《四時之詩》：勸你珍惜時光，也教你及時行樂的〈金縷衣〉

文：蒙曼

春分｜杜秋娘〈金縷衣〉

經常有人問我，最喜歡哪首唐詩，我總答不上來。因為喜歡的太多，沒辦法區別哪個是「最」，哪個是「其次」。但無論如何，〈金縷衣〉是我印象最深的詩歌之一，我會在賞花聽鳥的時候想起它，也會在挑燈夜戰的時候想起它，還會在激烈的比賽現場想起它，甚至，在截然相反的情況下，在春眠乍醒，無所事事的時候，也想起它。之所以印象這麼深，一部分大概是因為它是《唐詩三百首》裡的最後一首。小的時候，急著要把書讀完，終於翻到〈金縷衣〉的時候，會大大鬆一口氣，充滿勝利的喜悅。當然，更重要的原因不在這裡。更重要的是，這首〈金縷衣〉真熱切，真婉轉，不像一首詩，更像一首歌。

〈金縷衣〉杜秋娘



勸君莫惜金縷衣， 勸君惜取少年時。

花開堪折直須折， 莫待無花空折枝。

金縷衣：綴有金線的衣服，比喻榮華富貴。

堪：可以，能夠。

直須：不必猶豫。

直：直接，爽快。

莫待：不要等到。

事實上，它確實是一首歌。此前，我每介紹一首詩，都會說出它的作者，但這次我直接說〈金縷衣〉，沒講作者。為什麼？ 因為這首詩的作者是誰，無人知道，我們只知道，它是中唐時期一首著名的流行歌曲，有一個歌女杜秋娘唱得最好，而且，因為這首歌曲，實現了一段傳奇人生。所以在《唐詩三百首》裡，它的作者乾脆就寫杜秋娘。

怎麼回事呢？ 杜秋娘出生於潤州，也就是今天的鎮江，是個小戶人家的女孩。十五歲的時候，因為美貌，成了浙西觀察使李錡的侍妾。和一般有色無才的侍妾不同，杜秋娘會唱〈金縷衣〉，和李錡相互呼應，唱得蕩氣迴腸，最得李錡寵愛。後來，李錡仗著自己人多錢多，不甘心當一個封疆大吏，非要反抗朝廷當皇帝。結果唐憲宗出兵平叛，李錡兵敗被殺，杜秋娘則作為戰利品，沒入宮廷。這當然是一件悲慘的事。不過，世界上的事情本來就是禍福相倚，誰也沒料到，唐憲宗也喜歡聽〈金縷衣〉，杜秋娘歌喉一展，很快又成為一代英主唐憲宗的心上人，有點像會跳舞的楊貴妃與唐玄宗的關係。這樣的好日子過了十多年，唐憲宗被宦官殺害，兒子唐穆宗接班。無兒無女的杜秋娘本來命運堪憂，不料上天又一次眷顧了她。

唐穆宗不知道是被她的歌喉打動，還是被她的風度打動，並沒有為難她，反倒讓她擔任兒子漳王李湊的保母。這個「保母」可不是今天說的帶小孩的保母，而是類似《紅樓夢》中的教養嬤嬤，是個相當有身分的人生導師。於是，這首〈金縷衣〉又陪伴著漳王成長。在杜秋娘的保護教育下，漳王成了大名鼎鼎的一代賢王。中國古代一向善待保母，想來，杜秋娘也會覺得，自己晚年有靠了吧。

然而，仍然是世事難料。先是穆宗去世，漳王的哥哥唐敬宗接班當皇帝，很快又被宦官殺掉。再後來，漳王的另一個哥哥唐文宗又接班當了皇帝，他不想再被宦官殺掉，於是主動出手打擊宦官。漳王既然賢明，自然支持哥哥。問題是，唐朝中後期，宦官專權已經積重難返。他們瘋狂反撲，唐文宗差點被廢，漳王則被削除王爵，軟禁起來，很快死去了。所謂「覆巢之下無完卵」，保母杜秋娘也被掃地出門，趕回了老家潤州。在宮裡經歷的四朝三十年，恍若南柯一夢。

