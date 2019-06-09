《世界大局・地圖全解讀》：歐洲廢核投資再生能源，中、印為何堅決發展核能？

文：提斯坦・于黑（Tristan Hurel）

核電：歐洲設立退場機制，中、印為何堅決發展核能？

核能是一種零排碳的電力來源，長期以來，人們相信這種能源會帶來美好的未來，但2011年3月11日福島核災戳破了這場美夢。有些國家已決定廢核，但全世界的新核能電廠仍如雨後春筍，而新一代核子反應爐的研發也暗示著核能很可能再現榮景。

法國：全球核電巨頭，核能支撐76.9%用電

2014年，全世界32個國家的核電廠發電量占全球總發電量的10.8%，某些國家的核電占比甚至超過50%，法國名列第一，電力76.9%來自核電（參見圖4）。

Photo Credit: 野人出版

第二次世界大戰結束時，核能僅限於軍事用途，1954年以後，蘇聯開始將核能用於民生用途，接著是美國（參見圖1）。2018年美國擁有的核子反應爐最多（99個），勝過法國（58個）、日本（48個）及俄羅斯（34個）。隨著核分裂發電廠林立，核能因此慢慢普及，1970年代的石油危機更令許多國家決定投入核能發電。至2014年，核能已提供比利時（47.5%）、烏克蘭（49.4%）、匈牙利（53.6%）和斯洛伐克（56.8%）等國半數以上的發電量。到了1990年代，氣候暖化的議題日漸受到關注，核能被視為一種可製造大量電力又不會排放溫室氣體的解決之道。但福島核災後，這個期望在許多人心中已經幻滅。

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德國：投資5千億歐元，發展再生能源

福島核災（參見圖2）導致核電設施的安全性受到質疑，也動搖人們對於「乾淨能源」的信心。1979年3月28日美國的三哩島事故、1986年4月26日的烏克蘭車諾比事件，以及日本的核子事故，證明即便是首屈一指的先進國家也無法防範核災。好幾個歐洲國家接連決定廢核或停止核電發展，例如瑞士承諾最晚在2034年前，關閉5座核子反應爐（2014年核電提供37.9%的用電），義大利則在2011年6月13日公投通過，反對再興建任何核電廠。特別值得一提的是德國（2014年擁有9座反應爐，供給15.8%電力），政府宣稱要在2022年完成廢核，且未來將投資超過5千億歐元發展再生能源。

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福島核災後，核電廠的安全標準變得更嚴格，部分核電廠可能無法再獲利，例如芬蘭及法國的歐洲壓水式反應爐（EPR）必須重新設計，以符合福島事件後的標準，使得原本已在損平邊緣的成本再度提高。輻射對民眾的影響也不容忽視：2011年福島核災除了汙染水和空氣、影響人類健康，還造成將近13萬人被迫疏散。由於輻射汙染的緣故，這些人幾乎不可能再重回家園。2013年，日本政府決定全面停止核電廠運作，直到2015年8月又在群眾的抗議聲中重啟核電。

中國：目標在2020年達成核能發電翻倍

儘管人們對核電有上述種種疑慮，但至2016年1月為止，全世界仍有65個反應爐正在興建中。根據國際能源署（AIE）的預測，2040年使用核電的國家將有36個，其中新增的核電國家為土耳其、阿拉伯聯合大公國或沙烏地阿拉伯。中國則在2016年1月重申將依照五年計畫（2016~2020年），達成增加一倍發電量的目標：中國在2014年擁有23座反應爐，生產19,007百萬瓦（MW）電能，到了2020年前應該會再增加26座新機組，再生產25,756百萬瓦電能。

中國和印度（至2014年有21座反應爐）發展核電的原因很多。雖然這兩個國家也有投資再生能源，但這種能源既不穩定又難預測，需要審慎考量。推廣核能反倒能讓這兩國未來有機會減少一部分因燃煤發電產生的空氣汙染，同時有助於兌現新的減碳目標。

中國對核電充滿信心的另一個原因，是核電產業的龍頭法國陷入財務困境，給了中國獲利的機會。法國電力公司（EDF）由於現金流不足，不得不和中國廣核集團（CGN）及中國核工業集團（CNNC）等兩個中國集團合作，以確保在英國建造中的兩座歐洲壓水式反應爐資金無虞。阿海琺集團（Areva）過去是全球核能工業的第一把交椅，現在卻瀕臨破產邊緣，迫使法國政府（也是集團的大股東）不得不接納中國核工業集團入股。

Photo Credit: 野人出版

新一代核能反應爐將可回收核廢料發電

核能發電並非沒有缺點，例如一旦爐心熔毀，放射性元素可能會釋放到大氣中。從事核能發電需要具備頂尖的科技水準，而許多國家並不具備這項條件。更重要的是，發電只會消耗一部分核燃料棒，剩餘的燃料棒就成了核廢料，需要小心處理及監控，因為輻射會持續數千、數萬年之久。

不過，法國已提出一些處理方案，例如耗資250億歐元在莫茲省（Meuse）的布雷鎮（Bure）設置「高階核廢料地底貯存中心」（Cigéo），作為安全且永久儲存廢燃料棒的場所。目前核電的缺點也許很快就能解決，有好幾種更進步、新一代的反應爐已接近商業生產的階段，大多只待主管機關放行；這些反應爐可用核廢料作為燃料，縮短輻射物質的半衰期，此外，安全性也提高了。而核融合技術與核分裂技術不同，較難實際應用，不過核融合技術研究在2015年取得不少進展，可望開闢一條通往永續能源的道路。

相關書摘 ►《世界大局・地圖全解讀》：全球最主要的發電來源——不是核能或天然氣，而是燃煤

書籍介紹

本文摘錄自《世界大局・地圖全解讀》，野人出版

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主編：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）

製圖：蘿拉．瑪格麗特（Laura Margueritte）

譯者：嚴慧瑩、陳郁雯

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