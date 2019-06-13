《聖經天使學》：神當然不需要他們，但為什麼仍要創造天使大軍呢？

文：大衛・耶利米（David Jeremiah）

天使是怎樣存在？

那麼，天使到底是什麼呢？他們是由什麼組成的？他們來自哪裡？他們住在哪裡？他們和我們有多像？又有多不同？萬一天使顯現，讓我們可以更加認識一位天使，我們該有什麼期待或心理準備？

由於人們累積了許多錯誤的天使資訊，讓我們回到聖經，從聖經開始的地方開始。

首先，天使是受造的生命——就像你我和毛毛蟲一樣，如同前文所述。他們不是宇宙大爆炸的產物，也不是誕生自某種層級分明的生物演化過程。是神創造了天使。

天使就像你我和毛毛蟲一樣，是在基督裡被造、是藉著基督被造，也是為了基督被造。在〈歌羅西書〉一章十六節裡，我們讀到「萬有都是藉著祂」造的，也一同連結於神子。基督是萬有受造的因，是萬有受造的憑藉，也是萬有存在的目的。對於所有受造物而言，他們是從哪兒來的、是如何被造的，又為什麼被造，基督是這一切問題的答案。基督是他們的王和主，如同祂也是我們的王和主。

但我們有什麼理由相信保羅在這節經文中，想的是超脫地球的受造物？他心中所想的真是天使，而不是毛毛蟲嗎？

答案顯然是肯定的。在同一節經文中，保羅籠統地簡述了他所說的「萬有」涵蓋了哪些受造物：

……因為天上地上的萬有：看得見的和看不見的，無論是坐王位的，或是作主的，或是執政的，或是掌權的，都是本著祂造的；萬有都是藉著祂，又是為著祂而造的。

在這個緊密連結的被造順序中，保羅很謹慎地把「天上的」和「看不見的」受造物也包含了進來。天使完全符合這兩種特性，我們稍後就會看到。保羅把天使納入的目的，很可能是為了駁斥歌羅西教會盛行的敬拜天使現象，這點他會在後面提及（2:18）。他深知唯有聚焦於基督，才能導正這種偏差行為。

天使顯然不會有這種偏離正道的問題，他們不會敬拜彼此。他們很清楚這種分際。他們知道自己受造完全是出於主的旨意和喜悅。根據〈啟示錄〉第四章，天使在敬拜神時做了如下宣告：

又把他們的冠冕放在寶座前，說：主、我們的神，祢是配得榮耀、尊貴、權能的，因為祢創造了萬有，萬有都是因著祢的旨意而存在，而被造的。

當這些天使說出「萬有都是因著祢的旨意而存在」這句話時，無異於進一步承認了這個真理：出於神的旨意和喜悅，他們才能存續到今天。這個真理也適用於我們：我們誕生的理由和我們為什麼直到如今依然存活的理由，和天使一樣，都是因為出於神的旨意和喜悅。

最重要的是，這個基本事實要求一個簡單的回應：讚美神。〈詩篇〉一四八篇一開始就要求，在天堂和穹蒼的萬物——詩人具體指出了有太陽、月亮、星辰和天使——都要來讚美神：「願這一切都讚美耶和華的名，因為祂一發令，它們就都造成。」這項要求對我們就和對天使與星辰一樣適用。天使和星辰都歡喜快樂地持續滿足這個讚美的要求，那你呢？

天使是為我們而造

神當然不需要他們，但為什麼仍要創造這些天使大軍呢？就像加爾文說的：「只要神高興，祂只要一個點頭就可以差遣他們，執行祂的工作。」

因此，加爾文得出這個結論：神在創造天使時，一定是考量到我們的利益。神使用天使成為「我們在軟弱時的幫助」，來「加添我們的盼望或堅固我們的信心」。

加爾文相信，神提供的保護足夠我們使用。所以他說，我們「仍到處尋求幫助」是「不對的」。他還說，如果神基於祂無盡的恩惠和寬容，選擇差派天使來服事我們的軟弱，「如果我們忽略了這個恩典，反而是我們的錯了」。