大詩人杜牧感慨於杜秋娘的傳奇人生，到潤州看望她，為她寫了一首長長的〈杜秋娘詩〉，其中最旖旎的一句就是：「秋持玉斝醉，與唱〈金縷衣〉。」什麼意思呢？ 杜牧看到晚年貧病交加的杜秋娘，驀然想起了她的少年時代。那時，她手持滿滿的一杯酒，唱起這首〈金縷衣〉，是何等明媚，何等得意啊！ 杜牧這首〈杜秋娘詩〉，感時傷世，歷來評價堪比白居易〈琵琶行〉，從此，杜秋娘和〈金縷衣〉就緊緊聯繫在一起了。一九九三年，台灣拍了一部有關杜秋娘的電視劇，名字就叫《金縷衣》，片頭曲也是這首〈金縷衣〉。再後來，〈金縷衣〉又成了《后宮．甄嬛傳》的插曲。那麼，這〈金縷衣〉到底好在哪裡，能夠在一千多年間，被人反覆吟唱呢？

先看前兩句：「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時。」這真是一首歌的樣子。兩句話全用「勸君」開頭，「惜」字也兩次出現，句式更是一模一樣。詩哪能這麼重複呢？ 可是，正因它句式重複，句子的意思又截然相反，才給人特別深刻的印象。金縷衣，那是金線編織的衣服，貴不貴重呢？ 當然貴重。可是，作者卻說「勸君莫惜金縷衣」，可見還有比這更貴重的東西。這東西是什麼？ 是「少年時」。為什麼「少年時」如此寶貴？因為「花有重開日，人無再少年」(元．關漢卿《竇娥冤》)。你甚至可以豪邁地說「千金散盡還復來」，但青春呢？ 青春一去，卻永不回頭，縱有家財萬貫，也無法買得太陽不下山。

可能有人會說，這個道理誰不懂呢？ 這道理確實是老生常談，可是，不同的人，用不同的方式說出來，效果還是不一樣的。比如，一個老師跟你講這個道理，會說什麼？ 會說「盛年不重來，一日難再晨。及時當勉勵，歲月不待人」(魏晉．陶淵明〈雜詩〉)，或者會說，「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」，這當然都對，但是，卻不免有太多的教訓意味，讓人覺得冷而硬。

可這首〈金縷衣〉不一樣，它的感覺不像是一個老先生在諄諄教誨，而是一個年少的女子，用灼灼的眼睛看著你，跟你一再殷勤致意：「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時。」你會覺得，她不是在教訓你，而是在盼望你，盼望著你振奮，盼望著你作為，焉知當年的浙西觀察使李錡和唐憲宗不是在這樣灼灼目光的注視下，在這樣娓娓歌聲的催促下，才想做一番大事業呢？ 雖然他們的事業有順有逆，有成有敗，但是，他們都不甘心年華虛度，時光浪擲，這就是「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時」啊。

寫詩有三種方法：「賦」、「比」、「興」。所謂賦，就是鋪陳，排比，直抒胸臆。「勸君莫惜金縷衣，勸君惜取少年時」用兩個排比直接告訴你，莫負好時光，珍惜少年時，這就是賦。那接下來呢？ 「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」這是在比。把人生的美好比成花，要你趕緊去追求，去體味。杜牧說，「自是尋春去較遲，不須惆悵怨芳時。狂風落盡深紅色，綠葉成陰子滿枝」，花開的時候，你若不及時折，很快就「綠葉成陰子滿枝」了。不僅你的青春有時限，別人的青春也有時限，甚至，世界上的一切機會、一切美好，都不會原地不動，永遠只等著你。時不我待，就是「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」。

