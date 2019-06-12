《法式教養口頭禪》：把「比較不是理由」應用在育兒上的法國父母

文：荒井好子

我們沒辦法同意

Nous ne sommes pas d'accord.

開始幼兒園、小學的團體生活之後，孩子會希望和朋友穿一樣的衣服、吃一樣的食物、擁有一樣的東西；在本能上會希望成為夥伴中的一員，不要被同伴們孤立。這是成長的必經過程。

不過，法國幾乎沒有父母會因為孩子想要，或遭同伴孤立很可憐這種理由，就同意孩子的請求，反倒會用一句：「我們沒辦法同意」，來劃下句點。

在法國，孩子只有生日或聖誕節這類特別的日子，才可以得到想要的物品。也只有在這個時候，孩子能要求購買和朋友相同品牌的運動服、鞋子、玩具，或遊戲軟體等物品。

儘管對孩子來說，這是個絕佳的機會，但在法國，除非父母自己也覺得好，否則是絕對不會買的。因此，有時也會發生孩子哭鬧、喊叫的情況，這時爸爸或媽媽會仔細向孩子說明不買該件物品的理由，直到孩子接納為止。

「品牌嗜好無法培養出挑選物品的眼光。」



「流行的玩具中，有太多不盡完美的物品。」



「我們反對把孩子當成打廣告或宣傳的道具。」

說服孩子的方法很多，所以不管是女兒還是兒子，最後仍會宣告投降。在說出不買的理由之際，最希望讓孩子知道的，是父母的決定不可能改變這件事。

那麼，法國的孩子是不是全都過著斯多葛主義（Stoicism，認為要依靠理性來追求幸福，不追求會因外在因素變動而消失的東西，如健康、財富、名位等）般的生活呢？答案是「不」。父母未必凡事都持反對意見，大部分是根據討論的結果，採取妥協對策，最後選擇的禮物還是可以帶來滿足。

最重要的是，父母不需要事事滿足孩子的需求，相反的，應該更詳細的說明反對理由。

還有另一個有趣的案例。女兒讀小學的時候，美國發售的芭比娃娃在法國相當流行。果不其然，女兒非常想要，每次碰到生日或聖誕節，都會吵著說：「我想要芭比」，持續要求了好幾年。可是我們夫妻總會先說明理由，接著說：「不行。」

期間，女兒也開始向祖父母吵鬧，說：「我想要芭比！」祖父母便回應道：「既然她那麼想要，就送她當禮物吧！」和以往不同的是，丈夫馬上就應允了。收到禮物的時候，女兒開心的不得了。

「為什麼丈夫會馬上同意呢？」大家應該很好奇吧？

縱使法國的父母希望孩子知道自己的喜好和想法，卻不會介入他人和孩子之間的關係，這是常理。既然祖父母買的禮物跟自己無關，他們自然不會反對──由此可知，父母絕對不退讓的理由，並不在於禮物的內容。

比較不是理由

Comparaison n'est pas raison.

人都會想跟其他人比較，孩子更是如此，總是常有「那個人明明可以，為什麼我不行？」之類的抱怨。這個時候，父母要讓孩子知道「比較不是理由」，並說明和他人比較的徒勞。

據說這句話從13世紀開始，便在法國使用至今。意思是：如果比較之後，不能了解真相，甚至無法證明什麼，那麼比較就是愚蠢的。

法國父母會把這句話應用在育兒上。「聽說你的朋友這次考了好成績。希望你也能好好加油，跟他一樣」，像這種愚蠢的話，他們會時刻提醒自己別說出口。

我當然也會如此。但我曾覺得成年的兒子不會因為比較而影響心理，就試著跟他說：「聽說你朋友在考試拿到高分？你也要加油喔！」結果，兒子平心靜氣的回答：「他是他，我是我。Comparaison n'est pas raison.（比較不是理由。）」

相關書摘 ►《法式教養口頭禪》：「這不關你的事！」禁止干涉私領域的法式教育

書籍介紹

《法式教養口頭禪：從吃手手到念大學，法國父母怎麼對話而不責罵，孩子堅強有教養》，大是文化出版

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作者：荒井好子

譯者：羅淑慧

在臺灣，父母最常對孩子說的話經常是：「不可以」、「我再說最後一次」、「囡仔人有耳無喙」

但在法國，媽媽的口頭禪卻是：「好好照顧你的洋蔥」、「這不關你的事」、「紅酒一旦開瓶，就要喝到最後一滴」、「人生，不能只吃美味的部分」、「真的有必要嗎？」、「不要在月桂樹的樹葉上睡覺」、「我的兒子不是警察」……這些口頭禪是什麼意思，法國媽媽為什麼要這樣教孩子？

本書作者荒井好子24歲隻身前往法國留學，並擔任過5個法國家庭的保母。結婚後，和法國丈夫養育2名子女，因此對亞洲傳統教養模式與西方法式教養的差異，有非常深刻的體會。

她說，東方教養過度重視成就，孩子缺乏對人事物的關懷，而法式教養的最大好處是，父母不用碎念，孩子就能堅強有教養。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航