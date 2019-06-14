《四時之詩》：坐看牽牛織女星的〈七夕〉為什麼是夢想幻滅之詩？

文：蒙曼

七夕｜杜牧〈七夕〉

立秋之後是處暑，處暑一過，北方就沒有真正的熱天了。金風送爽，瓜果飄香，正是一年中最舒服，也最豐饒的時節。這個時候，一個美麗的節日如期而至。什麼節日呢？ 七夕節。七夕節又叫「乞巧節」，是古代中國的「女兒節」，在唐宋時期也是一個隆重的節日。我來分享一首杜牧的〈七夕〉。

〈七夕〉 杜牧



銀燭秋光冷畫屏，

輕羅小扇撲流螢。

天階夜色涼如水，

坐看牽牛織女星。

畫屏：畫有圖案的屏風。

輕羅：柔軟的絲織品。

流螢：飛動的螢火蟲。

天階：露天的石階。

這首詩的題目〈七夕〉，就是農曆的七月初七，在傳統中國是一個非常有趣的民間節日，叫七夕節。這個節日來源於七月初七牛郎織女鵲橋相會的民間傳說，最近幾年，有商家宣傳這是中國的情人節，是不是呢？ 我不同意。

為什麼？ 因為如果是情人節，就必須是有情人共同參與的節日吧？ 比方說之前提到的正月十五元宵節，就有點情人節的意味，因為這一天晚上不宵禁，人人都出來賞燈，青年男女也可以借這個機會見面，所謂「月上柳梢頭，人約黃昏後」。

但七夕不一樣，七夕是專屬於女性，特別是女孩子的節日。公開的活動是女孩子們對著月亮穿針引線，向織女乞巧，所以七夕節又叫「乞巧節」。唐朝有個小神童叫林傑，寫過一首〈乞巧〉詩：「七夕今宵望碧霄，牽牛織女渡河橋。家家乞巧望秋月，穿盡紅絲幾萬條。」這才是七夕節的正解。這個活動根本沒有男孩子參加，也不允許男孩子參加，所以說它是中國女兒節還差不多。

既然如此，為什麼人們又覺得它和愛情相關呢？ 因為牛郎織女是人們心中的一對佳偶。中國古代男耕女織，牛郎織女就是這種生活方式的形象代言人，他們本本分分，苦心經營著自己的小家庭，卻免不了受外界打壓，經歷種種磨難。這不正是普通老百姓經常體會的生活困境嗎？ 更重要的是，儘管他們遭遇不幸，被迫分離，一年只能相見一次，卻還是彼此守望，彼此忠誠，所謂「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」(宋．秦觀〈鵲橋仙〉)。這樣堅貞的愛情，當然讓古人，特別是在婚姻關係中處於弱勢的女孩子們羨慕。

所以七夕節公開的活動是乞巧，但私底下，女孩子們也偷偷地祈求愛情。什麼樣的愛情呢？ 「七月七日長生殿，夜半無人私語時。在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。」(白居易〈長恨歌〉)這樣的祈禱，誰都希望實現，但是生活又往往不能盡如人意。本章講的這首〈七夕〉，其實是一首七夕夢想幻滅的詩。怎麼寫的呢？

先看第一句：「銀燭秋光冷畫屏。」所謂銀燭，就是白色的蠟燭，而畫屏，則是畫著圖案的屏風。秋夜之中，銀燭高燒，搖曳的燭光，讓屏風上的圖畫顯得幽冷。這句詩寫得真好。好在哪裡呢？ 本來銀燭和畫屏都是美的、華麗的，象徵著富貴人家精緻而奢侈的生活。但是，詩人加了一個名詞「秋光」和一個形容詞作動詞用的「冷」，一下子，感覺就變了。為什麼？因為秋天本來就是涼的，銀燭象徵著黑夜到來，而秋夜還要更涼一些。秋屬陰，夜又屬陰，銀燭的銀色還屬陰，全是陰性的、冷色調的，這樣的冷色調和畫屏華麗的暖色調撞色，產生一種奇妙的違和感，這就是所謂繁華背後的冷落淒涼吧。這句詩一出，整首詩的基調就奠定了。

