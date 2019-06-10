外商品牌經理：讓老闆買單的十個提案技巧（上）

文：吳宗倫 Louis Wu

我的前公司P&G大約50年前開始在公司內部推廣寫作，也就是One Page Memo Writing——經理人要「用一頁A4提出商業企劃」。

筆者也受惠於這種訓練體系，在寫作中訓練自己的邏輯思考。

考慮到坊間已有許多書教一頁A4提案術，今天就簡單分享筆者常用的「提案準備技巧」，未來再來談寫作的基礎架構。

提案常常就是有完沒完，有些痛點就是反覆出現……

老闆（企業最高決策者）想法一變再變，看不懂標準

推翻上次的結論，HOLD了老半天，最後又草草啟動

被不相關的人插話，討論歪掉

方案明明很好，但老闆不是行銷出身，他沒聽懂就決定喜不喜歡

老闆本來很喜歡，但CFO一提出某個關鍵潛在風險後，老闆反對了

老闆過去有類似失敗經驗，對某些行銷手法有偏見

其實有許多技巧可以避免類似的狀況。這要回到提案與企劃的本質：

提案要成功，好的企劃目標／邏輯／可行性都是必要的，甚至還要在過程中「不斷幫老闆建立信心」與「讓老闆和企劃有更多互動」。簡言之，要讓老闆享受其中，才會容易說YES！

技巧一：建立一個適當的Benchmark

在比較與分析的陳述中，建立出你與高層的共同的理解基礎，所以發展新企劃時，應該常常會和過去企劃比較，會有以下好處：

更容易設定目標與資源需求。 複製成功、避免失敗。從過去經驗掌握關鍵要素、改善要點，並避免潛在風險。 省時，時間就是金錢。

練習：7-Eleven要推一檔CITY CAFE咖啡集點換贈品的活動。如果主題是復仇者聯盟，你會拿哪一個去年的案例來比較，「卡納赫拉」或「瑪莎拉蒂」呢？

作者製作提供 7-Eleven 2018年有兩個可能適合當Benchmark的CITY CAFE集點活動

其實兩個都夠好了，活動機制、贈品數量、宣傳力道等都非常相似，資料也很充足，都是很好的Benchmark。但「瑪莎拉蒂」可能會更好一點， 因為TA設定都比較以男性消費者為主。

畢竟實際發生過的事，遠比假設靠譜太多了。在適當的比較基礎下，高層就可以從實例去理解相對抽象的新提案，對數字的假設因為有所依據，也會更有信心。

此外，就算沒有過去案例也沒問題。如果有類似市場案例，只要數據假設得當，也很有參考性。

技巧二：設立目標時，如果資源狀況許可，要盡可能提出增長的假設

老闆會更有興趣的道理很好懂，因為老闆腦中永遠想的是業績成長。

如果去年有類似的活動，今年就要想辦法提出能增長的假設。否則，太保守的提案，容易造成不夠積極的印象，高層會提出各種問題挑戰，質疑為何無法做到成長？

但就算提出了增長的假設，還要有明確的「佐證」，才有說服力。而「數據運算」就是這個過程中最重要的基礎了。

另外，如果對企劃很有信心，甚至可以拿過去最成功的案例來比較。這個企圖心也會加強企業高層的關注度。

技巧三：用有張力的數據，撼動關鍵受眾，佐證你的觀點

如果決策高層對企劃沒有信心，就算數據再扎實能很難通過。所以，運用合適的方法創造信心，是非常關鍵的步驟。

如果老闆顯然不買單，就算你的數據再合理，強硬的說服也不是良策，畢竟「佐證最核心的重點是信心的建立」。

練習：7-Eleven要做一檔CITY CAFE咖啡集點換贈品的活動。主題是復仇者聯盟，要如何證明「復仇者」會比「瑪莎拉蒂」更成功？

作者提供 瑪莎拉蒂在10/24~11/20的活動期間，聲量與復仇者相近，剩下的時間，不到復仇者的一半

作者提供 復仇者聯盟3的上映期間，聲量是瑪莎拉蒂的30多倍

這兩張圖，顯示出網路聲量的巨大差異。復仇者的聲量，是瑪莎拉蒂的二、三十倍！

雖然聲量不能直接換成銷量，這驚人的數據，「足以引起高層對企劃的信心與興趣」，也會釋放他對決策失敗的擔心。

我想，沒有人會懷疑復仇者有更優越的賣力。所以7-Eleven也把聲量優勢也反應在活動門檻上。

六杯才能兌換，比去年活動提高兩杯。 贈品數稱加一至兩成，相信更多人會來換。

技巧四：你知道誰說話在老闆心中最有份量嗎？

請在會議前先搞定他。

通常，老闆心中都有一兩個最信任的高階主管，決策前會想聽他們的意見，所以如果想讓提案通過，最好事前先明白他們的態度與意見，才不易有意外。

除了要事先與關鍵高階主管溝通。有時提案的屬性，也會決定你要事先影響的對象。例如這個提案花很多錢，財務長的意見就會很重要；提案需要很多業務人力，請先找業務總監聊聊；如果甚至要找新員工或是人力派遣，不妨先和人力資源的人打個招呼吧。

技巧五：用老闆的大局觀開場

告訴老闆你提的企劃，會如何支持企業的目標與策略重點。

每個企業都有自己的商業模式與年度策略。老闆心中都會有一些「近期」或「本年度」要改善的關鍵主題，例如：帶動新客／增加訪客／提高會員回購率／改善結單率／提升購買金額／改善毛利／轉移投資重點／降低成本費用／流化內部流程／精簡人力不浪費／外包非核心業務......等。

總之，提案時，盡量要和老闆心中的目標對齊，跟著公司的策略走，告訴他你的提案能夠在某些程度上，滿足他目前心中最重要的優先策略，就更容易讓他放心。

Photo Credit: Corbis/達志影像

總結上面提出的五個提案小技巧

找出適當的Benchmark，建立共同認知的基礎 企劃案的業績目標有企圖心，老闆就會感興趣 用有張力的數據撼動受眾，增加關鍵人物的信心 提早與企業內的關鍵2號人物討論，為提案成功舖路 企劃目標一定要緊扣大局，老闆會更放心

以上五點，是我個人在數十次的企劃提案中，或是上司的訓練中，學習到的技巧。下一篇會再分享另外五個技巧。

希望對大家提案能有所幫助。

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本文經吳宗倫 Louis Wu授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航