他的結論反映了〈希伯來書〉一章十四節的教導，我們會不斷回到這個經節：「天使不都是服役的靈，奉差遣為那些要承受救恩的人效勞嗎？」由此可知，天使在這裡，是為了服事我們。

在〈創世記〉第一章的創世描述裡，天使沒有被提到，因為這一章的敘述焦點是可見的受造物。天使沒有出現在這裡可能也表明了，天使不受人的治理。神在創世那一週裡的最高潮階段，給了人類一項特權和責任：「使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，以及全地，和地上所有爬行的生物！」（創世記1:26）但這份清單裡沒有天使。我們可以放牛、把金絲雀關在鳥籠裡、在菜園裡種哈密瓜和花椰菜，但我們不能使喚天使替我們洗衣服或暖車。

天使何時被造？

神在何時創造了天使？

神告訴約伯，在地球被造的時候，天使已經在歡慶的行列裡。神在〈約伯記〉（約伯傳）三十八章四節問約伯：「我立大地根基的時候，你在哪裡呢？」約伯那時候當然不在場，所以神顧念約伯，又加添了更多細節來描述開天闢地時的景象：「那時晨星一起歌唱，神的眾子也都歡呼。」（38:7）當大地形成的時候，約伯不在場，但眾天使在，共享歡欣慶祝的美好時刻。

顯然，天使是在創世的第三天前被造的。那天，神把天下的水匯聚成海洋，使陸地顯露出來。（創世記1:9-10）

〈詩篇〉一○四篇似乎也呼應了天使出現的時間。這首讚美詩稱頌神的偉大，頌揚祂如何創造世界和供養所有受造物。在頭幾節經文裡，它以充滿詩意的意象，概略描述了神的創造。這首讚美詩的展開，是按照〈創世記〉第一章神的創造順序來鋪陳的，首先是光，接著是穹蒼和海洋，然後是陸地、動物和人類。

按照這個順序，自然而然就會進入到第四節經文所說的「祢用風作祢的使者，用火燄作祢的僕役」——這兩句經常被認為是在描述天使，而〈希伯來書〉一章七節也引用了這個寫法。緊接著，在提及天使的第四節經文之後，到了第五節，這首讚美詩才第一次提到地球：「祢把大地堅立在根基上。」

我的朋友、也是我們教會的教友， 同時也是創造論的科學家亨利． 莫里斯博士（Henry Morris）說，他相信天使是在創世的第二天受造的。他引用〈詩篇〉一○四篇與其意涵，指出天使出現的時間點，是緊接在「時空宇宙被創造出來，以及神榮耀光輝的寶座建立在其中」之後。因此，天使很有可能比我們所看到世上的任何東西都老。

從那時候起，神有再造出更多天使嗎？我從聖經中找不出任何證據來支持這一點。還有，他們的數目顯然也沒有減少（除了遭到驅逐的墮落天使，我們會在後面詳述）。他們的數目也從未增加，因為天使不會生育——根據耶穌的說法，天使不會結婚（馬太福音22:30；馬可福音12:25；路加福音20:34-36）。直到今天，天使的數目一如既往。

天使的數量

那麼，到底有多少天使？

聖經沒有提到具體數字，但有許多證據顯示，他們數量龐大。

在那個極度痛苦的夜晚，當一個天使前來服侍在客西馬尼園禱告的神子時，耶穌必須出面阻止門徒抵抗前來逮捕祂的士兵。耶穌警告祂的門徒說：「你以為我不能求我的父，祂就馬上給我派十二營以上的天使下來嗎？」（馬太福音26:53）這個數字足夠給耶穌的每個門徒一個軍團的隨身保鑣。一個典型的羅馬軍團人數從三千人到六千人不等，後備部隊的數字也相當。所以，耶穌腦海中浮現的萬軍，總數高達十四萬四千個天軍。

