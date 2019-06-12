《法式教養口頭禪》：「這不關你的事！」禁止干涉私領域的法式教育

文：荒井好子

這不關你的事！

Ca ne te regarde pas.

法國的教育從3歲開始（按：此從幼兒園算起，2017年上任的總統馬克宏宣布，2019年9月開始，義務教育年齡從6歲提早到3歲）。

幼兒園第一天，父母都會陪孩子一起去幼兒園。不過，因為幼兒園沒有入學典禮（也沒有畢業典禮），所以一到幼兒園，孩子就會被班導師直接帶進教室，開始幼兒園的生活。因此，當天會看到各種不同的情景：有些孩子放開父母的手，開開心心的走進幼兒園的大門；有些孩子則緊抓著父母的手不放，因不願意進入教室而不斷哭泣。不管是哪種情況，對3歲小孩來說，都算是緊張不斷的一天。

從幼兒園回家之後，有些孩子會興奮談論首次的團體生活，有些會因為疲累而沉默不語。若問哪種情況居多，似乎大部分的孩子都很樂於跟父母分享當天所發生的事情，談論著「○○同學這樣、那樣」，或是和朋友快樂遊戲的事情、老師教導的內容之類的。

當然，孩子也會提及朋友出錯、或者丟臉被嘲笑的事情。幼兒園的第一天肯定會有許多意外或問題發生，最多的情況就是小朋友緊張得「尿褲子」。孩子會因為自己沒有尿褲子而吹噓，更會不斷談論朋友尿褲子的事情。

這個時候，父母應該說：「這不關你的事！」出聲打斷孩子的談話。因為必須讓孩子知道，不可以把他人的失敗或是對方所討厭的事情，當成八卦來討論。

法國的孩子從小便被教導，不可以踏入惹人不悅的領域，或是擅自干涉。父母會讓孩子知道自己和他人之間的界線到哪裡為止，就算長大成人，也絕不會以他人的惡言或八卦謠言為樂。

在法國，18歲就算成年。孩子成年後，父母也會對著自己嘟囔：「Ça ne te regarde pas.（這不關你的事。）」告誡自己不要跨越親子之間的界線。尤其在孩子的愛情或友情關係上，父母對那個對象沒有好感時，就會不自覺的想開口批評，這時他們會在心裡默念這句話，藉此來壓抑自己。

關於這句話，有個令人驚訝的小插曲。兒子小的時候，回家跟我說：「○○（我們夫妻認識的朋友）給了我零用錢。」之後碰到那位朋友時，我以母親的身分向對方答謝，沒想到對方居然冷冷的回答：「這不關妳的事！」

這時我才突然驚覺，在日本，父母親代替孩子道謝十分普遍；但在法國卻不是如此。過去我也曾給兒子的朋友零用錢，而他的父母之後確實沒跟我道謝過。

法國人就算面對小孩，還是以平等的方式和對方相處。該道謝的不是父母，而是收下零用錢的本人才對。

這句話所表現的正是法國社會的「潛規則」，意思就是即使為自家人，也絕對不侵犯他人的私人領域。

你沒有權利，因為……

Tu n'as pas le droit.

開始上幼兒園的孩子，最希望使用的字句就是──「J'ai le droit.（我有權利。）」守護自己立場或權利的堅持主張，就從這裡開始。

我家孩子也是如此，從小便用「我有權利」來代替「我可以嗎？」例如，明明只要說：「我可以邀請朋友來家裡嗎？」卻要說：「我有權利邀請朋友。」

當然，就算主張權利，也未必能夠得償所願。所以，大人會明確的跟孩子說：「你沒有權利」，並且說明理由。

會這樣做，為的就是教導孩子，有時候未必所有人都會有相同的權利。更何況權利不光只有自己才有，對方也有他的權利，不能以自己的權利為優先，進而不合理的侵犯對方的權利。

因此，孩子要在每天的團體生活中，學習主張個人權利，並尊重對方權利的重要性。

相關書摘 ►《法式教養口頭禪》：把「比較不是理由」應用在育兒上的法國父母

書籍介紹

《法式教養口頭禪：從吃手手到念大學，法國父母怎麼對話而不責罵，孩子堅強有教養》，大是文化出版

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作者：荒井好子

譯者：羅淑慧

在臺灣，父母最常對孩子說的話經常是：「不可以」、「我再說最後一次」、「囡仔人有耳無喙」

但在法國，媽媽的口頭禪卻是：「好好照顧你的洋蔥」、「這不關你的事」、「紅酒一旦開瓶，就要喝到最後一滴」、「人生，不能只吃美味的部分」、「真的有必要嗎？」、「不要在月桂樹的樹葉上睡覺」、「我的兒子不是警察」……這些口頭禪是什麼意思，法國媽媽為什麼要這樣教孩子？

本書作者荒井好子24歲隻身前往法國留學，並擔任過5個法國家庭的保母。結婚後，和法國丈夫養育2名子女，因此對亞洲傳統教養模式與西方法式教養的差異，有非常深刻的體會。

她說，東方教養過度重視成就，孩子缺乏對人事物的關懷，而法式教養的最大好處是，父母不用碎念，孩子就能堅強有教養。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航