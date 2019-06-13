《聖經天使學》：我們可以從撒但的墮落學到哪些教訓？

文：大衛・耶利米（David Jeremiah）

從撒但的墮落學到教訓

我們可以從撒但的墮落學到哪些教訓？

首先，看清驕傲的力量。我認為在我們面對的各種試探中，驕傲在頻率、持久力或是巧妙度上，都強於其他試探。有人說：「撒但就像是一頭躲在傑出作品陰影下蟄伏的動物，等待我們偷偷戀慕自己。」

最近，你偷偷戀慕自己的時間有多少？你在自戀時，比你能想出的自己其他罪惡，確實要更像撒但。

撒但的伎倆就是大玩驕傲的把戲。牠歷代都在使用這招，玩到今天仍然不厭倦。我認為，從牠開始大玩驕傲的把戲以來，牠沒有其他新鮮點子；牠玩的就是換湯不換藥的老把戲，但人類卻一再沉淪其中。牠的方法奏效。我們樂於諂媚自己，就像喜歡被別人阿諛一樣。

但「神抵擋驕傲的人」（雅各書4:6、彼得前書5:5）。如果神可以毫不猶豫地徹底抵擋一個後來變得自高自傲的完美威嚴天使，祂當然也可以阻撓我們所有人。我們靈命的積弱不振，與驕傲到底有多直接相關呢？

撒但粗糙的騙人伎倆連神的百姓都中計。牠是把稗子撒在麥子中間的仇敵（馬太福音13:24-30）。撒但在〈以賽亞書〉十四章十三、十四節中的「我要」，今天依然在眾教會的會眾中囂張橫行。它就像是一個病毒——一小撮的驕傲和不滿足，最後會變得威猛十足，像癌細胞一樣快速增生。

撒但會竭盡所能搶奪神的教會，而事實一再證明，驕傲是最萬無一失、也最快速的掠奪方法。

再來，對撒但的目的和伎倆保持警醒。撒但在墮落後，返回伊甸園策動人類墮落。如同牠計誘亞當和夏娃，帶給他們難以言喻的巨大悲劇一樣，牠到今天依舊對天使和人類執行牠的欺騙計畫。牠要敗壞我們，使我們對神國毫無用處。

此刻，牠正不擇手段達成牠的計畫，讓地獄住滿非基督徒，包括你還沒有信主的鄰居、朋友和家人。牠想要帶著所有我們拱手讓給牠的「好人」一起進入烈火。牠很高興看到還有人依舊拒絕接受基督為救主，牠把這些人緊握在牠手中，因為我們沒有為他們禱告，也沒有向他們做見證。

撒但的產業隨處可見。每個罪人和每種罪行都是祂的戰利品。「犯罪的是出於魔鬼」（約翰一書3:8）。耶穌說牠不僅是「說謊者」，也是「說謊的人的父」（約翰福音8:44），總歸而言，每個謊言都是出自牠的口。

這是為什麼在同一節經文裡，耶穌告訴不信者，說：「你們是出於你們的父魔鬼。」罪就是撒但的形象，存在於尚未重生為神兒女之人的身上。我們所有人不是長成基督的樣式，就是撒但的樣式。

我們不能對撒但的策略和伎倆無動於衷。留意聖經是如何洞悉撒但的詭計和性格，可以敦促我們立即保持警醒。請切實留意這些經文是怎麼闡述撒但言行的：

你們的仇敵魔鬼，好像吼叫的獅子走來走去，尋找可以吞吃的人。（彼得前書5:8）

牠是「一個壯漢拿著武器，看守自己的家園，牠的家財就平安無事」。（路加福音11:21）

牠是「空中掌權的首領，就是現今在悖逆的人身上運行的靈」。（以弗所書2:2）

牠是「這世代的神」，「弄瞎了他們（不信者）的心眼」。（哥林多後書4:4）

「牠從起初就是殺人的兇手，不守真理，因為牠心裡沒有真理。牠說謊是出於本性，因為牠本來就是說謊者，也是說謊的人的父。」（約翰福音8:44）

牠已經掌握這個世界。「我們知道……整個世界是伏在那惡者手下」。（約翰一書5:19）

而且，最令人惱怒的是，這個潛行、吼叫、飢餓、強壯、貪婪、活躍、使人瞎眼、謀殺人和掌控世界的騙子，其實就是「把自己化裝成光明的天使」（哥林多後書11:14）的撒但。

「所有這些描述的目的，」加爾文寫道：

「都是為了使我們更加謹慎和警醒，做好爭戰的準備……所以，讓我們發揮這些論述的效用，把它們轉變為對我們的警醒。」

甚至連牠的名字都預示了會帶來麻煩或災難。撒但的意思是「控告者」。魔鬼的意思是「誹謗者」。牠被稱為「那龍，那古蛇」（啟示錄20:2）和「試探者」（馬太福音4:3、帖撒羅尼迦前書3:5）。牠的正式名稱是「別西卜」（貝耳則步），意思是「蒼蠅王」（馬太福音10:25），以及「彼列」（貝里雅耳），意思是「毫無價值」或「毀壞」（哥林多後書6:15）。

