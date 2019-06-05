獲德國難民身分首度露面，香港前本土派人士：中國比過去更加殘暴

因參與香港「旺角騷亂」逃至海外、獲得德國政治難民身分的香港本土派人士黃台仰和李東昇，昨（4）日首度公開露面，兩人在國會演講時表示，香港的人權嚴重倒退，呼籲國際社會向香港政府施壓，停止修訂《逃犯條例》。

（中央社）綠黨黨團4日在國會舉辦天安門事件30週年研討會，邀請多位中國問題專家分析中國情勢，香港本土民主前線的成員黃台仰和李東昇也應邀出席，吸引大批香港記者採訪。

黃台仰演講時，首先感謝德國給予他們兩人難民庇護，並詳述自己參加2014年雨傘運動和成立本土民主前線的經過。

黃台仰表示，香港移交時，中國曾承諾高度自治，如今這些承諾沒有實現，新聞自由受到壓縮，示威者被判重刑，現在的香港已經和1997年前的香港完全不一樣。

對於香港政府打算修訂逃犯條例，允許將犯人引渡到中國，黃台仰批評，港府怎麼能同意將犯人引渡到一個可能受到刑求的國家？香港不僅是金融中心，也是非政府組織在亞洲推動人權的據點，逃犯條例的修訂一旦通過，「一國兩制」將名存實亡。

黃台仰（左）和李東昇（右）4日在德國國會演講，吸引大批香港記者採訪。｜Photo Credit: 中央社

李東昇也表示，中國不存在公平的審判，法治指數排名低於香港，他警告，逃犯條例修訂後，香港公民和住在香港的外籍人士都可能被引渡到中國。

兩人因此呼籲國際社會向香港政府施壓，停止修訂逃犯條例。

李東昇強調，自由世界必須站出來捍衛香港的尊嚴和自由，「香港需要你們的幫助，這不只是香港人民與共黨政權的鬥爭，也是民主與暴政、自由世界與極權的鬥爭」。

香港人權有多惡化？德國綠黨指2大原因

主持這場研討會的綠黨黨團人權事務發言人包瑟（Margarete Bause）會後表示，她是在黃台仰和李東昇去年5月獲得庇護後才認識兩人。在德國，難民資格的審查主要由獨立機關聯邦移民及難民署負責，議員無權干涉，她對兩人獲得庇護感到欣慰。

黃台仰和李東昇是最早在德國獲得政治庇護的香港人，德國給予兩人庇護，是否代表香港人權狀況的惡化？包瑟表示，近年香港媒體被中資收購，議員就職受到阻撓，種種跡象顯示北京的高壓政策奏效，香港的政治空間愈來愈緊縮，德國有義務關心香港的人權狀況。

中國外交部駐香港公署和香港行政長官林鄭月娥，日前約見德國駐港代理總領事施密特（David Schmidt），對德國給予兩人庇護表達不滿。

香港行政長官林鄭月娥5月會晤德國駐港代理總領事施密特（David Schmidt），就德國給予黃台仰及成員李東昇難民身分表達強烈反對和深切遺憾。她重申，黃台仰及李東昇犯下刑事罪行，在香港可以找到事實，比如有80多名警員受傷，以及法院曾作出裁決等。



林鄭月娥並指，德國政府無視這些事實，庇護黃台仰和李東昇的做法，令外界誤以為香港沒有司法獨立，兩人在港不會獲得公平審訊。

對此，包瑟認為，德國有必要站出來捍衛民主和人權，不能因為擔心中國抗議就退縮。她強調，德國給予受政治迫害的人庇護，源自對納粹獨裁歷史的反省，社會大眾也支持這樣的做法。

《BBC中文網》報導指出，根據資料顯示，德國聯邦移民和難民事務局今年1月還在處理另一件庇護申請，不久將來可能還會有第3名香港人，在德國獲得庇護。

給予港人政治庇護，德國與中、港關係升溫

不顧北京反對，德國給予香港公民政治庇護，也引發中國當局不滿。

《德國之聲中文網》報導，中國外交部發言人陸慷5月時對媒體表示，「香港事務全屬中國內政，任何其他國家、組織或個人都無權干預。」他說，香港是法治社會，居民享有的權利和自由依法得到充分保障，這事實不容否認。

另據《德新社》消息，中國外交部也將召見德國駐北京大使館公使雷宇翰（Johannes Regenbrecht）。在外交圈內，召見公使通常意味著事件的嚴重程度尚未達到需要召見大使的級別。

《中央社》報導，中國和德國的關係近期出現轉折，原因包括德方庇護香港本土民主前線前召集人黃台仰，消息透露，香港特首林鄭月娥原定6月底訪問德國，以推動香港與德國的經貿關係，預料將談及粵港澳大灣區經濟發展，但據指出，近期德國對香港的一些作法令北京方面十分不滿，讓林鄭月娥的訪德之行蒙上陰影，同一消息猜測，林鄭月娥有可能取消訪問德國。

《BBC中文網》報導，分析認為，香港這次修例得到國際關注，顯示香港在地緣政治中獨有的地位。報導並引述美國美中經濟與安全審查委員會的報告，稱香港修訂《逃犯條例》顯示北京在香港的政治影響力增加，影響擴及香港的8.5萬名美國公民以及超過1300間公司，可能違反《美國－香港政策法》，美國有理由重新審視與香港的關係，美國海軍艦艇亦可能不再停泊香港，因為海軍人員也有可能在當地有被移交的風險。

美國紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）認為，香港是中美貿易戰的重要因素，香港修訂《逃犯條例》顯示北京加劇打擊香港的自由和經濟前景，令西方政府更有力去對抗北京。美國如果借香港修例發起對抗行動向中國政府施壓，將對中美衝突產生更大影響。

而有網友在美國白宮的網站上提起連署，希望美國對香港修訂《逃犯條例》發表反對意見。由於該連署在今日已破10萬人響應，白宮未來是否做出回應，也受到外界關注。

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核稿編輯：楊士範



