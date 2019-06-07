【圖表】終結14年的收入下滑，誰是唱片業的救星？

蘋果公司在2019 WWDC上宣布，iTunes即將和大家告別，並改拆成三個的應用程式：Apple Music、Apple Podcasts和Apple TV，為用戶提供更精準的串流媒體服務。在串流音樂服務已經成為主流的現在，蘋果轉向主攻串流音樂市場的決定並不令人意外。

串流音樂時代的來臨，除了影響各家公司的服務與產品外，也提升了全球唱片業低迷的收入。在2001-2014年間，全球唱片業整體的總收入幾乎每年都在下降，總共減少了40%——等於近96億美元的收入。

根據國際唱片業協會（IFPI）公布的歷年全球唱片業收入細節顯示，在2014年以前實體收入（CD專輯、黑膠唱片等）快速減少，這段時間雖然數位下載的收入有增加，但是上升速度緩慢，對提升整體產業總收入的幫助並不大。

而串流收入在2014年以前一直小於實體與數位下載收入，直到2016年才首度超過數位下載收入，並且開始快速上升，同時唱片業總收入也跟著上升。IFPI指出是因為串流收入大幅上升，抵銷實體與數位下載收入的下降。

其實在2015年之前業界就意識到瓶頸，嘗試數位化轉型或發展付費訂閱服務，例如台灣人熟悉的數位音樂平台KKBOX和Spotify，早在2004年與2006年分別成立，所以串流音樂在市場上崛起的趨勢已經醞釀多年。

到了2015年六月，蘋果推出音樂串流媒體服務Apple Music，為數位音樂市場帶來更深入的變革。IFPI指出，Apple Music雖有一定程度的品牌和市場影響力，還不至於能撼動所有聽眾用戶原有的消費習慣。但Apple Music加入的意義在於創造更有競爭力的環境，提高大眾對串流媒體的認知，有助於推動產業發展。其他數位音樂平台在這個時期，確實也不斷推出更多樣化的串流音樂服務。

2016年則是串流音樂媒體服務平台開始大舉擴張用戶的一年，Apple Music在年初訂戶數量已超過1000萬人，全球串流音樂市場領頭羊Spotify在同年3月宣布，付費訂閱用戶已達到3000萬人。不到短短三年，根據Statista截至2018年十一月的統計，Apple Music已擁有5600萬名訂戶，而截至2019年三月的統計，Spotify則成為全世界第一個超過一億名付費訂戶的串流音樂媒體平台。

無論從數據或日常生活中，都可以感受到串流媒體為人們的閱聽習慣帶來的巨大改變。不過，串流媒體雖帶動產業正向成長，其中獲利該如何與創作者分配，是在數據中看不見的問題，也是另一個當前串流媒體平台須正視的課題。

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核稿編輯：林奕甫