在〈希伯來書〉十二章二十二節所描述的威嚴永恆景象裡，我們被告知我們「來到了千萬天使的盛會面前」。在各種英文版聖經譯本裡，這個盛會被形容為「數不清的天使的歡欣聚會」、「難以計數的天使聚集歡慶」或是「數百萬計的天使聚集歡宴」。我們再次看到希臘文「無數」（myriad）一字的各種譯法，我們在前面章節看過這個字，它具有一萬或數量龐大的意思。

在〈詩篇〉六十八篇十七節，當大衛說「神的車馬千千萬萬」時，他所想的可能是天使戰士。

但以理被擄到巴比倫期間，在他看見的異象中，有一次他看到神（他稱神為「萬古常存者」）坐在發出火焰的寶座上，四周有天使圍繞：「事奉祂的有千千，侍立在祂面前的有萬萬。」（但以理書7:10）

相同的文字呼應著〈啟示錄〉五章十一節約翰所看見的神之寶座的異象：

我又觀看，聽見了千千萬萬天使的聲音，他們都在寶座……的四周。

就字面來分析，「萬萬」天使的數量是一億個天使。這個數量足以讓加州天使隊在安納海姆棒球場開打的每場主場比賽中，連續二十年都把場中的每個座位坐滿，而且每場的觀眾完全不重複。

在聖經中會使用這種數字措辭，很可能只是為了描述難以言傳的天使萬軍數量，他們的數量窮盡我們的眼力也無法看盡和數算。但這並不表示神不知道天使的實際數量。

聖經說，祂連我們的頭髮都數算過了（馬太福音10:30）。祂也數算星星的數目，並一一叫出它們的名字（詩篇147:4），而且知道「連一個也不缺少」（以賽亞書40:26）。如果神連星星和我們的頭髮都算過了，祂當然也清點了天使的數量。

有一定比例的天使變成墮落天使，跟隨撒但。有些聖經學者據此推測，天上每處因為墮落天使離開而空出的地方，都將被得到救恩的人類永久補滿，所以，天堂的總人口會回到天使起初被造時的原始數字。

相關書摘 ►《聖經天使學》：我們可以從撒但的墮落學到哪些教訓？

書籍介紹

本文摘錄自《聖經天使學：他們是誰，以及他們如何幫助人》，啟示出版

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作者：大衛・耶利米（David Jeremiah）

譯者：劉卉立

天使住在哪裡？總共有多少天使？

天使會彼此交談嗎？他們說過謊嗎？

天使會結婚、生子嗎？會與人通婚嗎？

是不是每個人都有自己的守護天使？

怎麼確定是天使真的向我們顯現？

長期以來，人們對天使的故事總是深感興趣，然而，關於天使的看法眾說紛紜，我們可以從哪裡得到正確而可靠的資訊呢？

聖經中有超過300處關於天使的直接記錄，從〈創世記〉到〈啟示錄〉都表明天使確實存在，是認識天使的最佳來源與標準。大衛‧耶利米博士數十年來在聖經教導上的成就備受推崇，他以聖經為本，加上個人的查考與目擊者的經驗，旁徵博引了葛培理牧師與其他著名聖經學者的洞見，詳實說明了天使的身分、能力、任務，以及在信仰與工作上帶給人們的啟發與幫助。

耶利米博士也告訴我們看待天使的三個重要原則：（1）絕對不可以自己想像或是重塑天使的形象；（2）永遠不要讓天使取代神在我們生命中的地位；（3）可以喜愛天使，但不能敬拜天使。

本書不是艱難難懂的神學研究，耶利米博士以平易近人的風格帶領我們探尋天使的各種真理，令人大開眼界，是深入瞭解天使的經典之作。

關於天使，你可能不知道……

沒有證據顯示天使一定有翅膀

天使總是成年男性的形象，而非女性或小孩

天使有自己的屬靈語言，對人類的救贖充滿好奇

天使有時會在我們的夢中傳達神的指引

每位天使都有自己的職責，沒有一個是空閒的

人無法變成天使，過世親人也不會化為天使守護我們

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