《世界大局・地圖全解讀》：全球最主要的發電來源——不是核能或天然氣，而是燃煤

文：大衛・安瑟朗（David Amsellem）

煤礦：全球最主要的發電能源

煤炭在工業革命中扮演著重要角色，因此給人古早時期燃料的印象。其實，21世紀初的煤炭用量反而是人類歷史上最高的。燃燒煤炭會汙染環境，但在大多數國家，煤炭依然是重要的能源選項。德國之類的國家嘗試開發對環境更友善的能源，然而在中國等國家，黑煙依舊布滿未來的天空。

煤炭只是一個統稱，其中還包含好幾種成分及熱值各異的固體燃料。碳的含量愈高，代表品質愈高，例如無煙煤（碳含量超過90%）和煙煤（80 ∼ 90%）屬於含碳量較高的煤炭，褐煤（65 ∼ 74%）和泥炭（約50%）則較低。含碳量高的煤炭可產生較多熱能，效率較佳。

煤礦開採壽命為石油、天然氣兩倍

煤炭是18世紀工業革命的支柱，但是自20世紀初以來，人類開發了許多碳氫化合物燃料，例如用途更多元的石油或是汙染程度較低的天然氣，使得煤炭在全球能源結構中的地位逐漸下降。即使如此，煤炭仍舊難以取代。從1965年到2014年，全球煤炭使用量幾乎翻了三倍（根據英國石油公司的資料，1965年的煤炭使用量為13億公噸油當量 [1]，2014年則為38億公噸油當量），煤炭成為全球用量第二大的初級能源（占30%），僅次於原油（占33%），第三是天然氣（24%）。

工業化開採煤礦已有300年之久，但目前確知的煤炭藏量仍相當龐大。2014年底的數據顯示，地球尚有8,915億噸的煤礦，其中接近半數（45.2%）的品質相當優良，屬於無煙煤或煙煤。

如果年產量維持不變（39億公噸油當量），還要超過100年才會耗盡現有礦藏。也就是說，煤礦的壽命是天然氣和石油的兩倍以上，而這兩種能源的開採還不到一個世紀。

美、俄、中：全球前三大礦藏國

從全球煤礦地理分布圖可明顯看出礦藏分布於三大區域，而且相當平均，即北美洲（27.5%）、歐亞大陸（34.8%）及亞太地區（32.3%），其他區域（中東、非洲及南美）幾乎沒有煤礦（參見圖1）。

Photo Credit: 野人出版

不過在這三大區域中，只有少數幾個國家擁有礦藏。例如北美洲的煤礦幾乎全部集中在美國境內，這也是全球最大的礦藏（占藏量26.6%），俄羅斯的藏量為世界第二（17.6%），歐亞大陸的礦脈半數都在其境內。至於亞太地區的主要礦場，都集中在排名第三的中國（12.8%）。由此可知，光是這三個國家就占據全球藏量的一半以上（57%）。

美國：礦藏龍頭，擁有最多高品質煤炭

就礦藏的品質來看，美國在煤炭市場上的地位比一般想像得更重要，因為美國的煤礦接近半數都是含碳量極高的無煙煤和煙煤（2014年計有1,085億噸，總藏量則為2,372億噸），與中國相比（總藏量1,145億噸，無煙煤和煙煤占了622億噸）也明顯具有優勢。

南非則相反，境內藏量雖不足以稱道，總計301億噸，僅占全球藏量3.4%，但因為礦藏全都是品質極佳的無煙煤和煙煤，所以也占據相當重要的地位。對照德國境內礦藏405億噸，占全球藏量4.5%，但都是品質較差的褐煤和泥炭。

亞太地區：煤炭消耗量占全球三分之二

過去數十年來，全球煤炭用量不斷成長，尤其2000年以後，亞洲經濟躍進使得煤炭用量激增。僅亞太地區就消耗了全球產量的三分之二以上（71.5%），不過，這個區域也是最大的產區（占69.2%），同時也是煤炭市場的中心，主要出口國如印尼（出口量為4億1,090萬噸）及澳洲（3億7,500萬噸）皆位於此。兩國的出口量占了全球出口量的40%，比排名在後的俄羅斯超出一大截（1億5,550萬噸）。