在既華美又幽冷的氛圍中，主人翁登場了。怎樣登場呢？ 「輕羅小扇撲流螢。」場景從室內轉到了室外。一個美人，從畫屏後走了出來，拿著輕羅小扇撲打著飛來飛去的螢火蟲。想想，這場景多美呀，中國古代有用美人服飾來代指美人的傳統，比如〈孔雀東南飛〉裡的劉蘭芝，「足下躡絲履，頭上玳瑁光。腰若流紈素，耳著明月璫」。華美的服飾本來就是美人的外在象徵。這首詩的美人既然拿著輕羅小扇，本身應該也像輕羅小扇一樣輕盈俏麗吧？而撲流螢又是那麼可愛的動作，那麼富有女性氣息，像是夜間版的寶釵撲蝶。可是，仔細想想，這句詩真的只有美嗎？ 還有深深的寂寞吧？ 為什麼？ 因為輕羅小扇和流螢都太有象徵意義了。

扇子本來是夏天納涼用的，此刻已經是七夕，秋風涼了，怎麼還會出現扇子呢？ 秋扇見捐，是中國古代文學中最常見的意象。漢成帝的班婕妤失寵後，曾經自比秋扇，寫了一首〈怨歌行〉：「新裂齊紈素，皎潔如霜雪。裁為合歡扇，團團似明月。出入君懷袖，動搖微風發。常恐秋節至，涼飆奪炎熱。棄捐篋笥中，恩情中道絕。」從此之後，秋扇見捐就成了美人失寵的代名詞。

流螢又是怎麼回事呢？ 流螢意味著荒涼，意味著人跡罕至。古人一直以為螢火蟲是腐草所化，這當然不科學。今人都知道，螢火蟲之所以大多出現在荒郊野外雜草叢生的地方，是因為牠害怕光。古人雖然不懂光害，但至少看到了一個事實，人少的地方，螢火蟲才多。詩中的螢火蟲居然飛到了美人面前，意味著什麼？ 意味著美人這裡一定是「門前冷落車馬稀」(白居易〈琵琶行〉)呀。比如劉禹錫〈烏衣巷〉的第一句：「朱雀橋邊野草花。」一句話透露出朱雀橋的冷落，因為如果橋上車馬簇簇，肯定不會長閒花野草。同樣的，「輕羅小扇撲流螢」也透露出美人深深的失意，她的畫堂已經好久無人來訪，就像秋天的輕羅小扇一樣，早已被人拋棄。她揮動著輕羅小扇撲打流螢，本來是靜極思動，要打發寂寞時光的，可是，她越是動，越凸顯出這地方的寂靜；同樣的，這場景越是美，越凸顯出主人翁內心的淒涼。

撲著撲著，美人累了，坐了下來。於是，就引出了後兩句：「天階夜色涼如水，坐看牽牛織女星。」天階，是指皇宮裡的臺階。到這裡，真相大白了。原來，主人翁是一位宮娥，怪不得她身處的環境那麼華麗，而她本人又是那麼寂寞！ 她坐在宮殿的臺階上，夜越來越深，天越來越涼，她不想回屋，因為屋裡是「銀燭秋光冷畫屏」，她原本就是受不了那分清冷才出來的；可是，外面同樣冷，如果說秋夜像水一樣涼，那麼，皇帝的恩情就像冰一樣冷吧。

在這樣淒清的環境裡，在這樣淒涼的心境下，宮娥抬起頭來，久久地望著天上的牽牛織女星。深宮寂寞，本來對時間並不敏感，可是，這是七夕呀，牽牛織女相會的日子，想來，這宮娥還小的時候，應該也乞過巧，也暗暗期待過愛情吧。如今再過七夕，怎能不讓她心生感慨！ 牽牛織女遠隔天河，還能一年相會一次，而她和皇帝呢？ 卻是咫尺天涯。這樣看來，倒是牛郎織女更值得羨慕呢！ 詩中有沒有哀怨？ 有吧。有沒有期盼？ 也有吧。可是，詩人卻什麼都沒說，一腔心事，盡在「坐看牽牛織女星」七字之中。這就叫含蓄蘊藉，意在言外，像一顆青橄欖，越嚼越有味道。

