《我跟地球掰掰了》：這些動物滅絕（或逃過一劫）的原因超有事

文：丸山貴史

太過強大而滅絕──大地懶

滅絕年代：第四紀（更新世末）

大小：體長6m

棲息地：南美

食物：樹葉

分類：哺乳類

Photo Credit: 遠流出版

假如要把一百萬年前的南美洲動物依順序排列，最大、最強的一定就是我喔。我的身體長六公尺，體重三公噸，有巨大的爪子。我是連斯劍虎都不會輸的一種樹懶！

……什麼嘛，不要笑啦。我們和現代的樹懶可是完全不一樣的動物呢。

我在陸地上到處走來走去，用這個大型鉤爪把樹枝拉扯過來，然後大口大口地吃葉子。

還有，我的毛下有堅硬的骨板，如果只是被咬一下，根本不痛不癢喔！

既然如此，為什麼會滅絕呢？因為我被獵殺了啊，就是人類。他們吃定了我動作緩慢，於是成群結隊攻擊我！樹懶的血脈真是讓人懊惱啊！

唉，竟然被渺小的人類滅亡了，我真是太不中用了！

大地懶的真心話：

「要是我會爬樹或跑得快，也許我就能存活了。」

大地懶是牠們同類中最後出現的最大物種，在南美洲是最強大的。直到300萬年前，由於南美洲都是獨立的大陸，貓和狗等強而有力肉食動物並沒有進入這裡。或許正因為如此，動作緩慢的大地懶的體型才會變得巨大。但是當帶著武器的人類群體一入侵，就把大地懶獵殺精光，導致牠們在一萬年前滅亡了。

缺乏想像力而滅絕──尼安德塔人

滅絕年代： 第四紀（更新世後期）

第四紀（更新世後期） 大小： 身高1.6m

身高1.6m 棲息地： 歐洲

歐洲 食物： 猛象和鹿

猛象和鹿 分類：哺乳類

Photo Credit: 遠流出版

嘿嘿，兄弟，你們奪走了人類的寶座。我絕對不會忘記五萬年前的事情。我與你們相遇，雖然關係so good，但是根本nothing。

結實的我和看起來麻吉的你到底是誰比較強，其實一目瞭然。當然囉，絕對是我會贏啊。可是結果和我想的完全相反。你們竟然以群體的方式來攻擊我，真是饒了我吧。

這真是令人非常意外。簡直出乎我的意料之外。你們相信「神」，而我們相信的是「肉」。地球上所有的肉都是我的東西。奪走它們的傢伙是野獸。協力合作的生活完全不在我的考慮之內。耶～～

我們不會成群結夥。我們缺乏的是信心。神、朋友、家人、大家，抱歉啦。我們不能忘記對他人的感謝。現在能相信就是love & peace。耶～～

尼安德塔人的真心話：

「相信人類全都是一家人的精神，就是你們勝利的原因！呦呼！」

尼安德塔人和我們（人類）在生物學上極為相近。除此之外，他們的肌肉比人類更精實，力氣很大，腦容量也大。儘管如此，有一種說法認為，他們滅亡的原因在於想像力不夠。相較於能和眾人一起想像單一神明並鞏固團體向心力的人類，或許僅組成家族單位這種小團體的他們在數量上就完全輸了。

潛進水中而得救──鴨嘴獸

大小： 體長40cm

體長40cm 棲息地： 澳洲

澳洲 食物： 水生昆蟲或甲殼類

水生昆蟲或甲殼類 分類：哺乳類

Photo Credit: 遠流出版

其實我沒有在隱瞞什麼……我的身體有一點點不一樣。

那個……大小便和卵都是從同一個洞排出來的。還有，我也不擅長調節體溫。雖然和人類同樣是哺乳類，但我剛剛說的那些行為都是爬蟲類的特徵。而且，我也住在水裡。

欸，自我介紹真的和鱷魚完全一樣呢～～

啊，不過我游泳的時候會把眼睛閉得緊緊的，是不是很可愛呢？絕對比鱷魚可愛的啦！

而且啊，這種身體也不是只 有壞處而已。多虧了在水中生活，我就不用和其他動物爭奪食物或棲息地。陸地上的競爭對手太多，我的同類幾乎都滅絕了。真的，還好我待在水裡～～

話說回來，我以這種奇怪的身體存活了數千萬年，運氣真是相當好呢。

鴨嘴獸的真心話：

「在很早的階段就到水裡生活，真是不錯。」

鴨嘴獸是稱為「單孔類」的早期哺乳類分支。由於以袋鼠為首的有袋類奪走了單孔類的食物或棲息地，因此大多數都已經滅絕了。在這種狀況下，鴨嘴獸能存活下來，或許是因為演化成能在水中生活的關係吧。身為競爭對手的有袋類之所以沒有到水中生活，是因為水若流進袋子裡，寶寶可能會死掉。

書籍介紹

本文摘錄自《我跟地球掰掰了：超有事滅絕動物圖鑑》，遠流出版

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作者：丸山貴史

譯者：張東君

繪者：佐藤真規、植竹陽子

60種滅絕動物心酸酸無奈告白，

10種差點掰掰動物真心警告，

揭開生物演化大祕密。

自地球誕生以來，99.9％的生物種類都已經滅絕了，包括榮登孩子人氣王的霸王龍、象徵和平的旅鴿、最受歡迎動畫主角的長毛象……，但這些生物當初為什麼會滅絕，原來真相是：

因為太大意，所以滅絕了；

因為演化太過頭，所以滅絕了；

因為太笨拙，所以滅絕了；

因為運氣不好，所以滅絕了。

到目前為止，地球發生過好幾次大滅絕，每次都讓地球上的成員產生非常大的改變，彷彿經歷一場大規模的大風吹遊戲，只要地球有了空位，無論陸地、海洋、天空，也跟著相應出現各種不同的其他物種。

想知道史特拉海牛為什麼因為太有情義而滅絕？誰是造成小笠原朱雀滅絕的凶手？袋狼究竟幫誰揹了什麼黑鍋而喪命？難道美麗也有錯，藍馬羚竟因此而滅絕？歐洲野馬不過是談個戀愛就遭誅九族？為什麼骨鬆害得大角鹿滅絕？笑鴞萬萬沒到愛笑也會被趕盡殺絕？70種飽受滅絕苦難的動物現身說法，幽默道出牠們如何在有生之年力抗環境、對付強敵。驀然驚覺，迫使牠們告別地球或差點說掰掰的背後凶手竟是……

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