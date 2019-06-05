「不要說服我這麼做不好」：遭性侵、強制醫療，荷蘭少女決定安樂死

荷蘭一名17歲少女，曾在年幼時有多次遭性騷或性侵的經驗。她上週在IG上留下最後一則動態，表示自己的痛苦已經到了「無法承受」的地步，並在日前正式接受安樂死，離開人世。

英國《每日郵報》報導，17歲的波索芬（Noa Pothoven）在11歲的時候遭到性騷擾，14歲時遭到2名男子強暴，但出於恐懼和羞恥，她保持安靜。

「我每天都會重溫恐懼，那種痛苦。」去年的時候她如此表示。「我總是害怕，總是保持警覺。直到今天我仍然感覺自己很髒。不只我的房子被闖入，我的身體也是，而這永遠無法復原。」

波索芬本月2日接受安樂死，並於自家中過世。在最近的一則Instagram貼文中，波索芬寫道：

「對於是否該分享這個，我已經考慮了一段時間，但我還是決定要這麼做。」



「可能有些人會對這個決定感到驚訝，特別是看過我住院接受治療的貼文後，但我計畫這麼做已經很久了，這並不是一個衝動的決定。」



「最多10天之內我會死。經過多年的戰鬥和抵抗，我已筋疲力盡。我已經停止進食一段時間了。經過多次討論和評估後，我們做出讓我離開的決定，因為我的痛苦是無法承受的。」

波索芬補充說，她從未覺得自己「活著」，而是倖存，她說自己「在呼吸，但不再活著。」最後她在Instagram上對她的朋友和粉絲說，「不要說服我這麼做不好，這是我的決定，而且大勢已定。」

「在這種情況下，愛是放手。」她補充道。

波索芬以書寫自己的精神疾病聞名，她罹患嚴重的「創傷後壓力症候群」（PTSD）、憂鬱症與厭食症，在去年出版一本名為《獲勝或學習》（Winning or Learning）的自傳，詳細描述自己與精神方面疾病的抗爭。

強制治療像對待罪犯，她稱自己「連糖果都沒偷過」

根據荷蘭《De Gelderlander》，直到最近波索芬才向警方報案。她的母親說，必須詳細告訴警方那些男人對她做了什麼，對她來說太難了，她還沒有從嘴裡說出「強暴」這個詞。

報導指出，波索芬近年來不斷進出醫院、醫療機構。在進行強制精神治療時，她必須穿著特製的堅固連身服，以防止她撕裂並結束自己的生命，強制措施令她感到羞辱。她在自傳中寫道：「我幾乎覺得自己像個罪犯，而我一生都沒有從商店偷過糖果。」

去年波索芬的情況危急，體重嚴重不足，接近器官衰竭。她陷入了昏迷狀態，必須被人工餵食。

波索芬列了一張人生清單，她幾乎完成了這項清單 – 15個願望中有14個已經實現，包括第一次騎滑板車、抽菸、喝酒和刺青。不過，波索芬對於死亡的欲望比生存來得強烈。

去年，波索芬在沒有告訴父母的情況下，走進海牙的安樂死診所（Levenseind），但診所告訴她，她的年紀太小了，沒有資格獲得安樂死或自殺協助。「他們認為我太小了。他們認為，我應該完成創傷治療，我的大腦必須發育完全，而這持續到21歲。我被擊垮了，因為我不能再等那麼久了。」

在醫學倫理學家的指導下，波索芬與她的醫生、精神科醫生和創傷治療師，以及她的父母一起討論，接下來該怎麼做？ 波索芬認為，治療不再有意義，希望能停止治療，她想以人道的方式死去。而她已經有幾次自殺未遂。

荷蘭一年有6585個安樂死案例

《報導者》2017年的報導指出，目前全球合法的安樂死型態主要有兩種，一種是「自願安樂死」（Voluntary Euthanasia），也就是意識清醒的病人在要求醫療人員協助他服用或是施打藥物死去，這僅限於比利時、盧森堡、荷蘭以及加拿大。

另一種是「協助／陪伴自殺」（Assisted／Accompanied Suicide），這跟「自願安樂死」的差別在於，醫療人員僅幫當事人開處方、準備好藥物，最後由神智清醒的當事人喝下或是按下藥物注射的按鈕。這在瑞士、荷比盧、加拿大以及美國奧瑞岡州、華盛頓州等州合法。

根據《BBC中文網》2017年的報導，目前只有荷蘭及比利時，允許18歲以下、意識清醒病患尋求安樂死，而《華盛頓郵報》指出，比利時在2014年成為第一個將兒童安樂死合法化的國家。

根據荷蘭法律，年僅12歲的兒童可以尋求安樂死，但12至16歲的兒童必須獲得父母的同意，16-18歲病患的家長沒有否決權，但需要被諮詢。

在荷蘭，痛苦難以承受，而且沒有改善希望的病人，能夠進行安樂死。這份痛苦不一定要源自絶症，也不限於身體上的痛楚，其他符合資格的情況包括失去個人尊嚴、個人心智持續退化，以及畏懼窒息等。

比利時的法律與荷蘭相似，申請者的痛苦必須因無法治癒的疾病，有持續、無法承受的痛苦，但不必然是致命的絶症，非絶症者須經額外審查。在荷蘭及比利時，法律要求至少兩名醫生，斷定申請者是否合乎資格、其痛苦是否無法承受。該兩國為此特別培訓了一群醫生，進行此類診斷。

2017年，荷蘭共有6585個安樂死的案例，占當年荷蘭死亡人數的4.4%，接受安樂死手術的病患，仍是以無法治癒的絕症為主（超過89.4%）。

《明報》報導，荷蘭於2001年通過安樂死合法化，並在2002年訂立相關法例，保障要求安樂死或接受適切護理的權利，並期望大眾公開討論有關議題。荷蘭眾議員韋斯特費爾德（Lisa Westerveld）在波索芬離世前數天曾往探望她，並形容她「極其堅強且非常開放」，「我永不會忘記她。我們將延續下去她的奮鬥」。

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核稿編輯：楊士範





