這首詩不由得讓我們想起了李白的〈玉階怨〉：「玉階生白露，夜久侵羅襪。卻下水晶簾，玲瓏望秋月。」兩首都是宮怨詩，時間都是秋夜，場景都是臺階，動作都是望天。不同的是，李白的詩玲瓏剔透，如水晶心肝玻璃人；而杜牧的詩則是以麗寫哀，是著色美女。無論哪一首，都當得起「清麗雋永，嫵媚風流」這八個字。如果一定要比，到底哪個更好呢？

我覺得，還是李白更好。為什麼？ 因為李白結束在「玲瓏望秋月」上，秋月非特定意象，象徵意義更豐富，涵蓋的情感也更廣泛。你可以理解為宮娥望幸，也可以引申為人對於理想、對於愛情、對於一切美好事物和美好情感的追求，真是千人千解，耐人尋味；而杜牧結束在「坐看牽牛織女星」上，牽牛織女是特定意象，象徵意義更明確，涵蓋的情感相對狹窄，只能理解為對愛情的追求，因此沒有那麼高、那麼飄。但是，話又說回來，畢竟這首詩的題目是〈七夕〉，愛情的堅貞，婚姻的忠誠，不也是人類社會從古到今的永恆話題嗎？

在古代，宮廷裡過七夕最熱鬧，又是張燈結綵，又是指天誓日。但宮廷裡的感情卻最稀薄，即使得寵如楊貴妃，最後也不免「宛轉蛾眉馬前死」的命運，這真是莫大的諷刺。相比之下，每天為柴米油鹽操心的貧賤夫妻可能沒有「七月七日長生殿」的浪漫，卻更容易心意相通，至死不渝。這也是人們常說的「平平淡淡才是真」吧。

相關書摘 ▶《四時之詩》：勸你珍惜時光，也教你及時行樂的〈金縷衣〉

書籍介紹

本文摘錄自《四時之詩：蒙曼品最美唐詩》，高寶出版

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作者：蒙曼

著名隋唐史學者、中國詩詞大會評委蒙曼教授首部講解唐詩之美的作品，帶你於四時流轉中，品讀唐詩的千古流韵。

以24節氣結合從古至今具代表性的節日，帶領你在四季時令中，深度體會32首精選唐詩，感受唐代的歲月、唐人的生命，品味唐詩的語言之美、文學之美。

滄海桑田，物換星移，

不變的唯有四季更迭輪迴，

記憶著千年以前的大唐風情。

但願我們――你、我和他，

與他們――李白、杜甫、王維，

能相遇在這如許美妙的四時之詩――

春。

一窺韓翃筆下「春城無處不飛花」的春日長安；

感受杜審言詩中「淑氣催黃鳥，晴光轉綠蘋」的徐徐和風；

聆聽李白「五月不可觸，猿聲天上哀」的異地之音。

夏。

讚嘆王維筆下「漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木囀黃鸝」的田園風光；

品味孟浩然詩中「荷風送香氣，竹露滴清響」的絲絲荷香；

沉浸於李白「五月西施採，人看隘若耶」的青春律動。

秋。

與王維一起聆聽「竹喧歸浣女，蓮動下漁舟」的秋日空山；

與杜甫一起傷懷「露從今夜白，月是故鄉明」的月夜露水；

觸動於「玉露凋傷楓樹林，巫山巫峽氣蕭森」的他鄉之景。

冬。

震懾於李白「燕山雪花大如席，片片吹落軒轅台」的冬日北國；

和祖詠一起從長安城眺望「終南陰嶺秀，積雪浮雲端」；

與白居易圍坐共享「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐」。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航