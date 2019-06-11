想讓你的退休金能「永續發展」，先來了解何謂「綠化資本」？

文：350台灣

氣候變遷帶來的極端氣候與使用化石燃料造成的空氣污染，環境鉅變的衝擊，已讓你我無法輕易忽視。但你可能並不知道，每個月從薪水裡扣除的退休金、保險金可能也正在加劇氣候變遷。

作為保障退休生活的退休金、保險金、國民年金等政府基金，很可能正不知不覺的投資在加劇氣候變遷問題的產業中，面對這樣的情況，國際上已有許多倡議與行動，希望藉由「撤資」的行動導正這樣的發展。如全球最大的主權基金——「挪威主權財富基金」也呼應這樣的倡議，撤除在石油相關的股票投資。而在台灣，由350台灣所提倡的撤除化石燃料不當補貼、校園撤資行動等活動，除了提倡撤除不適當的投資，也希望將金融體系與資本市場進行「綠化」，確保投資行為能不加劇氣候變遷，以達永續發展。

什麼是「綠化資本」？

什麼是「資本」？資本可以被定義為許多的類型，但在此處的定義仍是以所謂的金融資本為主，泛指在金融體系中所有資金的運用，包含：股票、債券等。更具體的來說，本文所要討論的「資本」是政府所擁有與掌握的基金。而何謂「綠化」？綠化的工作則分為兩部分，首先藉由撤除金融市場投資於化石燃料與高碳產業的不當投資；其次將這部分的資本轉向投資於再生能源、低碳技術等綠色產業，健全資本市場與降低氣候風險，促進金融市場的穩定。

「綠化資本」並非單純理想而不切實際的工作，正好相反在氣候變遷影響越來越廣泛的情形之下，氣候變遷對金融體系而言，已是越來越重要的風險因子，這些風險包括：極端氣候帶來資產損失的「物理風險」，或是可歸咎責任於氣候變遷造成損失的「責任風險」；以及由於高碳產業的投資發展，與國家長期氣候政策不一致，可能陷入擱置資產（stranded assets）困境的「轉型風險」。

在考量全球減碳趨勢之下，金融市場可能面臨的衝擊，特別是不適當的資本投資，金融體系就變得需要進行調整。加上，再生能源等技術的投資，除了具有良好的風險管理，也擁有很好的獲利機會與發展。因此藉由「撤資」與「轉向」，建立一系列的「綠化資本」工作。

但當前各國的主權、退休基金，仍是以穩定獲利的化石燃料相關產業為投資標的，不但是許多金融業與大型投資基金的選擇，更是許多國家主權、退休基金重要投資標的。例如在金融業上，根據Banking on Climate Change 2019的研究指出，在巴黎協定簽訂之後，全球主要銀行仍向化石燃料產業提供1.9兆美金的資金，在近兩年也還有成長的趨勢。但同時，也因為後《巴黎協定》時代的來臨，越來越多的投資基金也開始注意到永續投資的重要性，開始避免投資高碳排產業，由是針對化石燃料產業，這當中的執行單位也包括許多的政府基金（社會保險、退休基金）。

退休金為何需要「綠化」？

在氣候變遷衝擊之下，作為保障退休生活的退休基金，可能正投資加劇氣候變遷問題的化石燃料產業中。而這些持續的投資，一旦面臨大規模的氣候衝擊，勢必造成財務損失，甚至引發金融危機，衝擊整個金融體系。因此，氣候變遷對於金融體系或是個人保障而言，已是越來越需要思考的重要風險因子。

過去化石燃料因為主導著人類生活的模式，化石燃料相關產業在投資表現上也是長期穩定獲利。但在後《巴黎協定》時代，越來愈多的投資基金也開始注意到永續投資的重要性，包括並逐漸將高風險的碳密集產業排除在投資標的之外，這當中也包括許多的政府基金（社會保險、退休基金）。

退休基金的責任是確保基金成員的長期利益，以保障其退休生活無虞，更應該按照「巴黎協定」下的低碳轉型路徑與氣候目標進行投資。儘管如此，但依據非營利組織「資產所有者揭露計畫」（Asset Owners Disclosure Project , AODP）調查全球前100大的公共退休基金（總資產超過1.1兆美元），超過60%以上的退休基金， 對氣候變遷的相應作為很少，甚至根本沒有。

同時，再生能源等低碳技術的投資也對推動低碳經濟十分重要，除了此類投資具有良好的風險管理，也擁有很好的獲利機會，退休基金需要加強這方面的投資，但AODP調查前100大的公共退休基金僅投資900億美元於低碳技術，佔總資產的1%不到。如果想要達到將全球增溫幅度控制在攝氏1.5℃的目標，全球就必須進行能源轉型，從大量倚賴化石燃料轉為使用再生能源。

因此所謂的「綠化資本」即是藉由撤除投資風險高的化石燃料投資項目，同時強化再生能源的投資，促進金融體系成為推動能源轉型的助力，改變當前結構，即是綠化資本的核心。

作者繪製提供 綠化資本步驟圖

國際上的綠化資本怎麼做？

而進行綠化資本的一切基礎，源自於足夠且正確的資訊，而足夠且正確的資訊取決於投資機構的風險揭露與評估。目前國際上針對氣候風險的揭露與評估方法，主要是以G20旗下國際金融穩定委員會（FSB）因應巴黎協定後，所設立的氣候相關財務披露工作小組（Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD）最受矚目。2017年TCFD發布了《氣候變遷相關財務揭露指引文件》，明確提供針對氣候變遷風險進行財務揭露與管理的架構。包含上述的AODP調查，即是採用TCFD的框架進行評等。

而目前，法國是唯一將TCFD評估入法的G20國家，在2015年能源轉型法第173條要求機構投資者進行氣候披露（包括金融風險和解決這些風險的措施）。2017年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席「一個地球峰會（One Planet Summit）」，呼籲在全球實施TCFD。此外，以法蘭西銀行為首的18個中央銀行及金融監管機構與5個國際金融組織，也組建「綠色金融網絡（NGFS）」，同樣也是以推進氣候風險揭露為目標。目前歐盟和日本已發布指引和行動計劃，但尚未強制執行TCFD建議。（詳見後圖）

雖然TCFD《指引》的架構已被許多公私部門積極的援引，但如圖2顯示，並非所有G20的國家都開始採用。顯示在氣候相關風險的揭露，未來仍有許多工作需要推展。

作者製作提供 G20國家執行TCFD建議程度

另一方面，除了TCFD的《指引》外，目前也已經有國家朝向撤除化石燃料投資邁進。

2015年管理全球最大的挪威主權財富基金（The Government Pension Fund Global）的挪威央行（Norges Bank）宣布，決定將煤礦公司從其投資組合中剔除。2017年更提出，未來將會撤除其在石油和天然氣公司的股份，2019年3月也正式宣佈未來將撤除投資在勘探石油和天然氣的公司，但仍將繼續持有英國石油（BP）和殼牌（Shell）等擁有再生能源部門公司的股份。2019年1月，愛爾蘭政府已正式宣佈其主權基金，將自其投資於全球38家化石燃料公司撤資，總額約為6800萬歐元。成為全球第一個具體落實撤資的主權基金。

不論是愛爾蘭或是挪威，其實可以發現撤除投資的基礎，都是建立在清楚的投資風險揭露。因此當台灣逐步邁向「綠化資本」的道路上，建立明確的風險揭露機制就顯得非常重要，後續我們將會在介紹台灣目前在綠化資本工作上的發展，歡迎持續關注！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航