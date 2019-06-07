【焦點院線】迪士尼真人版《阿拉丁》：三個願望根本不夠，因為新的欲望會一直出現

「別被它平凡的外表蒙蔽了。就如世上很多東西，內在比外表還更重要。」首先是氣勢磅礡、樂聲獨特、層次豐富的〈Arabian Nights〉，導演蓋瑞奇以充滿印度寶來塢風格的歌舞為2019真人版《阿拉丁》揭開序幕。目不暇給的舞蹈與場面，流暢快速的運鏡，帶出角色、主線架構與電影氣勢，真的是非常亮眼出色的開場秀。

近幾年迪士尼陸續將經典動畫長片真人化，從《公主與狩獵者》、《仙履奇缘》、《黑魔女：沉睡魔咒》、《美女與野獸》、《摯友維尼》，到《小飛象》等真人扮演的系列電影中，2019年上映的《阿拉丁》絕對是改編最出色、演員最稱職、歌舞最精彩的作品。尤其驚喜改編了茉莉公主的成長與蛻變，以及精靈意外的結局，讓整齣故事變得更加討喜完整，也更符合21世紀的現實生活。

融合了陶醉悠揚的歌曲、精彩絕倫的舞蹈、幽默逗趣的演技、出神入化的特效，與緊張刺激的動作場面，《阿拉丁》以浪漫愛情音樂喜劇的方式，極大限度地還原了動畫精髓，場景建構具有現代城市的真實性及童話色彩的夢幻感，真實勾勒出電影世界中讓人目眩神迷的華麗饗宴，不但充分滿足了影迷的懷舊情懷，也是改編動畫電影中相當成功的經典範例。

個人風格十分鮮明的導演蓋瑞奇，也許是配合迪士尼的特色或是闔家觀賞的因素，在《阿拉丁》顯得相當收斂克制，與前作《福爾摩斯》、《亞瑟：王者之劍》等原本辨識度極高的酷炫快速與蒙太奇等炫技手法大相逕庭，幾乎認不出是他執導的影片。

雖然蓋瑞奇以往的電影似乎也沒在管觀影者的年齡。他以傳統方式敘述《阿拉丁》的劇情，場面調度流暢熱鬧動感，劇情節奏掌控得宜，高速攝影呈現出動作戲的緊湊震撼，歌舞片段繽紛耀目，影像美學與視覺效果讓電影歡樂又有質感。

號稱迪士尼最佳歌舞片的《阿拉丁》自然會在音樂方面下功夫，尤其是曾獲得奧斯卡、金球獎、葛萊美獎最佳原創歌曲獎項的〈A Whole New World〉以極震撼又魔性的方式出現，浪漫氣氛營造的十分動人，內心的波濤澎湃洶湧，應該會讓整個影廳都變為KTV了吧！

由飾演茉莉的娜歐蜜史考特親自唱出為茉莉創作的新歌〈Speechless〉，她的歌聲、音色與詮釋都讓角色個性更加突出及融入劇情，可從歌中看出如浴火鳳凰般蛻變的茉莉，可說是扭轉後續劇情的精彩安排。

〈Prince Ali〉在歌曲中增加Hip hop元素與Beatbox，讓精靈威爾史密斯版擁有自己的特色，非常對味。〈Friend Like Me〉則在尊重原版之餘，添加了街頭風與節奏感的改編，十分符合威爾的痞味與風格，歌詞與畫面都讓人眼睛一亮。

至於從選角初期便飽受質疑的演員們，透過完美精湛的演繹與無懈可擊的表現，成為影片中最亮眼的畫面。其實打從一開始本人就極為看好威爾史密斯，如同吳宗憲幫《花木蘭》的木須龍配音、唐從聖為《史瑞克》的驢子獻聲，這些出身於綜藝或舞台劇出身的藝人，經過各種戲劇與秀場的磨練，口材、機智與臨場反應一流，全身上下都充滿了戲味，光用聲音就能輕鬆演出人物精髓，甚至還融入了個人特色，反而變成電影最亮眼吸睛的突出角色，是全片的活力泉源與驚喜創造。

