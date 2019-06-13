心理學家爸爸：父母不該輕易將孩子貼上「ADHD」的標籤

文：黃揚名

身為父母，我想大家都會很想知道，孩子是不是發育有問題。注意力缺失，或學理一點的說法：注意力不足過動症（Attention deficit hyperactivity isorder, ADHD），就是很多爸爸媽媽關心的問題。

注意力缺失和注意力不足過動症是不同的

有些爸爸媽媽會疑惑，到底注意力缺失（Attention Deficit Disorder）和注意力不足過動症有什麼不同？在進一步解說前，我要先釐清一個觀念：注意力缺失已經是過時的用法了。在美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）的《精神疾病診斷及統計手冊》第四版以前還有出現，是用來描述有注意力缺失，但是沒有過動的狀況。2013年出版的第五版中，就已經沒有這樣的診斷了，而是將注意力不足過動症分為3種：注意力不足、過動衝動以及綜合型（前兩者都有）。所以，不是沒有過動的狀況，注意力的運作就沒問題，因為注意力不足也是注意力運作有問題的一種展現。

注意力不足過動症的孩子越來越多嗎？

近年來隨著資訊發達，大家對於注意力不足過動症有進一步的認識，加上媒體推波助瀾，說現在太多智慧型產品會導致孩子有注意力缺失的徵狀，使得很多爸爸媽媽看到孩子有一點徵狀就緊張得半死，擔心自己孩子有注意力不足過動症。雖然美國疾病管制局的統計資料顯示（見圖3-1），美國孩子被診斷出有注意力不足過動症的比例，確實有逐漸升高的趨勢，但是診斷的標準也在改變，甚至有變寬鬆的現象，也就是說孩子比較容易被診斷為有注意力不足過動症。

Photo Credit：商周出版 圖3-1

另外還有一個因素，早年家長可能較少關注自己孩子的發展，所以沒留意到孩子的注意力有狀況；而現在的家長比較緊張，因此較多有過動徵狀的孩子被診斷出來。但若從一份彙整了1985到2010年的資料來看，全世界注意力不足過動症盛行率並沒有明顯增加的趨勢，而是維持在7％左右，也就是約每14至15個孩子當中，會有一個有這樣的狀況。

千萬不要隨意給孩子貼上標籤

任何疾病都是人為定義的，像是高血壓、糖尿病，都是透過血壓、血糖是否超過一定數值來界定。如果哪一天高血壓的標準變嚴格了，收縮壓超過70毫米汞柱就算是高血壓，那麼一個人可能從低血壓變成高血壓；相對的，如果高血壓的標準變寬鬆，收縮壓超過200毫米汞柱才算高血壓，一個人也有可能從高血壓患者變成低血壓患者。

跟人的心理運作有關係的疾病，更是深受人為定義的影響，但目前我們還沒有辦法客觀的去量測一個人的心理運作。就拿憂鬱症為例，現階段並沒有一個所謂的憂鬱症測量器，可以透過客觀的數值來量測一個人是否憂鬱了。注意力不足過動症也是如此，我們沒有一個客觀的方式，能夠幫助我們判斷一個人的注意力是否出了問題。

另外，人的行為反應有很多原因，如果我們不了解前因後果，也很容易做出錯誤的判斷。美國影集《怪醫豪斯》（House）中就常常出現這樣的特殊病例——一個病人行為上看起來是某個腦部區域出了問題，但是經過專科診斷治療，反而病症更嚴重，後來他們才發現之前判斷錯了。再舉個有點極端的例子，孩子在玩的時候，你一直叫他，他都不理會你，原因有可能不是孩子玩得太過於投入，聽到呼喚卻忽略你在叫他，而是因為他的聽力短暫受損了，根本就沒聽到你在叫他。

了解孩子注意力的發展過程，不會誤以為孩子注意力出問題

因此，要在孩子小的時候就判斷他的注意力是否出問題並不適合。更直白的說，現在我們還沒有太好的方式來做診斷，而且孩子注意力方面能力也不是一出生就發展完成，所以不適合在太小的孩子身上做診斷。注意力研究的大師麥可．波斯納教授等人在2014年發表了一份追蹤孩子7年的研究報告，他們從這些孩子出生，就開始做系統性的研究調查。

波斯納教授的研究團隊發現，新生兒的注意力是比較反射性的，容易受到外界刺激引導（例如聽到巨響就會轉過頭去），在這個階段，注意力移轉的發展就相對重要。在實驗室中，他們利用觀察孩子凝視刺激的時間快慢來評估他們注意力的轉移能力，刺激會出現在螢幕上的3個位置，而且會按照一個順序出現——注意力發展良好的孩子會先將視線移到刺激即將出現的位置上（見圖3-2）。

Photo Credit：商周出版 圖3-2

雖然這個能力看似和衝突排解能力沒有太大的關係，但波斯納的研究發現，孩子在1歲前注意力轉移的能力，會和他們7歲時的衝突排解能力有正相關，注意力轉移的能力越好，日後的自我控制能力也就越好。而且腦神經的證據也顯示，衝突排解的腦神經網路會隨著年齡變緊密，但注意移轉功能的腦神經網路則不會隨年齡而有明顯的變化（見圖3-3）。也就是說，注意力的發展是有先後順序的，反射性的功能發展較快，而需要主動控制的能力，則會跟隨大腦額葉的發展逐步進化。

Photo Credit：商周出版 圖3-3

心理學家爸爸的教養便利帖

儘管有些爸爸媽媽可能會感到焦慮，但我必須再次提醒大家，孩子是否有注意力的問題，不是自行在家中就能夠確認的。若你覺得孩子的注意力發展有些狀況，一定要找專業的評估機構來協助評估，千萬不要隨意給孩子貼上標籤，然後參考網路上的注意力訓練素材等等，因為沒有對症下藥，反而可能延誤了孩子的發展。

此外，有些孩子的注意力缺失和生理上的發育缺陷有關係，所以也不要過度苛責孩子，要了解孩子的狀態，安排最適合他的介入方案，才能真正幫助孩子提升注意力的表現！

書籍介紹

《心理學家爸爸親身實證的注意力教養法：揭秘兒童大腦發展規律，用腦科學遊戲讓孩子學習有效率》，商周出版

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作者：黃揚名

你有沒有想過，孩子或許不是不專心，只是專注的點，不是你要的。與其擔憂焦慮孩子注意力有問題，不如從日常生活教養方式去調整。

面對孩子層出不窮的狀況，爸爸媽媽心裡總有一堆問號：

為什麼孩子 上課不專心？

為什麼孩子 寫功課慢吞吞？

為什麼孩子 做事情拖拖拉拉？

為什麼孩子 收拾東西丟三落四？

為什麼孩子 晚上老是磨蹭不睡覺？

為什麼孩子 玩玩具只有三分鐘熱度？

從心理學角度來看，這些全都是「注意力」問題！關於「注意力」，孩子的大腦中到底藏著什麼奧秘？家長該怎麼做才能提升孩子的注意力？致力將心理學落實於生活，每天和家中二寶鬥智鬥勇的科學奶爸，將研究課題結合自家的教養觀察，透過案例故事和親子互動小遊戲，幫助家長懂得孩子心理，了解注意力運作機制，輕鬆掌握孩子注意力發育關鍵，從遊戲中戒掉壞習慣，玩出專注，玩出自信，玩出能收能放「最好的注意力」！

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航