金錢與物質的享受，整體的精神壓力較低，自然每天都可以微笑以對。

當然，這與很多菲律賓人是天主教徒也有關係。他們相信主禱文「今日賜給我們，我們日用的飲食」所言， 把所有一切交托給天父。所以他們不會憂慮未來，因為他們相信天父會把他們和家人照顧得好好的。

比較起來，台灣和香港的「月光族」處在一個比較重視「物質」、強調「積穀防饑」的社會，要面臨的各種壓力大多了、也辛苦多了。

如果你不相信有不憂慮的「日光族」與「月光族」，你一定要來黎牙實比，跟Xavier 和DongDong聊上幾句。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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