撒但無法與神相提並論，但牠是神的死敵。牠在伊甸園誘惑夏娃的伎倆就是「懷疑神」，並沿用至今。你真的在乎神的名譽和榮耀嗎？你對神國效忠嗎？如果你的答案是肯定的，你一定會把神的仇敵視為寇讎。

如果「基督徒」這個稱呼對你具有意義，那麼你別無選擇，只能起身對抗基督的仇敵，因為「神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為」（約翰一書3:8）。耶穌稱牠為「這世界的王」（約翰福音12:31），但也說了，「牠在我身上毫無作用」（14:30），以及「這世界的統治者已經受了審判」（16:11）。基督透過自己的死和復活，撒但必然潰敗收場。這場對抗撒但的屬靈爭戰已經高奏凱歌，但戰事尚未告終。你願意接受這個殊榮成為主的精兵，來打屬靈的勝仗嗎？

這又延伸出第三個教訓：牢記神是至高無上和居首位的神。撒但的驕傲並沒有讓牠逃脫神的懲罰，無論是過去還是現在都是如此。牠現在得以在地上任意做其毀滅工作，只因捆鎖牠的鎖鏈長度尚未收緊，神已經親自將牠捆鎖約束。撒但只能在神的允許範圍之內行動。牠無法違抗神的旨意和逾越神的允准，來遂行己意。

這確實是個難解之謎。加爾文對於撒但的目的和選擇有如此評論：

牠熱切地定意要與神作對，而且故意選擇違逆神的心意，徹底反其道而行。但神限制牠的行動與能力，牠做這些事情只因神允許，因此即使百般不願意，牠還是順服了牠的創造者，被迫……效勞神。

我們在聖經裡可以看見，這類事情曾經出現於史詩書卷〈約伯記〉中，撒但之所以能夠接二連三地打擊約伯，是因為神說：「他所有的一切都交在你手中。」（1:12、2:6）此外，這樣的事也出現在其他書卷。例如：有一個邪靈折磨掃羅王，卻稱之為「有惡鬼從耶和華那裡來」（撒母耳記上16:14、19:9），因為神允許。

連保羅也遇到了這樣的事情。一個「撒但的差役」來攻擊他（哥林多後書12:7），但保羅很清楚神的想法。他沒有就此與撒但爭論， 而是「 求主， 使這根刺離開我」（12:8），因為他知道這根刺是出於神。保羅也發現神允許這種身體上的折磨發生在他身上，目的是「免得我高抬自己」（12:7）。

即使是信徒，只要不倚靠神，撒但就會成為挾制他們生命的力量，這是無庸置疑的。但即便「他們曾經被魔鬼擄去，隨從牠的意思而行」，神依然帶給他們盼望和方法，使其「脫離魔鬼的陷阱」（提摩太後書2:25）。神總有「一條出路」（哥林多前書10:13）給人，尤其是那些把屬靈爭戰的全貌和最後勝利——「賜平安的神快要把撒但踐踏在你們腳下」（羅馬書16:20）——牢記在心的人。

現在看來，我們身為基督身體的肢體，當撒但「傷祂的腳跟」，我們也會「感覺到刺痛」；但當基督傷牠的頭（創世記3:15），我們也參與了祂的反擊。

撒但的徒眾

撒但不是形單影隻在發動屬靈攻擊。

耶穌提到永恆之火是「為魔鬼和牠的使者所預備的」（馬太福音25:41）。撒但與「牠的使者」在〈啟示錄〉十二章九節一起被提到。在〈馬太福音〉十二章二十四節，牠被稱為「鬼王別西卜」。

我們面對的仇敵不只一個，我們很可能同時被數個敵人所攻擊。聖經上說，耶穌從抹大拉的馬利亞身上趕出「七個鬼」（馬可福音16:9、路加福音8:2）。一個不幸的男人曾被一群鬼附身（馬可福音5:9-15、路加福音8:30-33）。

這些靈是理性存有，牠們不是疾病或小毛病，也不是想像力作祟下的產物。牠們具備了位格的種種特質。牠們甚至相信神，如同雅各告訴我們的：「你信神只有一位，你信的不錯；就連鬼魔也信，卻是戰兢。」（2:19）魔鬼會思考、會信、會聽，也會說。