動畫版由羅賓威廉斯扮演的精靈，經典生動又地位超凡，而且幾乎都是他個人的創意展演，壓倒性的存在感，只要出現瞬間就變得光芒萬丈。威爾史密斯則把精靈充滿靈性與幽默風趣表現的超級生動，調皮、關心、八卦、無奈、耍寶或談戀愛等各種千變萬化的表情都活靈活現，雖然接近嘻哈中東版的《全民情聖》，他用了截然不同的角度詮釋愛情老師的工作，更將Rapping加進《阿拉丁》的音樂，不但藉機向羅賓威廉斯致敬，也添加個人的隨性與現代風格。這個創造自己特色的新一代精靈，絕對是成功的經典重釋。

Photo Credit：博偉 威爾史密斯（右）把神燈精靈充滿靈性與幽默風趣表現的超級生動

娜歐蜜史考特則有著公主重現的完美表現，氣質、容貌、演技與唱功俱佳。真人版的茉莉公主充滿女性意識的覺醒，獨立自主、堅毅勇敢、無懼危難、嚮往自由、大方有主見、不向命運低頭、勇於追求真愛與幸福，還希望成為蘇丹女王，絕非傳統只會等待王子相救的柔弱花瓶，格局、高度與深度都教人激賞，會讓人感到茉莉公主才是真正的主角，是一部符合現今世界格局、政治環境與社會氛圍，有特殊意思及想法的改編。

飾演阿拉丁的梅納馬蘇德表現稱職，可惜角色心境變化仍停留在「脫下虛假外在，正視真實自己」認清自我價值的層次，氣場與風采都被茉莉與精靈搶走。蘇丹成為百姓著想、頭腦清楚公正、不墨守成規的優秀君主；賈方也從原本的壞人臉變成性感帥哥，人設也更人性化，解釋了強大權力慾望的來源。

而真人版還新加了與茉莉公主分享心事的婢女兼閨蜜朵蘭，性情開朗率真，角色極為吃重。尤其迪士尼真的很懂得如何讓動物、道具擬人擬真化又自然可愛，猴子阿布的表現絕對是一大亮點，尤其是拿著紅寶石的眼神，實在是太讚了！

Photo Credit：博偉 真人版新加了與茉莉公主分享心事的婢女兼閨蜜朵蘭（左）

總之，《阿拉丁》動畫版與真人版各有價值及優缺點。動畫版注重魔幻與冒險，角色性格塑造壁壘鮮明，劇情不夠細膩完整。真人版平衡了改編度與還原度，強化故事內容及角色特質，並給予合理的前因後果，多了原本動畫版沒有的議題，因而沖淡男女主角的情感部份。美術道具認真，服裝設計亮麗，特效運用中規中矩，經典歌曲更是回味無窮。最後精靈與片頭的相呼應令人感到驚喜，很棒的完美收尾，讓整部電影的劇情更加飽滿。

此外，迪士尼向來愛玩「米奇在哪裡？」遊戲，這次魔毯在沙漠玩沙時，就做出一個迪士尼版的城堡，還灑上煙火。原本動畫版的阿拉丁及也讓精靈出現在卷軸特寫中，茉莉公主的地圖更出現城堡與Wonderland的字樣，順便讓迪士尼粉絲玩遊戲。

「你一但許了一個願望，就會想要更多，最後三個願望根本不夠，因為新的欲望會一直出現。」雖然動畫版的經典地位無可取代，但這次超乎期待的真人版改編，會讓忠實影迷非常感動與滿足。電影只是傳奇夢想，卻交織出讓觀眾難以忘懷的喜悅。

但，真不習慣這樣子的蓋瑞奇，還我原始版蓋瑞奇吧！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航