這兩句話還是高度重複，「花」出現了兩次，「折」甚至出現了三次。但是，內容卻又截然相反。前一句說「花開」，後一句說「無花」。前一句說「須」怎樣，後一句說「莫」怎樣。問題是，它真的在表現相反的意思嗎？ 才沒有。它不過是從正反兩面表達同一種心情。前一句「花開堪折直須折」在講什麼？ 這是從正面講「行樂須及春」。後一句「莫待無花空折枝」講什麼？ 這又是從反面講「行樂須及春」(李白〈月下獨酌〉)。「行樂須及春」，無非就是前兩句「惜取少年時」的另一種說法，但是你注意到了嗎？ 這兩句詩的口吻一下子急切起來了。「花開堪折直須折」，「直須」這兩個字多麼迫切呀，「莫待無花空折枝」，「空折」這兩個字，又是多麼遺憾呀。前兩句是娓娓道來地勸你，後兩句是大膽熱情地鼓勵你。鼓勵你什麼呢？ 鼓勵你振作，更鼓勵你歡樂。誰能不喜歡這樣的鼓勵呢？

通篇看下來，這首詩美不美？ 真美。充分發揮了回環往復之美。前兩句是莫什麼什麼，須什麼什麼。後兩句是須什麼什麼，莫什麼什麼。前兩句是反覆教你「惜」，後兩句是反覆催你「折」，這樣回環往復，一唱三嘆，真讓人覺得蕩氣迴腸。這首詩巧不巧妙？ 真巧妙。

一般絕句不都是先寫景語，後寫情語嗎？ 比如「寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺」(王昌齡〈芙蓉樓送辛漸〉)，先寫景，後抒情，是詩歌的常態。但是這首詩不一樣，它先抒情，再寫景，讓整首詩結束在一片花海，一片春光中，給人的感受那麼直接，這樣的美好，怎麼能辜負呢！ 這首詩單純不單純？ 也真單純，不就是莫負好時光嗎？ 這是人所共有的感情，但是，也正因為人所共有，才能模糊一切差別，打動所有人的心。

你說它教你及時行樂嗎？ 是的。你說它教你珍惜時光嗎？ 也是。你說它教你追求愛情嗎？ 是的。你說它教你追求事業嗎？ 也是。它的感情既單純又豐富，它的表達既婉轉又強烈，它既質樸、直白又搖曳多姿，它像詩又像歌。這不就是春天應該帶給人們的感受嗎？ 花開到了極盛，春天也就過半了。所以，人們才會有這樣強烈的莫負好時光的感受吧。我把這首〈金縷衣〉作為春分的禮物獻給各位讀者，勸君惜取少年時。

相關書摘 ▶《四時之詩》：坐看牽牛織女星的〈七夕〉為什麼是夢想幻滅之詩？

書籍介紹

本文摘錄自《四時之詩：蒙曼品最美唐詩》，高寶出版

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作者：蒙曼

著名隋唐史學者、中國詩詞大會評委蒙曼教授首部講解唐詩之美的作品，帶你於四時流轉中，品讀唐詩的千古流韵。

以24節氣結合從古至今具代表性的節日，帶領你在四季時令中，深度體會32首精選唐詩，感受唐代的歲月、唐人的生命，品味唐詩的語言之美、文學之美。

滄海桑田，物換星移，

不變的唯有四季更迭輪迴，

記憶著千年以前的大唐風情。

但願我們――你、我和他，

與他們――李白、杜甫、王維，

能相遇在這如許美妙的四時之詩――

春。

一窺韓翃筆下「春城無處不飛花」的春日長安；

感受杜審言詩中「淑氣催黃鳥，晴光轉綠蘋」的徐徐和風；

聆聽李白「五月不可觸，猿聲天上哀」的異地之音。

夏。

讚嘆王維筆下「漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木囀黃鸝」的田園風光；

品味孟浩然詩中「荷風送香氣，竹露滴清響」的絲絲荷香；

沉浸於李白「五月西施採，人看隘若耶」的青春律動。

秋。

與王維一起聆聽「竹喧歸浣女，蓮動下漁舟」的秋日空山；

與杜甫一起傷懷「露從今夜白，月是故鄉明」的月夜露水；

觸動於「玉露凋傷楓樹林，巫山巫峽氣蕭森」的他鄉之景。

冬。

震懾於李白「燕山雪花大如席，片片吹落軒轅台」的冬日北國；

和祖詠一起從長安城眺望「終南陰嶺秀，積雪浮雲端」；

與白居易圍坐共享「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐」。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航