牠們是誰，又來自哪裡？撒但自己無法創造牠們，因為只有神是創造者。最佳解釋是，牠們是在某個時機加入撒但叛變行動的墮落天使。

彼得告訴我們：

神沒有姑息犯罪的天使，反而把牠們丟入地獄，囚禁在幽暗的坑裡，等候審判。（彼得後書2:4）

猶大則提到，「那不守本位擅離自己居所的天使」（猶大書1:6）。

有處經文暗示了很可能有三分之一的天使跟著撒但一起墮落。在〈啟示錄〉裡，約翰看到「有一條大紅龍」，牠的尾巴「拖著天上三分之一的星辰，把它們摔在地上」（12:3-4），同一章後面的經文確認這條龍就是撒但。至於這些星辰，如同我們已知的，它們在〈啟示錄〉和其他聖經書卷裡經常代表天使。約翰在此所看到的異象，很可能是發生在人類歷史開始前的事件重播。

屬靈戰爭

魔鬼是撒但的奴僕，致力於執行牠的陰謀詭計，以阻撓神的計畫。在聖經裡，經常稱牠們為「邪靈」或「污鬼」。牠們受撒但的管轄，牠們參與牠的卑鄙勾當。

有這樣的敵人，我們需要朋友。神已經把這份援助之力給了我們，也用祂的話把他們顯明給我們看。

定睛於這個事實：魔鬼所做的任何事情絕不會超出神的良善目的和意圖。永遠不要忘記這點：「因為我深信：無論……是天使、是掌權的……是有能力的……或是任何別的被造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕，這愛是在我們的主耶穌基督裡的。」（羅馬書8:38-39）

加爾文再次為我們勾勒了一幅美好畫面。他向我們顯明，神可以「隨心所欲調轉污鬼的行動」，目的都是為了「操練信徒」。魔鬼總是「與他們爭戰、用欺騙的技倆困惑他們、用誘惑慫恿他們、極力壓迫他們、使他們心神不寧、使他們驚慌不安，以及偶爾會傷害他們，但永遠無法征服或壓制他們。」

如同撒但和魔鬼有共同的起源、邪情和工作，所以他們也將面臨相同的命運。保羅向我們保證，耶穌「必要作王，直到神把所有的仇敵都放在祂的腳下」（哥林多前書15:25）。這個仇敵包括了撒但和每個魔鬼。

在福音書裡，每次耶穌和魔鬼交手，耶穌都是勝利者。祂的門徒也分享了祂的權柄。當基督的門徒從一次服事之旅中「歡歡喜喜」地回來，他們向耶穌報告，說：「主啊，因祢的名，連鬼也服了我們。」（路加福音10:17）耶穌則回答說：「我看見撒但，像閃電一樣從天墜落。」

猶大則說，神已經把墮落的天使「用永遠的鎖鍊把牠們拘留在黑暗裡，直到那大日子的審判」（猶大書1:6）。

同時，我們要與牠們爭戰，直到那大日子來到。我們「爭戰、對抗的……是執政的、掌權的、管轄這黑暗世界的和天上的邪靈」（以弗所書6:12）。

在這場爭戰中，有個人向我們展現如何堅持到底，以及如何贏得勝利，這個人的一生經歷了屬靈爭戰也接觸了天使，他對這方面的了解，遠勝於古今中外任何一個人。

相關書摘 ►《聖經天使學》：神當然不需要他們，但為什麼仍要創造天使大軍呢？

書籍介紹

本文摘錄自《聖經天使學：他們是誰，以及他們如何幫助人》，啟示出版

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作者：大衛・耶利米（David Jeremiah）

譯者：劉卉立

天使住在哪裡？總共有多少天使？

天使會彼此交談嗎？他們說過謊嗎？

天使會結婚、生子嗎？會與人通婚嗎？

是不是每個人都有自己的守護天使？

怎麼確定是天使真的向我們顯現？

長期以來，人們對天使的故事總是深感興趣，然而，關於天使的看法眾說紛紜，我們可以從哪裡得到正確而可靠的資訊呢？

聖經中有超過300處關於天使的直接記錄，從〈創世記〉到〈啟示錄〉都表明天使確實存在，是認識天使的最佳來源與標準。大衛‧耶利米博士數十年來在聖經教導上的成就備受推崇，他以聖經為本，加上個人的查考與目擊者的經驗，旁徵博引了葛培理牧師與其他著名聖經學者的洞見，詳實說明了天使的身分、能力、任務，以及在信仰與工作上帶給人們的啟發與幫助。

耶利米博士也告訴我們看待天使的三個重要原則：（1）絕對不可以自己想像或是重塑天使的形象；（2）永遠不要讓天使取代神在我們生命中的地位；（3）可以喜愛天使，但不能敬拜天使。

本書不是艱難難懂的神學研究，耶利米博士以平易近人的風格帶領我們探尋天使的各種真理，令人大開眼界，是深入瞭解天使的經典之作。

關於天使，你可能不知道……

沒有證據顯示天使一定有翅膀

天使總是成年男性的形象，而非女性或小孩

天使有自己的屬靈語言，對人類的救贖充滿好奇

天使有時會在我們的夢中傳達神的指引

每位天使都有自己的職責，沒有一個是空閒的

人無法變成天使，過世親人也不會化為天使守護我們

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