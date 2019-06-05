【董恒秀專欄】利莫里克，是一種詩的形式也是一座文化城

我們先來看一首詩，詩名就叫 Limerick（利莫里克）：

Limerick 五行打油詩 There was a young girl from St. Paul, 有個年輕女孩自聖保羅來， Wore a newspaper-dress to a ball. 穿著報紙裝到舞會來。 The dress caught on fire 報紙裝著火 And burn her entire 她整個燒火 Front page, sport section and all. 上頭條，體育版報出來。

這種被歸為胡謅文學（nonsense literature）的打油詩，除了長度限制五行外，亦有嚴格的押韻格式，尾韻押AABBA，我們看這首詩 “Paul”, “ball”, “all”是押同一個韻，也就是一、二、五行押同一個韻，而三、四行押同一個韻，像詩裡的 “fire”與 “entire”。

此類詩主要是在教育程度相對較高的男性間流傳，內容本質上是觸犯禁忌之類，旨在博君一笑，幽默鄙俗皆有，而女性則常是被揶揄的對象。

英國文字遊戲與趣味數學專家雷伊．默瑟（Leigh Cercer）曾創造了一首數學式的利莫里克五行打油詩，詩是這樣：

(12+144+20+3√4)/7+(5×11)=9^2+0

英文詩行如下：

A dozen, a gross, and a score 十二加一四四加二十 Plus three times the square root of four 加三成四的平方根 Divided by seven 除以七 Plus five times eleven 加五乘十一 Is nine squared and not a bit more. 等於九的平方加零。

這首數學式利莫里克嚴格遵循押韻格式，一、二、五行的最後一個字分別是score, four, more，而三、四兩行則是seven, eleven。

Photo Credit：董恒秀攝影 位於愛爾蘭的利莫里克城

我唸大學時第一次碰到這種形式的詩，當時完全無法想像有天會旅行到與limerick同名的愛爾蘭城市。至於發端於18世紀初的這種五行打油詩為何會取名limerick？其由來仍具爭議。不過一般是認為與愛爾蘭的利莫里克城有關，特別是與一種室內遊戲玩的胡謅詩有關，這種詩的反覆疊句包括有「你會來利莫里克嗎？」

2015年我真的來到這個城市。雖是8月的仲夏時節，天空卻烏雲密佈，後來更下起不小的雨，所以有些許涼意。在維京人未入侵前就已存在的利莫里克，是愛爾蘭的第一個國家文化城，同時也將成為2020年的歐洲文化首都，所以文化氣息濃厚。

這個城市首先植入旅者印象的是臨香濃河（River Shannon）的約翰王城堡（King John’s Castle）。城堡由約翰王於1200年建造，是歐洲諾曼式城堡保存最好的其中一座。城堡在2011至2013進行全面整修，因此我在2015年前往時就多體驗了一些新設施，像是全新的旅客中心、互動式展覽、電腦動畫，與一間可以眺望香濃河、視野極佳的咖啡館。那一日的香濃河頗有中古時期的陰鬱，走在歲深的城堡裡，微雨飄著清寂，有一種鬱而不傷之美。

這個位在愛爾蘭土地最肥沃的黃金谷地（Golden Vale）的城市是由英國人移居者居住的英國鎮（Englishtown）、愛爾蘭本地人居住的愛爾蘭鎮（Irishtown）與喬治亞新鎮（Georgian Quarter, Newtown Pery）組成，在16與17世紀被視為是愛爾蘭最美的城市。

Photo Credit：董恒秀攝影 位於愛爾蘭的利莫里克城

當時整個城由粗削大理石的城牆環繞，多數的建築是黑色大理石所構築的塔樓與堡壘。喬治亞新鎮是在18世紀形成，因為貿易與財富增加形成的商人階層居住在這個區域，而稱為喬治亞新鎮是因此區的房屋主要是喬治亞式建築。

除了著名的約翰王城堡外，擁有八百多年歷史的聖馬利教堂（St Mary’s Cathedral）也是利莫里克重要的文化資產。不過我更喜歡位於利莫里克郡列為文化遺產的阿岱爾村（Adare）。那一排在路邊小巧美麗像精靈居住的茅草屋真讓人喜愛！我在茅草屋的精品小商店閒逛，買到了一頂手工的愛爾蘭風帽子，既獨特又好看，而且不算貴，很開心！我也在茅屋餐廳點一杯愛爾蘭啤酒來喝。

關於利莫里克我在心裡放了好一段時間，這個城市我拍下的照片僅存用相機拍的幾張約翰王城堡，其他用手機拍的都遺失了，因為手機掉了。而讓我再度深深回想利莫里克是因為電影《判決》（The Children Act）的觸動。影片中男孩與即將步入老年的女法官費歐娜，兩人互動產生的內在張力扣人心弦。

男孩那種年輕的決絕，生命頃刻如詩的燃燒，燒到女法官內在的詩音，而就在讓人無法言語的片刻，琴鍵輕輕敲響，費歐娜邊彈著鋼琴邊唱歌，歌聲像是從靈魂唱出，我們聽到愛爾蘭詩人葉慈改寫的民謠〈Down By the Salley Garden〉（在薩莉花園那邊）：

Down by the salley gardens 在薩莉花園那邊 my love and I did meet; 我的愛與我相遇； She passed the salley gardens 她經過薩莉花園 with little snow-white feet. 踩著雪白的小腳。 She bid me take love easy, 她要我自在地愛， as the leaves grow on the tree; 如綠葉生長於樹； But I, being young and foolish, 但我年輕而愚蠢， with her would not agree. 與她意見不相合。 In a field by the river 我的愛與我 my love and I did stand, 站在河邊田野上， And on my leaning shoulder 她雪白的手倚在 she laid her snow-white hand. 我傾斜的肩上。 She bid me take life easy, 要我自在生活， as the grass grows on the weirs; 如堰上的草； But I was young and foolish, 但我當時年輕而愚蠢， and now am full of tears. 而今熱淚盈眶。

影片裡呈現的純真的美，讓人鬱痛，撫慰著心，也割著心，是那樣古老如天空，鮮嫩如綠草，晨風吹過，一滴露珠墜落。

大詩人葉慈是愛爾蘭重要的文化表徵，而利莫里克大學的圖書館典藏有詩人作品的出版首版與珍本，是葉慈研究的重鎮，第一屆國際葉慈學會會議也是在利莫里克大學召開。利莫里克大學的建築充滿現代幾何的簡潔風格，在古城裡風姿獨特卻不突兀。

利莫里克五行打油詩的內涵與利莫里克城的氣質不相干，也毫不具有愛爾蘭綠色的憂鬱，但這種詩的形式與這個古城因為某種神秘的原因已不可分。我年少就喜歡愛爾蘭的民謠，那樣的鬱鬱之美，浸到肌膚裡，叩敲心跳。聽歌者彈唱歌詠，如風，如星亮，於我，是思念的雲漫長遼闊的流浪，是微疼的自由蔚藍不止的飛翔，是火燒的清寂。

利莫里克，葉慈，古城：利莫里克似街上的打油詩，葉慈是詩的文化酣深象徵，千年古城悠悠，旅跡像鳥，飛翔在回憶的醉遠裡。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航