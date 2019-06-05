點名效法台灣，日本三大在野黨聯合提出第一份「同婚法案」

台灣在今年5月正式將同性婚姻入法，連帶影響鄰近的亞洲國家。日本三大在野黨日前共同提出一項修正法案，希望同性戀可以通過此法合法結婚，是日本首次提交同性婚姻相關法案，日本議員也以台灣為例，指出同性不能結婚，是一種不平等，而且很可笑。

根據日本現行法律，婚姻只允許異性夫妻，同性的兩人是不能結婚的。這次提交的《婚姻平等法案》主張修改《民法》的一部分，法案的重點如下：

同性婚姻立法 允許同性伴侶特別領養或收養小孩 將與婚姻和家庭有關的詞語修改為性中立的詞句，例如將「丈夫」、「妻子」改為「婚姻當事人」；「父母」改為「雙親」等

立憲民主黨表示，日本《憲法》（第24條）只規定「婚姻以兩性自願結合為基礎而成立」，這和戰前規定婚姻一定要各家戶長（雙方當事人的父母）同意才可以結婚有關，《憲法》並沒有否定同性婚姻。

這是日本第一次提交同性婚姻的法案。

日本《赫芬頓郵報》引述一名日本立憲民主黨意見，解釋了提交該法案的原因。

「這是一種不平等，同性不能結婚，這很可笑。」「如果你看看這個世界，允許同性婚姻的地區在2001年在荷蘭開始，並在2019年5月在台灣通過後，延伸至26國。許多國家都承認婚姻平權。」

該名議員指出，日本有13對同性伴侶在今年2月14日（西洋情人節當天），以國家拒絕同性婚姻違反《憲法》保障的婚姻自由，向日本政府提告，並說「人人生而平等。男人與女人，女人與女人，男人與男人都應該擁有（結婚的）選擇，因此我提案向他們確保這項自由。」

日本特色的同性收養、婚姻關係

雖然同性婚姻尚未入法，日本也有一些城市，對於同性婚姻有特別的措施。

東京都澀谷區從2015年開始向同性伴侶發出特殊證書，雖然不是法律認可的婚姻，不會享有同姓、也沒辦法互相繼承財產，但可處理民事事宜，目前已有9個地方區域跟進。

而千葉縣也在今年4月開始，首次出現涵蓋同性與異性的「伴侶制度」，只要雙方為沒有配偶的成年人，其中一方住在千葉市或預定搬到千葉市，只要彼此宣誓將共同分擔生活的費用，即可發放伴侶證書，當其中一方住院需緊急動手術時，另外一半能為其簽署同意書。但這樣的伴侶關係，仍不具實質法律上的約束力。

《聯合新聞網》報導，在日本，人們可以通過登記戶籍系統，將不同戶籍的人註冊成為家屬，因此戶籍登記的執行與婚姻有類似作用，可以賦予被收養人處理民事問題，如繼承、醫院探訪或舉辦葬禮的權力。因此日本的同性戀情侶，在沒有同性婚姻或民事伴侶關係法律的情況下，經常利用收養程序將兩人註冊為屬於同一個家庭，甚至在沒有配偶情況下，被收養人得以成為唯一遺囑執行人。

不過根據現行的日本《民法》，一旦曾經達成合法的親子關係，即使取消「收養關係」也不能結婚，為此，這次推出的法案也因此設有「在實施起2年內取消領養，即可辦理能結婚的特別措施」。

日本女議員公開出櫃，呼籲「讓我們找到歸屬感」

另一名民主黨議員尾辻加奈子公開自己為同性戀者。她認為，因為社會不承認同性戀，所以許多人認為自己和他人不同時，可能會感到絕望，她說：「如果能合法，我們就能在這社會中找到歸屬感，所以這法案是非常有意義的。」

報導也指出，日本民間也出現「同婚會破壞傳統家庭價值」的聲音，尾辻議員對此也做出回應。

「同婚法案不會破壞家庭，反而會擴大家庭的範圍。」她解釋，社會上有各式各樣的家庭，但沒有被保障，現在已經成了一個問題，她稱法案沒有破壞家庭的形式，反而讓家庭的定義更加寬廣，也指出新聞民調中贊成同婚的是增加的。

「同性婚姻並不會影響已經結婚的人，也並不是要讓異性戀者強制變成同性戀。」尾辻強調，該法案不會影響男女之間的婚姻，也不會有破壞家庭形式的問題。

日本同婚法案通過的機會有多高？

不過《彭博》報導指出，這項法案不太可能在國會通過，因為主政的保守派自民黨並不打算在LGBT權益上有所推進。不過來自商界與民間的壓力也不小：商界人士擔心現行的政策會讓他們無法吸引來自外國的人才，而倡議人士則指出，如果日本在同婚上毫無進展，可能會使日本在2020年東京奧運上蒙羞。報導也特別援引台灣5月通過同婚法案為例，指盡管面臨強大的反對，台灣政府仍通過同婚立法。

長期推動同婚合法化、伴侶盟執行長許秀雯則在臉書表示，日本婚姻平權的《民法》修正案，將性別二分的用語中立化的立法技術和伴侶盟當年提出的法案（2013/10在立法院通過一讀版本）作法是一樣的。如此，所有人不分性別、性傾向、性別認同都能ㄧ體適用。

她指出，現在台灣用專法區隔同婚，如此一來，當一個雙性戀者和異性結婚，將適用《民法》，也就能成立姻親、可以共同收養子女或繼親收養（能收養配偶的養子女或親生子女），不過如果同性結婚的話，將不會成立姻親，不能享有其他領養的權利，一個跨性別者也會因性別登記的變更，導致結婚應適用的法律及權益有所不同。

許秀雯表示，期待日本大步向前，也希望台灣實現同婚後，未來能進ㄧ步實現完整的、非隔離的婚姻平權。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範



