亞太地區的煤炭進口量也最大，因為本地產量有時無法滿足需求，例如中國的產量雖然極為可觀，卻一直是世界最大的煤礦進口國（進口量2億9,160萬噸），緊跟在後的是印度（2億3,940萬噸）、日本（1億8,770萬噸）及南韓（1億3,090萬噸）。從以上數據可見亞太地區在煤礦業擁有無與倫比的地位，中國的影響尤其巨大（參見圖4）。

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「燃煤」是全球最主要的發電來源，非核電

在所有產業當中，最仰賴煤炭的是發電業，由全球發電結構即可見一斑（2013年41.3%的電量來自燃煤發電）。煤炭的重要性遠勝於天然氣（21.7%）、核能（10.6%）和石油（4.4%）。在某些國家，煤炭幾乎只用於發電一途（如阿根廷、柬埔寨、摩洛哥、葡萄牙、丹麥、美國），而在使用煤炭的國家中，幾乎所有國家都將一半以上的煤炭用於發電。

煤炭的優點是藏量豐富，而且與石油相比，分布的區域政治較為穩定，因此價格便比較不易受到偶發的地緣政治事件影響。不過煤炭在生態和環境方面卻有著難以忽視的缺點。事實上，煤炭是汙染性最高的化石能源（參見圖5），因為燃燒過程中會釋放大量的二氧化碳，加劇造成地球暖化的溫室效應。煤炭同時也包含其他有毒氣體與粒子及汙染物，如：二氧化硫、二氧化氮、細懸浮微粒或汞，會增加吸入者罹患疾病與提早死亡的風險。

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在21世紀，仍有非常多家庭使用煤炭作為燃料（取暖或烹飪），使得30億人暴露在有害的煙霧中。根據世界衛生組織調查，2012年全球有370萬人因空氣汙染而提早死亡。其中88%的受害者居住在中低收入國家，尤其是仍大量倚靠煤炭作為能源的亞太地區。

為此，各國定期舉行高峰會議，鼓勵與會國家採取汙染程度較低的能源型態。歐盟自2008年起便率先投入一項相當具有企圖心的二氧化碳減排計畫（2030年前要減少40%溫室氣體排放量），並開始積極推廣再生能源。

在中國，由於民眾對嚴重空汙十分不滿（2015年北京市有179日處於重度空汙），促使中央政府調整煤炭的使用量，導致煤炭的內需自21世紀以來首次下降。此一現象引起全球各國關注，同樣的，全球煤炭使用量在2014年也減少了0.9%，是1990年以來第一次。

德國是歐洲最大的燃煤汙染源

這些改變雖有益於氣候與空氣品質，但仍不乏爭議之處。中國經濟趨緩也是煤炭需求減少的原因之一，此外，依照國際能源署的預測，全球煤炭使用量到2020年以前仍會持續增加（每年增加0.8%）。大多數歐盟國家仍使用煤炭發電（參見圖2），17%的溫室氣體排放量即源自於此。其中又以德國、波蘭與英國是最大汙染來源，這三國2014年的碳排放量分別為2億5,500萬噸、1億2,900萬噸和8,700萬噸。而未來幾年內，歐洲（主要是東歐及土耳其）還會再興建10餘座燃煤電廠（參見圖3）。

Photo Credit: 野人出版

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由此可知，煤炭不會明天就消失，畢竟各國政府就是煤礦業發展的支柱，有的是提供補助，有的甚至是大型開採業者的背後出資者。例如德國政府在1999~2011年間給予煤礦業者的補助高達300億歐元，而許多地方政府都是全國第二大電力公司萊茵集團（RWE）的股東。不過，柏林已承諾要在2020年之前減少40%溫室氣體排放量，為此勢必要關閉市內汙染程度最高的幾間發電廠。

註解

[1] 油當量：各種能源的計算單位均有差異，為方便統計及量化，遂以石油每單位的熱質可揮發能量為計算基準，將各項能源的使用質量統一以油品為基準單位換算，是為油當量。

相關書摘 ►《世界大局・地圖全解讀》：歐洲廢核投資再生能源，中、印為何堅決發展核能？

書籍介紹

本文摘錄自《世界大局・地圖全解讀》，野人出版

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主編：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

製圖：蘿拉．瑪格麗特（Laura Margueritte）

譯者：嚴慧瑩、陳郁雯

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